Sądzili, że to palenisko. Odkryli rzadki grób skrzynkowy z neolitu

Neolityczny grób skrzynkowy © Kulturhistorisk museum

Coś, co wyglądało na ślady paleniska, okazało się niezwykłym znaleziskiem archeologicznym. Najpierw zauważono węgiel drzewny i kamienie popękane od ognia. Jednak pod warstwą ziemi krył się kamienny grób skrzynkowy z końca neolitu. Odkrycie na płaskowyżu Svinesund może pomóc wyjaśnić, jak tamtejsze społeczności żegnały swoich zmarłych ponad 4000 lat temu.

© Kulturhistorisk museum © Kulturhistorisk museum © Kulturhistorisk museum

Wykopaliska na stanowisku Kongefaret 8 rozpoczęto z myślą o zbadaniu obozowiska z paleolitu. Gdy naukowcy trafili na ślady działalności ognia, natychmiast przykuły one ich uwagę. Mogło to oznaczać obecność paleniska, a zachowany węgiel drzewny dawał nadzieję na wykonanie datowania radiowęglowego. Naukowcy przystąpili więc do usuwania wierzchniej warstwy ziemi. W miarę oczyszczania powierzchni ukazał się zarys konstrukcji, która coraz mniej przypominała palenisko. Archeolodzy rozpoznali hellekiste, grób skrzynkowy wykonany z ustawionych pionowo płyt kamiennych. Dotychczas w całej wschodniej Norwegii znaleziono mniej niż 20 takich grobów.

Tworzące ściany grobu kamienne płyty ważą po kilkaset kilogramów. Komora ma około 70 cm głębokości, jej dno wyłożono kamieniami. Przygotowanie takiego miejsca spoczynku wymagało sporo pracy.