5 listopada 2026
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Widok na teren wykopalisk
Polscy archeolodzy dokonują kolejnych niezwykłych odkryć w Starej Dongoli
Prace archeologiczne w Starej Dongoli© Adrian Chlebowski/Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski

Polscy archeolodzy prowadzący wykopaliska w Starej Dongoli w Sudanie dokonali kolejnych ważnych odkryć w obrębie monumentalnego Wielkiego Kościoła Jezusa. Wszystko wskazuje na to, że była to największa, a według średniowiecznych źródeł arabskich, również najbogatsza świątynia chrześcijańska Nubii.

Podczas ostatniego sezonu wykopaliskowego badacze odsłonili monumentalną klatkę schodową prowadzącą do wnętrza budowli, dotarli do jej oryginalnej posadzki i odkryli pozostałości kolejnego kościoła, urządzonego na piętrze sąsiedniego budynku.

Stara Dongola, położona nad Nilem na terenie dzisiejszego Sudanu, była stolicą chrześcijańskiego królestwa Makurii. Państwo to należało do najważniejszych ośrodków politycznych i kulturowych średniowiecznej Afryki. Przez stulecia rozwijała się tu chrześcijańska kultura, pozostająca w kontaktach zarówno ze światem śródziemnomorskim, jak i z innymi regionami Afryki.

Jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o tej cywilizacji są wykopaliska prowadzone przez naukowców z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW). Ekspedycją kieruje profesor Artur Obłuski. Na pozostałości Wielkiego Kościoła badacze trafili w 2021 roku.

Dotychczasowe pomiary wskazują, że Wielki Kościół Jezusa miał 47 metrów szerokości i 57 metrów długości. Jego wysokość archeolodzy szacują na 21 metrów. A to dopiero początek ustalania rozmiarów, gdyż przebadano niewielką część konstrukcji.

Podczas ostatniego sezonu wykopaliskowego archeolodzy odsłonili monumentalną klatkę schodową, odkryli przypory wzmacniające apsydę, udało się też dotrzeć do poziomu oryginalnej posadzki. Zachowanie konstrukcji jest wyjątkowo dobre. Fragmenty murów klatki schodowej przetrwały do wysokości 11 metrów. W kolejnym sezonie naukowcy chcą ostatecznie ustalić rozmiary świątyni.

Zdaniem profesora Obłuskiego Wielki Kościół Jezusa mógł mieć znaczenie wykraczające daleko poza historię Dongoli. Budowla mogła być jednym z najważniejszych przykładów architektury sakralnej w regionie i obiektem wyznaczającym trendy.

W podejściu historycznym do architektury uznaje się, że pojawiają się budowle, które, używając współczesnego języka, stają się trendsetterami. Takim budynkiem była z pewnością np. Hagia Sofia w Konstantynopolu. Wielki Kościół Jezusa wydaje się naturalnym kandydatem dla Nubii, a może nawet dla tej części Afryki, mówi uczony. Dotychczas za katedrę Dongoli uważano jeden z kościołów położonych poza murami miasta. Odkrycia w Wielkim Kościele Jezusa każą na nowo zastanowić się nad funkcją obu budowli.

Zdjęcie lotnicze terenu wykopalisk
Zdjęcie lotnicze terenu wykopalisk© Adrian Chlebowski/Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski

Jedną z największych niespodzianek było odkrycie kolejnej świątyni w budynku przylegającym do Wielkiego Kościoła Jezusa. Szczególnie interesujący jest fakt, że znajdowała się ona na piętrze dobudowanej konstrukcji.

Nie jest to pierwszy kościół w sąsiedztwie. W 2023 roku Polacy znaleźli inną świątynię, również dobudowaną do Wielkiego Kościoła, ale od strony północnej. Była ona związana z królem Dawidem, władcą Makurii z XIII wieku.

Odkrycia w Starej Dongoli pokazują, jak wiele pozostaje jeszcze do poznania na temat chrześcijańskich królestw średniowiecznej Afryki. Monumentalna świątynia, sąsiadujące z nią kościoły i greckie inskrypcje tworzą obraz ważnego ośrodka religijnego i kulturowego.

Źródło: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Tagi: Sudan, Stara Dongola, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Wielki Kościół Jezusa
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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