Odciski palców zdradzają, kto pracował przy Terakotowej Armii

Tysiące ceramicznych żołnierzy miały towarzyszyć po śmierci pierwszemu cesarzowi Chin, Qin Shi Huangowi. Terakotowa Armia to jeden z najsłynniejszych zabytków świata. Badacze od dawna analizują organizację produkcji, podział zadań, techniki lepienia czy znaki warsztatów. Jednak niewiele wiadomo o jej twórcach. Inskrypcje na innych wyrobach epoki Qin wskazują, że w państwowych warsztatach pracowały też kobiety i dzieci. Czy tworzyli oni też Terakotową Armię? Naukowcy znaleźli odpowiedź na to pytanie w odciskach palców.

Zespół uczonych z muzeum mauzoleum cesarza i Uniwersytetu Shandong przyjrzał się 79 dobrze zachowanym odciskom palców na 36 figurach. Odciski zachowały się między innymi na ramionach, głowach i zbrojach. Wszystkie figury pochodzą z tego samego sektora pierwszej jamy grobowej.

Wskazówką pozwalającą na określenie wieku i płci osób, które pracowały przy figurach, były odstępy między liniami papilarnymi. U dzieci są zwykle mniejsze i zwiększają się wraz ze wzrostem ciała. Natomiast u dorosłych są przeciętnie większe u mężczyzn niż kobiet. Nie jest to niezawodny sposób. Wartości dla dorosłych kobiet i dorastających chłopców mogą się pokrywać. Ponadto glina kurczy się podczas suszenia i wypalania.