Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz

Czaszka kobiety ze śladem urazu zadanego mieczem. Znaleziono ją w studni © Nationalmuseet

Mieszkańcy domu na duńskim stanowisku archeologicznym Postgården VI chodzili po podłodze, pod którą znajdował się fragment czaszki małego dziecka. Nie wiemy, czy o tym wiedzieli. Wiemy natomiast, że kość mogła być o około 200 lat starsza od samego budynku. Na łamach Journal of Archaeological Method and Theory ukazał się artykuł opisujący przemoc w Skandynawii, o której dowiadujemy się nie z cmentarzysk, a ze szczątków ludzi, którzy nigdy na nie nie trafili i spoczęli w studniach, jamach, domach czy na podwórzach.

© Nationalmuseet

Przemoc epoki żelaza czy czasów wikingów kojarzy się z podbojami, wyprawami, bitwami. Jej śladów archeolodzy szukają na cmentarzyskach i polach bitew. Zespół Marianne Hem Eriksen podszedł do tego zagadnienia w inny sposób. Naukowcy zebrali dane o szczątkach około 192 osób z osad w południowej i środkowej Skandynawii. Nie zawsze były to kompletne szkielety. Czasem uczeni dysponowali pojedynczymi kośćmi. Zebrany materiał obejmuje około 1500 lat, od epoki żelaza po czasy wikingów.

U 12 z badanych osób zidentyfikowano łącznie 19 urazów odniesionych za życia lub w okresie zbliżonym do śmierci. Co najmniej 8 z nich doświadczyło celowej przemocy.