Niezwykłe odkrycie w Paryżu: pozostałości celtyckiej osady, która dała początek stolicy Francji

Prace wykopaliskowe na terenie szpitala Hôtel-Dieu w Paryżu. Archeolodzy trafili tam najprawdopodobniej na pozostałości celtyckiej Lutecji. © Inrap, Hamid Azmoun

Lutecja jest to miasto Paryzjów, leżące na wyspie utworzonej przez rzekę Sekwanę. Tak w rozdziale 57. księgi VII Wojny galijskiej opisuje Cezar celtyckie oppidum, które dało początek współczesnemu Paryżowi. Teraz w Paryżu ogłoszono wielkie odkrycie – pod dziedzińcem najstarszego na świecie wciąż działającego szpitala Hôtel-Dieu, który znajduje się na l’île de la Cité, znaleziono mur z kamienia i drewna, którego technika budowy jest charakterystyczna dla fortyfikacji galijskich z końca epoki żelaza.

© Inrap, Hamid Azmoun © Inrap, Hamid Azmoun © Inrap, Hamid Azmoun © Inrap, Hamid Azmoun © Inrap, Hamid Azmoun

Imponujący mur zachował się na długości 20 metrów. Co więcej, nosi ślady gwałtownego pożaru, w pobliżu znaleziono zwęglone nasiona i pozostałości spalonego budynku oraz dużą sztuczną platformę z piasku i żwiru. Wszystko wskazuje na to, że to fragment fortyfikacji Lutecji. Wstępne wyniki datowania radiowęglowego wskazują na przedział między 200 a 10 rokiem przed naszą erą.

Lutecję znamy głównie z opisu Cezara. W 53 roku p.n.e. rzymski wódz zwołał tam zgromadzenie plemion galijskich. Rok później pod Lutecją miała miejsce bitwa pomiędzy legionami prowadzonymi przez jednego z oficerów Cezara, Tytusa Labienusa. Z relacji autora „Wojny galijskiej” dowiadujemy się, że przed bitwą nieprzyjaciele [...] kazali Lutecję spalić i zerwać mosty wiodące do tego miasta.