12 października 2026
Wiadomości
Niezwykłe odkrycie w Paryżu: pozostałości celtyckiej osady, która dała początek stolicy Francji
Niezwykłe odkrycie w Paryżu: pozostałości celtyckiej osady, która dała początek stolicy Francji
Prace wykopaliskowe na terenie szpitala Hôtel-Dieu w Paryżu. Archeolodzy trafili tam najprawdopodobniej na pozostałości celtyckiej Lutecji.© Inrap, Hamid Azmoun

Lutecja jest to miasto Paryzjów, leżące na wyspie utworzonej przez rzekę Sekwanę. Tak w rozdziale 57. księgi VII Wojny galijskiej opisuje Cezar celtyckie oppidum, które dało początek współczesnemu Paryżowi. Teraz w Paryżu ogłoszono wielkie odkrycie – pod dziedzińcem najstarszego na świecie wciąż działającego szpitala Hôtel-Dieu, który znajduje się na l’île de la Cité, znaleziono mur z kamienia i drewna, którego technika budowy jest charakterystyczna dla fortyfikacji galijskich z końca epoki żelaza.

© Inrap, Hamid Azmoun
© Inrap, Hamid Azmoun
© Inrap, Hamid Azmoun
© Inrap, Hamid Azmoun
© Inrap, Hamid Azmoun

Imponujący mur zachował się na długości 20 metrów. Co więcej, nosi ślady gwałtownego pożaru, w pobliżu znaleziono zwęglone nasiona i pozostałości spalonego budynku oraz dużą sztuczną platformę z piasku i żwiru. Wszystko wskazuje na to, że to fragment fortyfikacji Lutecji. Wstępne wyniki datowania radiowęglowego wskazują na przedział między 200 a 10 rokiem przed naszą erą.

Lutecję znamy głównie z opisu Cezara. W 53 roku p.n.e. rzymski wódz zwołał tam zgromadzenie plemion galijskich. Rok później pod Lutecją miała miejsce bitwa pomiędzy legionami prowadzonymi przez jednego z oficerów Cezara, Tytusa Labienusa. Z relacji autora „Wojny galijskiej” dowiadujemy się, że przed bitwą nieprzyjaciele [...] kazali Lutecję spalić i zerwać mosty wiodące do tego miasta.

Przez wieki bez odpowiedzi pozostawało pytanie, gdzie dokładnie znajdowała się Lutecja. Na podstawie opisu Cezara wysunięto hipotezę, że Celtowie założyli swoje oppidum na l’île de la Cité. Brak jednak było jednoznacznych dowodów, a ten sam opis posłużył niektórym do zaproponowania innej lokalizacji – wyspę położoną w zakolu Sekwany w Nanterre na przedmieściach Paryża.

Odkrycie w samym sercu stolicy Francji galijskiego muru może być rozstrzygające. Mur ma typowo galijską strukturę, łącząc bloki kamienne i poziomo ułożone elementy drewniane. Ślady pożaru i znaleziony u podnóża grot galijskiej włóczni zwiększają prawdopodobieństwo, że to właśnie Lutecja.

Prowadzone są właśnie badania, które mają dać odpowiedzi na pytanie o dokładną funkcję muru, datę jego budowy, sposób jego zniszczenia i porzucenia, związek pomiędzy murem a platformą z piasku i żwiru, możliwą obecność starszych budowli pod konstrukcją.

Mur nie będzie konserwowany in situ. Kamienne bloki były wystawione na gwałtowne działanie ognia, są poważnie uszkodzone, większość drewnianych elementów uległa zwęgleniu. Dlatego w najbliższych tygodniach wykonany zostanie dokładny trójwymiarowy model muru. Z czasem mur ma zostać zdemontowany i zrekonstruowany w jednym z paryskich muzeów z użyciem oryginalnych kamieni.

Źródło: Ministère de la Culture

Tagi: Paryż, Francja, mur
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

10/11/2026, 5:03:00 PM

Czytaj więcej
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz

10/9/2026, 9:37:31 AM

Czytaj więcej
W Austrii znaleziono nieznane rzymskie miasto. Wspominał o nim Klaudiusz Ptolemeusz?

10/6/2026, 8:20:09 AM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
  • 7.10.2026
Jak ludzie kontrolują AI? Pojawiają się problemy znane z wcześniej stosowanych systemów
  • 8.10.2026
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe
  • 9.10.2026
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz
Ostatnie
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
  • 9.10.2026
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz
  • 8.10.2026
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe
  • 8.10.2026
Już po roku nauki studenci szkoły policyjnej stali się mniej ufni i bardziej popierali hierarchię
O NAS

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

TAGI
Aleksandra Pudłospis powszechnyRichard ChamberlainNokia 808 PureViewOcean SirenUstawa Rządowa z dnia 3 majawysoki obcaswiktoria parańskaeSIMrezusyDongola
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.