Średniowieczny system centralnego ogrzewania. Wyjątkowe znalezisko w Bazylei

Średniowieczny system ogrzewania © José Cano Correa, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Podczas przebudowy obiektów położonych przy ulicy Petersgraben w Bazylei, w bezpośrednim sąsiedztwie tutejszego uniwersytetu, na dziedzińcu dawnej szkoły zawodowej trafiono na mury i posadzki średniowiecznego klasztoru Gnadental. A pod jedną z posadzek znaleziono wyjątkowo dobrze zachowany system ogrzewania, który w przeszłości prawdopodobnie ogrzewał refektarz. To unikatowe znalezisko w Szwajcarii, a ze względu na stan zachowania, jedno z najważniejszych w Europie.

© Philippe Saurbeck, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt © Philippe Saurbeck, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt © Philippe Saurbeck, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt © StABS BILD Schn. 155

Wiadomo, że nad systemem grzewczym, położonym we wschodnim skrzydle klasztoru, znajdował się refektarz. Stąd przypuszczenia, że był on jednym z niewielu, a może jedynym, ogrzewanym pomieszczeniem w klasztorze. A na podstawie analizy historii budowli archeolodzy przypuszczają, że system powstał między XIII a XIV wiekiem.

Odnaleziony system ogrzewania powietrznego zawierał kamienną podziemną komorę z licznymi kamieniami polnymi, które akumulowały ciepło. Pod nimi archeolodzy znaleźli palenisko i dwa łuki. W sklepieniu nad komorą zachowało się osiem zamykanych otworów, przez które ciepłe powietrze kierowano do jadalni, gdy tylko ulotnił się dym pozostały z rozpalania ognia. Naukowcy stworzyli już trójwymiarowy model znaleziska, a obecnie trwają prace nad jego zachowaniem. Zostanie ono włączone w projekt renowacji budynku.