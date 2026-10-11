Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

Na Antirhodos, zatopionej obecnie dawnej wyspie królewskiej w obrębie portu w Aleksandrii, archeolodzy z Egiptu i Europejskiego Instytutu Archeologii Podwodnej, znaleźli sygnet z brązu z wyobrażeniem jednego z Siedmiu Cudów Świata – latarni morskiej na wysepce Faros, u wejścia do portu w Aleksandrii.
Sygnet mógł nie być li tylko ozdobą. Specjaliści uważają, że mogł on służyć do odciskania pieczęci i uwiarygadniania dokumentów. Tym samym był przedmiotem codziennego użytku w kancelarii władcy.
Hiszam el-Leithy, sekretarz generalny egipskiej Najwyższej Rady Starożytności mówi, że to pierwszy znany sygnet z wyobrażeniem aleksandryjskiej latarni. Jej wygląd znaliśmy dotychczas z innych zabytków, głównie z monet. I to monety dostarczyły badaczom ważnej wskazówki. Przedstawienie na pierścieniu przypomina wizerunki latarni występujące na monetach z II wieku naszej ery. To pozwala wstępnie datować sygnet na ten sam okres.
Miejsce znalezienia pierścienia – na Antirhodos znajdował się pałac Ptolemeuszy – może sugerować, że był on użytkowany przez administrację jako pieczęć. Jeśli rzeczywiście pochodzi on z II wieku i miał związek z działalnością prowadzoną na wyspie, mogłoby to wskazywać, że dawny kompleks królewski służył również rzymskiej administracji.
To jednak hipoteza. Pierścień z wizerunkiem latarni nie dowodzi, że należał do urzędnika, ani nie przesądza o nieprzerwanym użytkowaniu pałacu. Takie kwestie mogłoby rozstrzygnąć bardziej szczegółowe badania archeologiczne i szczegółowy kontekst znaleziska.
Latarnia na Faros powstała w III wieku p.n.e. Jej bryłę tworzyły trzy główne części: dolna na planie kwadratu, środkowa ośmioboczna i górna cylindryczna. Budowla wskazywała wejście do portu i świadczyła o możliwościach technicznych oraz ambicjach Aleksandrii. Cud starożytnego świata nie przetrwał trzęsień ziemi. Jej najwyższa część runęła prawdopodobnie w II wieku. Ulegała kolejnym zniszczeniom w roku 1261, 1303 i 1323. Ostatecznie rozpadła się w wyniku trzęsienia w 1375 roku, a jej ruiny zostały w XV wieku wykorzystane do budowy fortu.
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