Skarb z czasów Hadriana. Rekordowy w Niemczech zbiór z II wieku

Poszukiwacz skarbów Olaf Riedl wybrał się z wykrywaczem metali na pola w pobliżu Wesseling, niewielkiego miasta położonego między Bonn a Kolonią. W pewnym momencie usłyszał sygnał. Zaczął kopać i znalazł srebrną monetę, a później jeszcze jedną i kolejną. Po wydobyciu 15 sztuk jego urządzenie wciąż się odzywało. Mężczyzna domyślił się, że pod ziemią znajduje się coś większego. Powiadomił więc Urząd Ochrony Zabytków Archeologicznych Nadrenii. Okazało się, że Riedl trafił na największy w Niemczech skarb monet z czasów Hadriana.

W trakcie wykopalisk archeolodzy znaleźli 934 rzymskie srebrne denary. Najmłodsze z monet wybito w latach 124–125, co wskazuje, że skarb ukryto prawdopodobnie za panowania cesarza Hadriana (117–138). To największy w Niemczech i piąty co do wielkości na świecie skarb monet z tego okresu. Skarb waży 3,1 kg.

Większość monet pochodzi z czasów panowania dynastii Flawiuszów (69–96). Najstarszą zaś monetę wybito w 148 roku p.n.e. Pochodzi więc z czasów Republiki, a w momencie ukrycia miała ponad 270 lat i wciąż pozostawała w obiegu.