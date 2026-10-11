Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

Nurek ze znalezionym pierścieniem z wizerunkiem latarni morskiej z Faros © Christoph Gerigk; Franck Goddio/Hilti Foundation

Na Antirhodos, zatopionej obecnie dawnej wyspie królewskiej w obrębie portu w Aleksandrii, archeolodzy z Egiptu i Europejskiego Instytutu Archeologii Podwodnej, znaleźli sygnet z brązu z wyobrażeniem jednego z Siedmiu Cudów Świata – latarni morskiej na wysepce Faros, u wejścia do portu w Aleksandrii.

© Christoph Gerigk; Franck Goddio/Hilti Foundation © Christoph Gerigk; Franck Goddio/Hilti Foundation

Sygnet mógł nie być li tylko ozdobą. Specjaliści uważają, że mogł on służyć do odciskania pieczęci i uwiarygadniania dokumentów. Tym samym był przedmiotem codziennego użytku w kancelarii władcy.

Hiszam el-Leithy, sekretarz generalny egipskiej Najwyższej Rady Starożytności mówi, że to pierwszy znany sygnet z wyobrażeniem aleksandryjskiej latarni. Jej wygląd znaliśmy dotychczas z innych zabytków, głównie z monet. I to monety dostarczyły badaczom ważnej wskazówki. Przedstawienie na pierścieniu przypomina wizerunki latarni występujące na monetach z II wieku naszej ery. To pozwala wstępnie datować sygnet na ten sam okres.