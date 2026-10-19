Najstarszy ślad zabójstwa drewnianą bronią? Neandertalczyk zginął od włóczni

Otwór w łopatce neandertalczyka może być najstarszym znanym przykładem śmiertelnego ataku drewnianą bronią na przedstawiciela rodzaju Homo. Uszkodzony ząb sugeruje natomiast, że ta sama osoba przeżyła wcześniej poważny uraz twarzoczaszki. Łopatka ze szczątków Szanidar A sprzed 75 tysięcy lat spoczywała pod siedmiometrową warstwą osadów w jaskini Szanidar w Iraku, jednym z najważniejszych stanowisk neandertalskich na świecie.
Łopatka przetrwała w doskonałym stanie przez dziesiątki tysięcy lat, co jest niezwykłe w przypadku tak cienkiej kości. A uwagę archeologów zwrócił przede wszystkim okrągły otwór o średnicy około 15 milimetrów. Brytyjsko-hiszpański zespół naukowy kierowany przez Emmę Pomeroy z University of Cambridge uznał ten otwór za ślad urazu zadanego drewnianą włócznią. Na podstawie silnie startych zębów ustalono, że zmarła osoba miała około 45 lat, jednak jej płci nie udało się ustalić.
Z rekonstrukcji wynika, że broń weszła od przodu, po lewej stronie klatki piersiowej i wyszła tyłem, przebijając łopatkę. Z pewnością uszkodziła płuco, a być może i duże naczynia krwionośne, powodując szybką śmierć. Na kości nie ma śladów gojenia. Na podstawie badań krawędzi i znalezionych mikroodłamków udało się stwierdzić, że włócznia poruszała się ukośnie, nieco z góry ku dołowi. Na drewnianą włócznię wskazuje kształt otworu. Podobne ślady uzyskiwano podczas eksperymentów.
Zdaniem Pomeroy położenie rany i siła potrzebna do jej zadania pasują do celowego ciosu wymierzonego w okolice serca. Jeśli tak, byłby to jeden z najstarszych znanych przykładów celowego zadania śmierci przedstawicielowi rodzaju Homo za pomocą drewnianego narzędzia. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że był to wypadek podczas polowania.
Jeszcze inną interesującą historię opowiada dolny siekacz. Jest rozłupany wzdłuż, a nietypowe ustawienie innych zębów wskazuje, że doszło do poważnego urazu twarzy. Na odsłoniętych powierzchniach narósł kamień nazębny, a ząb nadal się ścierał. To wskazuje, że neandertalczyk żył przez co najmniej rok od urazu. A była to rana na tyle poważna, że mogła utrudniać jedzenie i komunikację. To zaś wskazuje, że ranna osoba przeżyła prawdopodobnie dzięki pomocy grupy.
Szczątki Szanidar A spoczywały za dużym pionowym głazem, w towarzystwie szczątków co najmniej 4 dorosłych i niemowlęcia. Ich wspólny grób miał około 1,5 metra długości, 1 metr szerokości i 1 metr głębokości. Osady wskazują, że zwłoki trafiały tam w różnym czasie. Niektóre składano zanim rozłożyły się poprzednie. Powracanie do tego samego miejsca wskazuje na celowe postępowanie ze zmarłymi, być może na nadanie temu miejscu szczególnego znaczenia.
Badania zespołu Pomeroy zostały opublikowane w artykule Evidence for funerary behaviour and lethal trauma in a new Neanderthal individual from Shanidar Cave na łamach Scientific Reports.
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