Skąd 9000 kości żab w jednym miejscu? Zagadka z okresu rzymskiego rozwiązana

Część ze znalezionych kości i innych szczątków zwierząt © MOLA, Andy Chopping

Ponad 9000 kości płazów znalezionych w jednym zagłębieniu na stanowisku archeologicznym w pobliżu Cambridge przez lata stanowiło zagadkę dla badaczy. Czy żaby padły ofiarą ludzi? Czy ich szczątki były pozostałością rytuału? A może zwierzęta zginęły w wyniku jakiegoś kataklizmu? Zagadka właśnie została rozwiązana, a odpowiedź na nią zaskoczyła specjalistów.

© MOLA, Headland Infrastructura © MOLA, Headland Infrastructure © Bournemouth University © MOLA, Andy Chopping

Historia zaczęła się podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 2016–2018 w związku z rozbudową drogi A14 między Cambridge a Huntingdon. W Bar Hill, na stanowisku Settlement 5, archeolodzy trafili na niezwykłe skupisko drobnych szczątków zwierzęcych. Było tam 12 683 kości i innych szczątków płazów i gadów. Aż 72 procent pochodziło z jednego miejsca – płytkiego zagłębienia o długości 20 metrów. Znaleziono w nim 9135 kości co najmniej 469 zwierząt.

Dominowały szczątki żab, w tym żaby trawnej (Rana temporaria). Tak duże nagromadzenie zwierząt wzbudziło zainteresowanie, a archeolodzy zastanawiali się nad przyczyną ich śmierci. Brano pod uwagę różne możliwości, w tym działalność człowieka.