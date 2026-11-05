Skąd pochodzą języki celtyckie i germańskie? Nowe badania w Nature

Punktem wyjścia były migracje ludności związane z rozprzestrzenianiem się w Europie przodków populacji związanych ze stepem eurazjatyckim. Około 5000 lat temu ludność ta dotarła do Europy, a jej geny pojawiły się w Skandynawii. Dotychczas powstanie języków germańskich łączono z kulturami archeologicznymi, które pojawiły się w regionie w czasie neolitu i wczesnej epoce brązu. Teraz okazuje się, że istotna mogła być późniejsza migracja.

Naukowcy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, gdzie i kiedy narodziła się rodzina języków germańskich , gdzie powstał wspólny przodek angielskiego, niemieckiego czy norweskiego. W tym celu przeanalizowali materiał genetyczny 712 osób i zestawili go z wynikami analiz dotyczących 4009 osób, których genomy znano już wcześniej. To pozwoliło odtworzyć przemiany ludnościowe w północnej Europie na przestrzeni kilku tysięcy lat i zaproponować nowy model rozprzestrzeniania się języków.

Na łamach Nature ukazały się dwa artykuły opisujące rozprzestrzenianie się wielkich grup językowych: germańskiej i celtyckiej . W badania nad językami germańskimi zaangażowany był kilkudziesięcioosobowy zespół, na czele którego stali Hugh McColl z Uniwersytetu w Kopenhadze, Guus Kronen z Uniwersytetu w Lejdzie oraz Martin Sikora i Eske Willerslev z Uniwersytetu w Kopenhadze. Językami celtyckimi zajmował się znacznie skromniejszy zespół, w skład którego również wchodzili McColl, Kronen, Sikora i Willerslev.

Około 4000 lat temu do Szwecji przybyła populacja, która prawdopodobnie wywodziła się z rejonu wschodniego Bałtyku, a pół tysiąca lat po przybyciu jej geny były szeroko rozpowszechnione w całej Skandynawii. Badacze nazwali ją wschodnioskandynawską. Jej pojawienie się czasowo i geograficznie pokrywa się z obszarem, na którym, wedle ustaleń językoznawców, rozwijał się język paleogermański, będący formą przejściową pomiędzy językiem praindoeuropejskim a protogermańskim. Odkrycie to wskazuje, że języki germańskie pojawiły się w Skandynawii o około 800 lat później, niż dotychczas przypuszczano.

Przez następne stulecia dochodziło do kolejnych zmian. W latach 3200–2450 paleogermański był prawdopodobnie używany na obszarze od północnych Niemiec po południową Skandynawię i wschodnie wybrzeża Bałtyku. Mniej więcej 2500 lat temu paleogermański przekształcił się w protogermański, co zbiegło się z początkiem epoki żelaza w Europie Północnej. A około 2000 lat temu protogermański zaczął rozpadać się na odrębne grupy: wschodniogermańską, północnozachodniogermańską, która z kolei rozpadła się na protonordycką i zachodniogermańską. Z tej ostatniej wywodzą się między innymi angielski, niemiecki, fryzyjski czy niderlandzki. Z kolei gałąź protonordycka dała początek językom skandynawskim.

Badania DNA pozwoliły prześledzić związek migracji i przemian językowych. Około 1650 lat temu ludność z południa Skandynawii zaczęła migrować na południe, w kierunku dzisiejszych Niemiec, Holandii i Polski. Były to tereny zdominowane przez inne grupy genetyczne i językowe, w tym celtyckie. W kolejnych stuleciach migranci dotarli do różnych części Europy. Podobne pochodzenie genetyczne jak u ludności germańskiej pojawia się na Wyspach Brytyjskich (Anglowie, Sasowie i Jutowie, czyli Anglosasi), a na południu kontynentu podobne powiązanie genetyczne znaleziono u części Longobardów, którzy dotarli między innymi na Półwysep Apeniński.

Szczególnie interesujący są Goci. Ich tradycje historyczne wskazują na skandynawskie pochodzenie. Nowe analizy sugerują, że ludność kultury wielbarskiej, rozwijającej się na terenie dzisiejszej Polski, miała silne związki genetyczne ze wschodnią Skandynawią, co wspiera hipotezę o pochodzeniu Gotów z tego regionu. Jednak późniejsi Goci, których szczątki odkryto na terenach dzisiejszej Ukrainy i Półwyspu Iberyjskiego, wykazują głównie lokalne pochodzenie, co pokazuje, że tożsamość gocka i związany z nią język mogły rozprzestrzeniać się również przez przejmowanie kultury, a nie tylko migracje.

Najważniejszy wniosek płynący z badań: języki germańskie nie rozprzestrzeniły się w wyniku jednej wielkiej migracji. Ich rozprzestrzenianie się to efekt migracji, mieszania populacji i przemian kulturowych.

Współcześnie języki celtyckie przetrwały głównie na atlantyckich wybrzeżach Europy. To języki goidelskie (irlandzki, manx i gaelicki) oraz brytańskie (walijski, kornijski i bretoński). W epoce żelaza językami celtyckimi posługiwano się od Półwyspu Iberyjskiego po Europę Środkową, północną Italię i Bałkany.

Naukowcy od dawna spierają się, gdzie powstał język praceltycki. Istnieją cztery główne hipotezy. Pierwsza wiąże jego rozwój z kulturą pucharów dzwonowatych (4750–4500, 4000–3800 lat temu), która w późnym neolicie i wczesnej epoce brązu rozprzestrzeniała się w zachodniej i środkowej Europie. Druga – Celtowie z zachodu (3300–2700 lat temu) – mówi, że pochodzili oni z zachodu i wskazuje na sieci kontaktów łączących Półwysep Iberyjski oraz współczesne Francję, Irlandię i Brytanię. Hipoteza o Celtach z centrum (4000–3000 lat temu) stwierdza, że język praceltycki ukształtował się na terenie dzisiejszej Francji i być może północno-zachodniej Italii. Z kolei czwarta z hipotez – Celtowie ze wschodu (ok. 3300 lat temu) – uznaje za kolebkę Celtów Europę Środkowo-Wschodnią, wiążąc powstanie języka celtyckiego z ekspansją ludności kultury pól popielnicowych, a później kultur halsztackiej i lateńskiej.

Naukowcy, by sprawdzić, która z hipotez najbardziej pasuje do ruchów ludności, przeanalizowali dane z genomów 4587 osób, uwzględniając okres od neolitu po epokę żelaza. Zidentyfikowali w ten sposób trzy procesy demograficzne, które są szczególnie istotne dla rozważań o rozprzestrzenianiu się języków celtyckich.

Pierwszy to lata 2450–2050 p.n.e. i wiązał się z rozprzestrzenianiem się genomów związanych z kulturą pucharów dzwonowatych. Ludność ta miała znaczący udział w kształtowaniu populacji na obszarach, gdzie później posługiwano się językami celtyckimi. Drugi proces nastąpił w latach 1850–1250 p.n.e. W tym czasie do Brytanii przybywali ludzie powiązani genetycznie z populacjami południowej Francji i północnej Iberii. Potwierdza to znaną wcześniej dużą migrację na Wyspy Brytyjskie w środkowej i późnej epoce brązu i jest zgodne z hipotezą, że rozwój języków celtyckich był związany z atlantyckimi sieciami kontaktów.

Jednak rozstrzygający był trzeci proces. Mniej więcej w okresie od 1250 do 850 roku przed naszą erą nastąpiła ekspansja ludności o pochodzeniu genetycznym powiązanym z Europą Środkowo-Wschodnią. Jej ślady znaleziono we Francji, na Wyspach Brytyjskich, w północno-wschodniej Iberii i Italii. Ekspansja ta zbiegła się w czasie z rozprzestrzenianiem się kultury pól popielnicowych. Bardzo ważny jest też fakt, że podobne pochodzenie genetyczne utrzymywało się w wielu regionach również w epoce żelaza, w okresie rozwoju kultur halsztackiej i lateńskiej. Zdaniem autorów badań jest to zgodne z modelem mówiącym o wschodnio-środkowoeuropejskim pochodzeniu języków celtyckich.

Zestawienie danych genetycznych i badań językoznawczych pozwoliło ocenić, który z modeli wymaga najmniejszej liczby dodatkowych założeń. Bardzo ważne było tutaj datowanie powstania i rozpadu języka praceltyckiego. Większość danych wskazuje, że proces ten przypadał na okres 1600–800 r. p.n.e., z największym zagęszczeniem wyników w przedziale 1250–1050 r. p.n.e. To właśnie trzecia fala migracji, związana z ekspansją ludności z Europy Środkowo-Wschodniej, najlepiej pokrywa się z tymi datami. Dlatego autorzy badań uznają za najbardziej prawdopodobny model mówiący o Celtach ze wschodu.

Artykuły Tracing the spread of Germanic languages using ancient genomics oraz Tracing the spread of Celtic languages using ancient genomics dostępne są na łamach Nature.