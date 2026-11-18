Hugo Zeberg i Svante Pääbo z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka opublikowali na łamach PNAS artykuł, z którego dowiadujemy się, że jeden z wariantów DNA odziedziczonych po neandertalczykach wiąże się z mniejszą objętością płata potylicznego mózgów współczesnych ludzi. Ta sama zmiana jest związana również z mniejszym ryzykiem schizofrenii. Jednocześnie nie stwierdzono, by wpływała na ogólną sprawność poznawczą.

Naukowcy przeanalizowali cztery warianty genetyczne wcześniej wiązane z objętością płata potylicznego. Jeden z nich to delecja na 14. chromosomie, która występuje u współczesnych ludzi spoza Afryki Subsaharyjskiej. Znaleziono ją we wszystkich zbadanych genomach neandertalczyków, ale nie w dwóch genomach denisowian.

Wariantowi temu towarzyszy długi odcinek DNA składający się z 60 tysięcy par zasad. Gdyby pochodził on od wspólnego przodka neandertalczyka i H. sapiens, powinien ulec skróceniu. Jego długość wskazuje, że wariant ten przekazali naszym przodkom neandertalczycy, już po rozdzieleniu się obu linii ewolucyjnych.