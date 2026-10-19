19 października 2026
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Siekierka z poroża z wyraźnym okrągłym otworem i nierównymi krawędziami
Rzadkie siekiery z poroża z epoki brązu. Odkrycie szwedzkich archeologów
Siekiera z poroża z epoki brązu. Znaleziona w pobliżu Löddeköpinge w Szwecji.© Arkeologerna, SHM

Podczas badań archeologicznych w pobliżu Löddeköpinge w południowej Szwecji naukowcy trafili na fascynujące znalezisko – odkryli dwie rzadkie siekiery z jeleniego poroża. Znajdowały się one w jamach datowanych wstępnie na epokę brązu, co dla tego regionu oznacza lata 1700–500 p.n.e. Warto przy tym zastrzec, że na razie datowanie siekier określono na podstawie kontekstu, w jakim je znaleziono, nie przeprowadzono ich bezpośredniego datowania radiowęglowego.

Siekiery zachowały się w różnym stanie. Jedna jest silnie zniszczona, na drugiej widać nawet wyraźne ślady obróbki. Ma przewiercony otwór do osadzenia trzonka i ostrze uformowane przez ociosywanie i szlifowanie. To starannie wykonany przedmiot.

W Szwecji podobne znaleziska z epoki brązu należą do rzadkości, znamy zaledwie kilka podobnych przedmiotów. Jednak już w pobliskiej Danii jest ich znacznie więcej, bo aż 155. I to właśnie one dostarczają wskazówek co do przeznaczenia szwedzkich zabytków. Część z duńskich siekier datowano radiowęglowo i rzeczywiście pochodziły one z epoki brązu. Jednak skandynawska historia tego typu przedmiotów nie jest tak oczywista, jakby się mogło wydawać.

Siekiery z poroża były znane na terenie dzisiejszej Szwecji już w epoce mezolitu (środkowej epoce kamienia). Muzeum w Ystad posiada narzędzie z poroża określone jako siekiera lub ciosło datowane na lata 5620–5465 p.n.e. W neolicie na 2000 lat zniknęły z zapisu archeologicznego, by ponownie pojawić się w epoce brązu. Jednak ze względu na niewielką liczbę takich przedmiotów, najwięcej informacji na ich temat można zyskać, porównując je ze znacznie bogatszym zbiorem duńskich siekier.

Siekierka z poroża z wyraźnym okrągłym otworem i nierównymi krawędziami
Siekiera z poroża z epoki brązu. Znaleziona w pobliżu Löddeköpinge w Szwecji.© Arkeologerna, SHM

Nie możemy z pewnością stwierdzić, w jakim celu były używane siekiery znalezione w okolicach Löddeköpinge. Eksperymenty archeologiczne wykazały, że siekiery z poroża nadają się do ścinania drzew i obróbki drewna. Jednak powstaje pytanie, czy były wykorzystywane wyłącznie w celach praktycznych czy również obrzędowych. Aż 59 ze 155 duńskich siekier jest pokrytych ornamentami. Widać wśród nich okręgi z punktem pośrodku, krzyże wpisane w koło i spirale. To motywy typowe dla epoki brązu. Co więcej, wiele z nich znaleziono na terenach podmokłych i torfowiskach, gdzie mogły zostać celowo złożone.

Ornament i miejsce znalezienia pozwalają przypuszczać, że przynajmniej część siekier z poroża miała znaczenie obrzędowe. Nie oznacza to jednak, że wyłącznie takie. Funkcje praktyczne i symboliczne mogą współistnieć. Skuteczne narzędzie pracy mogło stać się w pewnym momencie przedmiotem, który wykorzystano podczas obrzędów.

Źródło: Arkeologerna

Tagi: poroże, epoka brązu, Szwecja, siekierka
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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