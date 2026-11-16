Przedmioty wikingów na wyspie Man. Świadectwo podwójnego pochówku?

Jeden ze znalazców, Daniel Crowe, i Allison Fox z Manx National Heritage, podziwiają zabytki © Manx National Heritage, David Kneale

Na wyspie Man odkryto zespół zabytków, które mogą pochodzić z jednego z najwcześniejszych skandynawskich pochówków na wyspie. Archeolodzy znaleźli bogato zdobiony miecz, trzy rzadkie kobiece zapinki z brązu, odważniki, fragmenty wagi, topór i chochlę z brązu. Przedmioty znaleźli poszukiwacze skarbów Daniel Crowe i Rhett Britton za pomocą wykrywaczy metali. Eksperci przypuszczają, że pochodzą one z około 900 roku z naruszonego podwójnego wikińskiego pochówku. Sam pochówek ani kości się nie zachowały. Szczególnie interesujące są dwie owalne zapinki z brązu, ozdobione motywami splecionych zwierząt. Znane są jako skålspænder i noszono je parami na ramionach, by podtrzymywały suknię fartuchową. Są one charakterystyczne dla kobiecych pochówków z epoki wikingów. Dotychczas na wyspie Man znaleziono tylko jedną taką parę. Nowe zapinki mogą być od niej starsze o około pół wieku, co czyni je potencjalnie najstarszym na wyspie świadectwem pochówku kobiety z epoki wikingów. Trzecia zapinka jest okrągła, z szerokim obrzeżem, spiralnym ornamentem i guzkiem z kolorowego szkła. Pierwotnie była pozłacana. To pierwszy taki egzemplarz na wyspie. Wyjątkowy jest również miecz. Zachowało się około dwóch trzecich jego długości, w tym rękojeść zdobiona srebrną inkrustacją i srebrnym drutem. Broń złamano, prawdopodobnie celowo w czasie obrzędu pogrzebowego. Część uszkodzeń powstała już po złożeniu jej do grobu.

© Manx National Heritage, David Kneale © Manx National Heritage, David Kneale © Manx National Heritage, David Kneale © Manx National Heritage, David Kneale

Połączenie ozdób typowych dla kobiety z mieczem kojarzonym z mężczyzną sugeruje, że możemy mieć do czynienia z podwójnym pochówkiem kobiety i mężczyzny. Nie można jednak wykluczyć, że były to dwa groby znajdujące się blisko siebie.

Ołowiane odważniki i fragmenty wagi z brązu są pierwszymi tego typu przedmiotami odkrytymi na wyspie Man. Jeden z odważników ma aplikację z brązu, być może pochodzącą ze skrzynki lub przedmiotu religijnego. Jej ornamentyka nawiązuje do sztuki ówczesnej Brytanii i Irlandii. Wikingowie przejmowali i wykorzystywali elementy lokalnej kultury. Chochla z brązu, która również nie ma odpowiednika na wyspie, mogła służyć podczas uczt lub ceremonii.

Wikingowie pojawili się na Man w IX wieku. Najpierw przybywali tu na handel, później zaczęli zakładać osady. Położenie wyspy czyniło ją dogodnym punktem na szlakach morskich.