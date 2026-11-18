Hugo Zeberg i Svante Pääbo z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka opublikowali na łamach PNAS artykuł, z którego dowiadujemy się, że jeden z wariantów DNA odziedziczonych po neandertalczykach wiąże się z mniejszą objętością płata potylicznego mózgów współczesnych ludzi. Ta sama zmiana jest związana również z mniejszym ryzykiem schizofrenii. Jednocześnie nie stwierdzono, by wpływała na ogólną sprawność poznawczą.
Naukowcy przeanalizowali cztery warianty genetyczne wcześniej wiązane z objętością płata potylicznego. Jeden z nich to delecja na 14. chromosomie, która występuje u współczesnych ludzi spoza Afryki Subsaharyjskiej. Znaleziono ją we wszystkich zbadanych genomach neandertalczyków, ale nie w dwóch genomach denisowian.
Wariantowi temu towarzyszy długi odcinek DNA składający się z 60 tysięcy par zasad. Gdyby pochodził on od wspólnego przodka neandertalczyka i H. sapiens, powinien ulec skróceniu. Jego długość wskazuje, że wariant ten przekazali naszym przodkom neandertalczycy, już po rozdzieleniu się obu linii ewolucyjnych.
Zestawienie zaobserwowanych danych genetycznych z wynikami obrazowania mózgu wykazało najsilniejszy związek tego wariantu z objętością klina, struktury leżącej w obrębie płata potylicznego. Każda z kopii wariantu wiązała się ze zmniejszeniem objętości całego płata o około 0,85 cm3, zatem u osób mających obie kopie różnica wynosiła około 1,7 cm3.
Analiza danych dotyczących zdrowia psychicznego wykazała, że każda kopia wiązała się też ze względnym 5-procentowym zmniejszeniem ryzyka schizofrenii, zatem u posiadaczy obu neandertalskich wariantów ryzyko te jest niższe o 10 procent. Jednocześnie naukowcy nie zauważyli, by wariant dziedziczony po neandertalczykach wiązał się z istotnymi różnicami w inteligencji czy ogólnych zdolnościach poznawczych.
Wynik badań jest zaskakujący. Rekonstrukcje czaszek neandertalczyków sugerują bowiem, że ich płaty potyliczne były większe niż u Homo sapiens. Tymczasem odziedziczony po nich wariant wiąże się dziś z mniejszą objętością tego obszaru. To dobitnie pokazuje, że kształt i objętość mózgu zalezy od wielu genów i czynników rozwojowych.
Ze szczegółami możecie zapoznać się w artykule A Neandertal-derived genetic variant reduces occipital brain volume in present-day humans, opublikowanym na łamach PNAS.
Źródło: PNAS
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