W Austrii znaleziono nieznane rzymskie miasto. Wspominał o nim Klaudiusz Ptolemeusz?

Badania magnetometryczne © GeoSphere Austria

Na limesie naddunajskim, wyznaczonej przez Dunaj granicy Imperium Romanum, dokonano sensacyjnego odkrycia. W pobliżu St. Pantaleon-Erla w Dolnej Austrii badania geofizyczne wykazały obecność nieznanego rzymskiego miasta. Już w tej chwili wiemy, że starannie zaplanowana miejscowość miała powierzchnię 25–30 hektarów i posiadała amfiteatr dla około 8 tysięcy widzów. Powstanie dużego starannie zaplanowanego miasta przy forcie liczącym zaledwie 500 żołnierzy naukowcy uważają za coś wyjątkowego.

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Badania w miejscu odkrycia prowadzone są od 2015 roku na 10-kilometrowym odcinku pomiędzy Enns a St. Pantaleon-Erla. Przebiegała tam naddunajska granica rzymskiej prowincji Noricum. Pod koniec września poinformowano o odkryciu tam nieznanego miasta.

Na podstawie dotychczasowych prac stwierdzono, że miasto zostało założone około 80 roku n.e., a opuszczono je około roku 180. Obok odkryto pozostałości dwóch rzymskich fortów – wykonanej z ziemi i drewna struktury z I wieku oraz fortu kamiennego z II wieku. To pokazuje, że miejsce to miało znaczenie strategiczne. Jego zadaniem była kontrola okolicy, w której do Dunaju wpływa rzeka Aist. Dolina tej rzeki wyznacza najkrótszą drogę pomiędzy Dunajem i Wełtawą, była więc ważna z punktu widzenia handlu poza terenami Imperium Romanum.