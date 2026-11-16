16 listopada 2026
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Daniel Crowe i Allison Fox pochylają się nad stołem, na którym leżą zabytki
Przedmioty wikingów na wyspie Man. Świadectwo podwójnego pochówku?
Jeden ze znalazców, Daniel Crowe, i Allison Fox z Manx National Heritage, podziwiają zabytki© Manx National Heritage, David Kneale

Na wyspie Man odkryto zespół zabytków, które mogą pochodzić z jednego z najwcześniejszych skandynawskich pochówków na wyspie. Archeolodzy znaleźli bogato zdobiony miecz, trzy rzadkie kobiece zapinki z brązu, odważniki, fragmenty wagi, topór i chochlę z brązu. Przedmioty znaleźli poszukiwacze skarbów Daniel Crowe i Rhett Britton za pomocą wykrywaczy metali. Eksperci przypuszczają, że pochodzą one z około 900 roku z naruszonego podwójnego wikińskiego pochówku. Sam pochówek ani kości się nie zachowały.

Szczególnie interesujące są dwie owalne zapinki z brązu, ozdobione motywami splecionych zwierząt. Znane są jako skålspænder i noszono je parami na ramionach, by podtrzymywały suknię fartuchową. Są one charakterystyczne dla kobiecych pochówków z epoki wikingów. Dotychczas na wyspie Man znaleziono tylko jedną taką parę. Nowe zapinki mogą być od niej starsze o około pół wieku, co czyni je potencjalnie najstarszym na wyspie świadectwem pochówku kobiety z epoki wikingów.

Trzecia zapinka jest okrągła, z szerokim obrzeżem, spiralnym ornamentem i guzkiem z kolorowego szkła. Pierwotnie była pozłacana. To pierwszy taki egzemplarz na wyspie. Wyjątkowy jest również miecz. Zachowało się około dwóch trzecich jego długości, w tym rękojeść zdobiona srebrną inkrustacją i srebrnym drutem. Broń złamano, prawdopodobnie celowo w czasie obrzędu pogrzebowego. Część uszkodzeń powstała już po złożeniu jej do grobu.

Dwie owalne zapinki z patynowanego brązu z reliefowymi wzorami i wypukłymi nitami oraz okrągła broszka z centralnym guzem
© Manx National Heritage, David Kneale
Zardzewiały żelazny miecz oraz fragment rękojeści
© Manx National Heritage, David Kneale
Cztery ołowiane odważniki
© Manx National Heritage, David Kneale
Rhett Britton prezentuje ostrze wikińskiego topora
© Manx National Heritage, David Kneale

Połączenie ozdób typowych dla kobiety z mieczem kojarzonym z mężczyzną sugeruje, że możemy mieć do czynienia z podwójnym pochówkiem kobiety i mężczyzny. Nie można jednak wykluczyć, że były to dwa groby znajdujące się blisko siebie.

Ołowiane odważniki i fragmenty wagi z brązu są pierwszymi tego typu przedmiotami odkrytymi na wyspie Man. Jeden z odważników ma aplikację z brązu, być może pochodzącą ze skrzynki lub przedmiotu religijnego. Jej ornamentyka nawiązuje do sztuki ówczesnej Brytanii i Irlandii. Wikingowie przejmowali i wykorzystywali elementy lokalnej kultury. Chochla z brązu, która również nie ma odpowiednika na wyspie, mogła służyć podczas uczt lub ceremonii.

Wikingowie pojawili się na Man w IX wieku. Najpierw przybywali tu na handel, później zaczęli zakładać osady. Położenie wyspy czyniło ją dogodnym punktem na szlakach morskich.

Źródło: Manx National Heritage

Tagi: waga, pochówek, wikingowie, miecz, topór, odważniki, wyspa Man, chochla
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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