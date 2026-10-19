Najstarszy ślad zabójstwa drewnianą bronią? Neandertalczyk zginął od włóczni

Lewa łopatka Szanidar A z widocznym otworem od włóczni © University of Cambridge

Otwór w łopatce neandertalczyka może być najstarszym znanym przykładem śmiertelnego ataku drewnianą bronią na przedstawiciela rodzaju Homo. Uszkodzony ząb sugeruje natomiast, że ta sama osoba przeżyła wcześniej poważny uraz twarzoczaszki. Łopatka ze szczątków Szanidar A sprzed 75 tysięcy lat spoczywała pod siedmiometrową warstwą osadów w jaskini Szanidar w Iraku, jednym z najważniejszych stanowisk neandertalskich na świecie.

© Prof Graeme Barker © Dr Emma Pomeroy © Ralph Solecki, with kind permission © Dirk Leder et al. (eds), Weapons, Tools and Technology (2026) © University of Cambridge

Łopatka przetrwała w doskonałym stanie przez dziesiątki tysięcy lat, co jest niezwykłe w przypadku tak cienkiej kości. A uwagę archeologów zwrócił przede wszystkim okrągły otwór o średnicy około 15 milimetrów. Brytyjsko-hiszpański zespół naukowy kierowany przez Emmę Pomeroy z University of Cambridge uznał ten otwór za ślad urazu zadanego drewnianą włócznią. Na podstawie silnie startych zębów ustalono, że zmarła osoba miała około 45 lat, jednak jej płci nie udało się ustalić.

Z rekonstrukcji wynika, że broń weszła od przodu, po lewej stronie klatki piersiowej i wyszła tyłem, przebijając łopatkę. Z pewnością uszkodziła płuco, a być może i duże naczynia krwionośne, powodując szybką śmierć. Na kości nie ma śladów gojenia. Na podstawie badań krawędzi i znalezionych mikroodłamków udało się stwierdzić, że włócznia poruszała się ukośnie, nieco z góry ku dołowi. Na drewnianą włócznię wskazuje kształt otworu. Podobne ślady uzyskiwano podczas eksperymentów.