Udało się odnaleźć i przeanalizować wyjątkowe nagrania wymierających języków z Luizjany

Pozostawił po sobie 13 płyt gramofonowych, nagranych w Nowym Orleanie, Lafayette i Opelousas. Nagrywał wypowiedzi mieszkańców, historie rodzinne, wspomnienia, pieśni i występy muzyczne. Materiały te przez dekady pozostawały praktycznie nieznane i nieopracowane. Dopiero Mayeux odtworzył okoliczności ich powstania, rozpoznał część nagranych osób i przeprowadził analizę językową.

Autorem nagrań z 1935 roku jest Lorenzo Dow Turner. Należał on do pionierów amerykańskiego językoznawstwa, jednym z pierwszych Czarnych lingwistów, badaczem języka gullah, używanego przez potomków niewolników na wschodnim wybrzeżu USA. Turnera interesowało przede wszystkim to, w jaki sposób języki afrykańskie wpłynęły na rozwój języków kreolskich powstałych w obu Amerykach. W 1935 roku rozszerzył swoje badania na Luizjanę.

Francuski kajeński i kreolski luizjański – wyjątkowe języki istniejące na terenie USA – są poważnie zagrożone wymarciem. Odchodzą ludzie, ich język i ich kultura. Badania wymierających języków pozwalają zachować pamięć o nich. Językoznawca Oliver Mayeux z Uniwersytetu Cambridge odnalazł i przeanalizował najstarsze nagrania kajeńskiego i kreolskiego luizjańskiego. Nagrania, które przez niemal 100 lat pozostawały nieznane.

Znaczenie odkrycia jest ogromne. Jest to bowiem najstarszy znany materiał dźwiękowy dokumentujący dłuższe wypowiedzi w kajeńskim i kreolskim luizjańskim. Lousiana French (Cajun) to lokalna odmiana francuskiego, która rozwijała się pod wpływem różnych regionalnych odmian przywiezionych przez europejskich osadników. Z kolei Lousiana Creole powstał wyniku kontaktów pracujących na plantacjach niewolników – głównie z Afryki Zachodniej – z francuskojęzycznymi kolonistami. Oba języki mają bardzo podobne słownictwo, ale różnią się budową gramatyczną.

W pierwszej połowie XX wieku oba języki ustępowały angielskiemu. Proces ten był szczególnie szybki w miastach i wśród młodszych pokoleń. Obecnie każdym z tych języków posługuje się mniej niż 10 tysięcy osób. Ich przetrwanie zależy od działań społecznych, aktywistów i osób, które chcą się ich nauczyć jako drugiego języka.

Nagrania Turnera pokazują więc świat, którego nie można już odtworzyć poprzez rozmowy ze współcześnie żyjącymi rodzimymi użytkownikami obu języków.

Mayeux odkrył, że kontekst, w którym Turner wykonywał nagrania, był silnie uzależniony od ówczesnej sytuacji społecznej. Ważną rolę w ich powstaniu odegrali czarnoskórzy lekarze, nauczyciele, muzycy i działacze społeczni. Dzięki ich kontaktom Turner docierał do rozmówców, a nagrań mógł dokonywać m.in. w gabinetach lekarskich. Dysponowały one bowiem prądem, niezbędnym do zasilenia ważącego 45 kilogramów urządzenia rejestrującego. Były też bezpiecznymi miejscami spotkań lokalnej społeczności.

Turner prawdopodobnie nie pracował sam. Na wielu nagraniach słychać głos kobiety. Zdaniem Mayeux to prawdopodobnie pierwsza żona lingwisty, Geneva Calcier Townes Turner. Znała ona francuski i pomagała mężowi w komunikacji z rozmówcami.

Mayeux zauważył, że mieszkańcy Luizjany nie posługiwali się jednym językiem. W zależności od kontekstu płynnie przechodzili między francuskim a kreolskim, czasami wplatali do rozmowy angielski. Dobrze widać to w rozmowie z Emmą Benoit z Lafayette. Początkowo przedstawia się bardzo oficjalnie w Louisiana French. Inna uczestniczka spotkania kilkukrotnie jej przerywa, przypominając, by mówiła po kreolsku. W dalszej części nagrania Benoit wraca do francuskiego kajeńskiego.

Może to wskazywać, że Cajun służył podkreśleniu szacunku, formalności i pozycji społecznej, kreolski służył zaś bardziej swobodnej rozmowie. Podział nie był jednak sztywny. Rozmówcy płynnie zmieniali sposób mówienia, dostosowując go do sytuacji i oczekiwań otoczenia.

Mayeux musiał wcielić się nie tylko w rolę językoznawcy, ale też historyka i genealoga. Opisy płyt były niepełne, zawierały błędy. Badacz, chcąc ustalić, kim byli rozmówcy, korzystał ze spisów ludności, fotografii i rodzinnych albumów.

Dzięki temu zidentyfikował między innymi Emmę Benoit, matkę 12 dzieci, oraz Romaina Bourgesa, malarza i tapicera, którego sposób mówienia wyraźnie różni się od pozostałych. Pokazało to, jak silnie język wiązał się z wykształceniem, pochodzeniem, zawodem i doświadczeniami życiowymi.

W artykule Lorenzo Dow Turner’s field recordings from Louisiana, 1935 opublikowanym na łamach Language Documentation & Description można posłuchać trzech oryginalnych fragmentów nagrań oraz zapoznać się z pełnym spisem zidentyfikowanych rozmówców Turnera.