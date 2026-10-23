23 października 2026
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Armia Terakotowa
Odciski palców zdradzają, kto pracował przy Terakotowej Armii
Armia Terakotowa© aejbailey, Pixabay

Tysiące ceramicznych żołnierzy miały towarzyszyć po śmierci pierwszemu cesarzowi Chin, Qin Shi Huangowi. Terakotowa Armia to jeden z najsłynniejszych zabytków świata. Badacze od dawna analizują organizację produkcji, podział zadań, techniki lepienia czy znaki warsztatów. Jednak niewiele wiadomo o jej twórcach. Inskrypcje na innych wyrobach epoki Qin wskazują, że w państwowych warsztatach pracowały też kobiety i dzieci. Czy tworzyli oni też Terakotową Armię? Naukowcy znaleźli odpowiedź na to pytanie w odciskach palców.

Zespół uczonych z muzeum mauzoleum cesarza i Uniwersytetu Shandong przyjrzał się 79 dobrze zachowanym odciskom palców na 36 figurach. Odciski zachowały się między innymi na ramionach, głowach i zbrojach. Wszystkie figury pochodzą z tego samego sektora pierwszej jamy grobowej.

Wskazówką pozwalającą na określenie wieku i płci osób, które pracowały przy figurach, były odstępy między liniami papilarnymi. U dzieci są zwykle mniejsze i zwiększają się wraz ze wzrostem ciała. Natomiast u dorosłych są przeciętnie większe u mężczyzn niż kobiet. Nie jest to niezawodny sposób. Wartości dla dorosłych kobiet i dorastających chłopców mogą się pokrywać. Ponadto glina kurczy się podczas suszenia i wypalania.

Dlatego naukowcy zastosowali bayesowski model mieszanki rozkładów (Bayesian mixture model). Nie przypisywali każdemu odciskowi palca wieku i płci, ale sprawdzali, jaka mieszanka grup demograficznych najlepiej wyjaśnia cały zbiór odcisków.

Z tak przeprowadzonej analizy wynika, że 45% odcisków można przypisać dorosłym mężczyznom, 32,7% dorosłym kobietom, a 22,3% osobom w wieku poniżej 15. roku życia. Taką granicę wieku przyjęli naukowcy na podstawie dawnych tekstów prawnych.

Nie oznacza to jednak, że co piąty pracownik w warsztatach rzemieślniczych był dzieckiem. Proporcje dotyczą śladów. Jedna osoba mogła zostawić wiele odcisków. Ponadto doświadczeni rzemieślnicy mogli częściej używać narzędzi do wykańczania i wygładzania, zacierając własne odciski. W takim przypadku odciski uczniów i pomocników miałyby większą szansę na przetrwanie.

Ponadto jako dane porównawcze wykorzystano współczesną populację europejską. Nie musi ona odpowiadać cechom mieszkańców starożytnych Chin. Próba pochodzi też z niewielkiego fragmentu stanowiska, nie jest więc reprezentatywna dla całej produkcji.

Badania zostały opisane w artykule Who produced Emperor Qin Shihuang’s Terracotta Army, China? A Bayesian mixture model approach to fingerprint age and sex determination.

Tagi: dziecko, Chiny, kobieta, Terakotowa Armia, Armia Terakotowa, cesarz, starożytność
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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