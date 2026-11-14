Skąd 9000 kości żab w jednym miejscu? Zagadka z okresu rzymskiego rozwiązana

Ponad 9000 kości płazów znalezionych w jednym zagłębieniu na stanowisku archeologicznym w pobliżu Cambridge przez lata stanowiło zagadkę dla badaczy. Czy żaby padły ofiarą ludzi? Czy ich szczątki były pozostałością rytuału? A może zwierzęta zginęły w wyniku jakiegoś kataklizmu? Zagadka właśnie została rozwiązana, a odpowiedź na nią zaskoczyła specjalistów.
Historia zaczęła się podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 2016–2018 w związku z rozbudową drogi A14 między Cambridge a Huntingdon. W Bar Hill, na stanowisku Settlement 5, archeolodzy trafili na niezwykłe skupisko drobnych szczątków zwierzęcych. Było tam 12 683 kości i innych szczątków płazów i gadów. Aż 72 procent pochodziło z jednego miejsca – płytkiego zagłębienia o długości 20 metrów. Znaleziono w nim 9135 kości co najmniej 469 zwierząt.
Dominowały szczątki żab, w tym żaby trawnej (Rana temporaria). Tak duże nagromadzenie zwierząt wzbudziło zainteresowanie, a archeolodzy zastanawiali się nad przyczyną ich śmierci. Brano pod uwagę różne możliwości, w tym działalność człowieka.
O odkryciu dowiedział się z mediów doktor Paul Clarkson z Bournemouth University, który specjalizuje się w badaniu drobnych szczątków zwierzęcych na stanowiskach archeologicznych. Skontaktował się z dr Vicki Ewens, starszą zooarcheolog w Museum of London Archeology, która uczestniczyła w opracowywaniu materiału z wykopalisk. Naukowcy postanowili jeszcze raz przyjrzeć się kościom, skupiając się na śladach po procesach trawiennych i drapieżnikach.
Wybrali próbki z różnych części zagłębienia i przeanalizowali 1711 szczątków. Porównali wyniki z wcześniejszymi badaniami nad szczątkami ofiar pozostawionymi przez różne grupy drapieżników.
Wyniki wskazywały na... ptaki. Aż 85,9% kości długich płazów nosiło ślady trawienia. Charakterystyczne uszkodzenia i fragmentacja najbardziej przypominały materiał znajdowany w wypluwkach uszatki błotnej (Asio flammeus). To właśnie ten gatunek uznano za najbardziej prawdopodobnego sprawcę śmierci zwierząt. W okolicy mogły też przebywać błotniaki zbożowe (Circus cyaneus), które niekiedy z uszatkami błotnymi korzystają z zimowych miejsc odpoczynku.
Trzeba było jednak wyjaśnić, dlaczego tak wiele żab padło ofiarą drapieżników w tak krótkim czasie. Archeolodzy ustalili bowiem, że zagłębienie zostało wypełnione podczas jednego epizodu, a nie przez wiele lat. Naukowcy wykorzystali więc kości ramienne żab do oszacowania ich wieku.
Okazało się, że większość zwierząt zginęła w pierwszym roku życia, jesienią lub zimą, choć wśród ofiar znalazły się też starsze osobniki. Datowanie radiowęglowe trzech kości wykazało, że szczątki pochodzą z okresu rzymskiego, prawdopodobnie z III wieku. Wszystko wskazywało więc na intensywne polowanie, które trwało zaledwie jeden sezon.
Zagadkę pozwoliła rozwiązać historia krajobrazu. W epoce żelaza okolica była częściowo zalesiona, ale drzewa stopniowo wycinano pod pastwiska. W okresie rzymskim klimat się ocieplił, poziom wód się obniżył, co odsłoniło nowe tereny. Powstawały okresowe zbiorniki wodne, w których mnożyły się żaby. Po wyschnięciu zbiorników młode żaby rozprzestrzeniały się po wilgotnych łąkach, gdzie były łatwym łupem.
Otwarte trawiaste tereny przyciągały uszatki błotne, które mogły przylatywać jesienią i pozostawać w okolicy przez zimę. Polowały na żaby oraz inne drobne zwierzęta. Ich wypluwki gromadziły się w pobliżu miejsc odpoczynku. Wkrótce szczątki zostały przykryte osadami, dzięki czemu zachowały się do naszych czasów.
Badania pozwoliły też wysnuć wnioski dotyczące ludzi. Uszatka błotna często odpoczywa na ziemi, wśród traw, unikając regularnie uczęszczanych terenów. Dlatego też autorzy badań uważają, że w okolicy zagłębienia ludzie nie pojawiali się zimą zbyt często. Być może ten wydzielony rowami obszar służył jako sezonowy korytarz przepędzania zwierząt gospodarskich, wykorzystywany głównie latem. Nie można też wykluczyć, że miał on znaczenie społeczne bądź rytualne, więc pozostawiano go w spokoju.
Szczegóły badań opisano w artykule An Owl’s Eye View: Human–Animal Entanglement at the Roman Fen Edge.
Źródło: Bournemouth University
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