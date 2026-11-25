Rūta Karaliūtė i Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė z Litewskiego Instytutu Historii zestawiły dane izotopowe 285 próbek zbóż, 291 zwierząt i 584 ludzi z 71 stanowisk archeologicznych na terenie dzisiejszej Litwy. Materiał obejmuje okres od późnego mezolitu po wiek XVIII.

Analiza stabilnych izotopów w kolagenie pomaga odtwarzać dawną dietę. Jednym ze wskaźników jest δ 15 N, miara stosunku stabilnych izotopów azotu 15 N do 14 N. Wyższe wartości łączy się zwykle z większym udziałem mięsa, ponieważ zawartość cięższego izotopu rośnie na kolejnych poziomach łańcucha pokarmowego. Jednak punkt wyjścia takiego łańcucha również może się zmieniać. Zboża uprawiane na polach intensywnie nawożonych obornikiem mają podwyższone δ 15 N. Z kości ludzi jedzących takie ziarno można uzyskać sygnał przypominający dietę bogatszą w mięso, nawet jeśli ich jadłospis niewiele się zmienił.

Rekonstruując dietę sprzed wieków, naukowcy opierają się między innymi na badaniu izotopów w ludzkich szczątkach. I tak wzrost izotopu azotu w kościach mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVI w. uznawano za ślad większego spożycia produktów zwierzęcych. Jednak nowe badanie pokazuje, że część tej zmiany mogła wynikać z bardziej intensywnego nawożenia pól uprawnych .

Największa zmiana wystąpiła między średniowieczem a okresem wczesnonowożytnym. Średnia wartość δ15N jęczmienia wzrosła z 4,6 do 6,5 promila, a żyta – z 3,4 do 5,2 promila. Równocześnie wśród zwykłych mieszkańców wartość w kolagenie zwiększyła się z 9,7 do 10,8 promila. Wartości te u zbóż i ludzi rosły, podczas gdy u zwierząt hodowlanych pozostawały stabilne. Taki wzorzec lepiej pasuje do zmiany sposobu uprawy roślin niż do wyraźnego wzrostu spożycia mięsa.

Chronologia pasuje do ważnej zmiany gospodarczej. W 1557 roku Zygmunt August wprowadził w Wielkim Księstwie Litewskim reformę włóczną. Miała ona zwiększyć dochody skarbu, a jednocześnie uporządkowała użytkowanie ziemi. Grunty dzielono na regularne włóki, a uprawy organizowano według trójpolówki.

Takie zmiany sprzyjały intensyfikacji produkcji i bardziej systematycznemu nawożeniu. Obornik był cenny, ale trudno dostępny. W gospodarstwach wykorzystywano więc podwórza wysypane słomą, którą deptało bydło, mieszając ją z odchodami. Tak przygotowany nawóz trafiał na pola.

Zwierzęta mogły nie odzwierciedlać tego procesu tak wyraźnie jak ludzie, bo karmiono je głównie trawą, słomą i plewami. Ziarno zbóż miało wyższe δ15N niż pozostałe części rośliny, dlatego sygnał jest wyraźny u człowieka.

Badania nie dowodzą, że po reformie mieszkańcy WKL nie jedli więcej produktów zwierzęcych. Wzrost u ludzi zaczął się nieco wcześniej niż wyraźna zmiana w zbożach. Wpływ mogły mieć też warunki życia, dostęp do mięsa, zasady religijne.

Wyniki pokazują jednak, że odczytywanie izotopów z ludzkich kości wyłącznie jako wskaźnika spożycia mięsa może prowadzić do błędów.

Pracę Cereal δ15N values link agricultural intensification to rising human nitrogen isotope values in Lithuania można przeczytać we Frontiers in Environmental Archaeology.