Fragmenty kolczugi © Florian Huber/Griffin 2026

Fragmenty doskonale zachowanej kolczugi wysokiej jakości odkryli archeolodzy badający wrak duńskiego okrętu wojennego Gribshunden, który zatonął ponad 530 lat temu u wybrzeży Szwecji. Znalezisko może pomóc w poznaniu wyposażenia wojskowego i organizacji życia na pokładach późnośredniowiecznych morskich jednostek bojowych.

Gribshunden był XV-wiecznym okrętem flagowym duńskiego króla Jana Oldenburga (Hansa). Zatonął w 1495 roku wraz z setką niemieckich najemników, gdy król Danii płynął do Szwecji, by uzyskać dla siebie tron i przywrócić Unię Kalmarską. To jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych wraków. Jego badania trwają od ponad dziesięciu lat. W ich trakcie na pokładzie okrętu znaleziono, między innymi, średniowieczną zeuglade – skrzynię z materiałami i narzędziami do wytwarzania amunicji, egzotyczne przyprawy oraz królewski podarunek – dwumetrowego jesiotra atlantyckiego.

Kolczuga została wykonana ze stopu miedzi. Mogła należeć do jednego z landknechtów, którzy znajdowali się na pokładzie okrętu w chwili jego zatonięcia. Rolf Fabricius Warming z Uniwersytetu Sztokholmskiego podkreśla, że wysoka jakość wykonania zbroi nie musiała oznaczać, że należała ona do osoby wysoko postawionej. Tego rodzaju uzbrojenie mogło być użytkowane przez długi czas, naprawiane i wykorzystywane. Odkryte fragmenty mogą więc pochodzić ze starszego wyposażenia, które wciąż pozostawało w służbie. Analiza składu materiałów i technik produkcji może pomóc w ustaleniu pochodzenia kolczugi.

© Florian Huber/Griffin 2026

Gribshunden był nie tylko jednostką bojową, ale też narzędziem królewskiej dyplomacji. W 1493 roku popłynął do Anglii, wioząc na pokładzie przedstawicieli duńskiego władcy. Dwa lata później, gdy stał na kotwicowisku na północ od wyspy Stora Eko, doszło do eksplozji i pożaru. Wrak okrętu odkryto dopiero w latach 70. XX wieku. Jego badania prowadzone są od 2013 roku.