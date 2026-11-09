Przez dekady nie zauważono sztuki naskalnej w znanej jaskini

Josep Maria Vergès fotografuje paleolityczne ryciny w Gatoneres de Cal Palletes w jaskini Cova de la Font Major © Míriam Salas Altès / IPHES-CERCA

Przez lata europejską sztukę naskalną paleolitu kojarzono przede wszystkim z regionem frankokantabryjskim, który rozciąga się od Asturii po Akwitanię i Prowansję. Katalonia wydawała się pod tym względem niemal pusta. Teraz na łamach Antiquity opublikowano artykuł, którego autorzy – Josep Maria Vergès Bosch i Míriam Salas-Altès z Universitat Rovira i Virgili oraz Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) – opisują odkrycie dokonane w 2019 roku w Cova de la Font Major koło l'Espluga de Francoli. Ryciny odkryto 30 października 2019 roku podczas prac archeologicznych prowadzonych przez zespół IPHES-CERCA. Było to zaskakujące, gdyż jaskinia jest udostępniona dla zwiedzających od 1957 roku, a od 1993 roku część korytarzy stanowi trasę turystyczną. Tysiące osób przechodziły koło pradawnych rycin, niekiedy uznawanych za graffiti. Niektórzy nanosili tam swoje imiona i daty. Ryciny przeoczono również dlatego, że ściany jaskini to głównie nieregularny zlepieniec, uznawany za mało odpowiednie podłoże. Tymczasem prehistoryczni mieszkańcy jaskini wyryli rysunki na miękkich pasmach margla, pomiędzy warstwami zlepieńca.

Przedstawienia znajdują się w Gatoneres de Cal Palletes. To sieć korytarzy położona około 250 metrów od obecnego wejścia. Badacze skatalogowali tam 280 motywów, w tym 55 figur zwierząt. Tym samym pod względem liczby wizerunków zwierzęcych Cova de la Font Major jest trzecim największym zespołem sztuki naskalnej na śródziemnomorskim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Więcej przedstawień mają tylko andaluzyjskie jaskinie Ardales i La Pileta.

© Josep Maria Vergès / IPHES-CERCA © Josep Maria Vergès / IPHES-CERCA © Josep Maria Vergès (photograph) & Míriam Salas Altès (tracing) / IPHES-CERCA © Josep Maria Vergès / IPHES-CERCA © Josep Maria Vergès (engraving photograph), Míriam Salas Altès (tracing) & Joel Sartore (bear photograph) / IPHES-CERCA © Josep Maria Vergès / IPHES-CERCA © Josep Maria Vergès (photograph) & Míriam Salas Altès (tracing) / IPHES-CERCA © Josep Maria Vergès / IPHES-CERCA

Ryciny wykonano głównie przez nacinanie powierzchni, rzadziej przez skrobanie. Przedstawiono konie, jeleniowate, bydło i kozowate. Szczególną uwagę zwraca niedźwiedź – zwierzę rzadko spotykane w paleolitycznej sztuce jaskiniowej – ukazany z uszami widzianymi od przodu i lekko otwartym pyskiem.

Jednak większość repertuaru widocznego na ścianach stanowią grupy równoległych linii, układy zbiegających się linii, formy koliste i czworokątne oraz trudne do sklasyfikowania kompozycje. W niektórych miejscach twórcy włączali swoje kompozycje w naturalne cechy skał – pęknięcia, zagłębienia czy granice między warstwami.

Na razie nie wiadomo, kiedy powstały ryciny. Obecność człowieka w tym miejscu stwierdzono dla dwóch okresów: około 41–35 tysięcy lat temu oraz 26,4–25,8 tysięcy lat temu. Pewnych wskazówek dostarcza styl części rycin: kończyny w kształcie podwójnego Y oraz głowy zaznaczone trzema liniami występują w innych zespołach śródziemnomorskiej sztuki naskalnej, które są łączone z okresem sprzed kultury magdaleńskiej. Zatem znaczna część przedstawień może być starsza niż 19 tysięcy lat. Jednak chronologia całego zespołu rycin wymaga dalszych badań.

Odkrycie z Font Major podważa przekonanie, że północno-wschodnia część Półwyspu Iberyjskiego była marginalnym obszarem paleolitycznej twórczości. Dotychczasowe badania wskazują, że sztuka śródziemnomorska miała własne cechy, odmienne od tradycji frankokantabryjskiej.

Warto też zauważyć, że margiel, na którym wykonano ryty, jest wyjątkowo podatny na uszkodzenia. Część powierzchni już została zmieniona przez turystów, którzy dotykali ścian i zostawiali na nich własne napisy. Nie wiemy więc, ile rycin utracono. A skoro tak duży zespół sztuki naskalnej pozostawał niezauważony przez dziesięciolecia pomimo odwiedzających jaskinię tysięcy turystów, podobne znaleziska mogą czekać też w innych dobrze znanych jaskiniach.

Artykuł Filling gaps: the Palaeolithic rock art of the Cova de la Font Major on the north-east Iberian Peninsula jest dostępny na łamach Antiquity.