15 października 2026
Wiadomości
W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę
W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę
To zaledwie jedna z pięciu znanych monet tego typu,wybitych przez świętego Olafa. Jest świetnie zachowana, co pozwoli na szczegółowe analizy jej ikonografii.© Lill-Ann Chepstow-Lusty / Muzeum Historii Kultury Uniwersytetu w Oslo

Skarb Mørstad, o którego znalezieniu informowaliśmy przed kilkoma miesiącami, to największy w historii Norwegii skarb monet wikingów. Właśnie okazało się, że skrywał on niezwykły przedmiot. Monetę, wybitą przez świętego Olafa – Olafa Haraldssona – króla Norwegii w latach 1016–1028, który wprowadził do kraju chrześcijaństwo, zniósł niewolnictwo i ograniczył władzę arystokracji. Ostatnio taką monetę znaleziono w 1924 roku.

Niezwykły zabytek odkryła archeolog Anne Skogsfjord podczas katalogowania znaleziska. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak moneta anglosaska i podczas wstępnego sortowania została umieszczona w grupie monet wybitych przez Ethlereda II Bezradnego (Æthelreda II). Jednak prawdziwe pochodzenie monety ujawniła widniejąca na niej inskrypcja. Pani Skogsfjord dostrzegła na niej napis ONLAF R+ NORMANORV i jak sama mówi, był to niezwykły moment. Natychmiast poszła powiedzieć współpracownikowi o odkryciu narodowego skarbu.

Święty Olaf zajmuje szczególnie miejsce w historii Norwegii. Dotychczas znamy mniej nią 20 monet wybitych za jego czasów, z czego większość znaleziono poza Norwegią. Jeśli zaś chodzi o monety typu, jak obecnie zidentyfikowana, to wcześniej odkryto jedynie 4 takie egzemplarze. Trzy w Szwecji i jedną w Norwegii. W 1924 roku podczas renowacji ruin kościoła w Stein trafiono na skarb monet, wśród których był i numizmat Olafa Haraldssona.

Dla tych z nas, którzy interesują się najwcześniejszymi norweskimi monetami, trudno o większe odkrycie. Mamy tutaj monetę z portretem króla i krzyżem, a na rewersie widnieje kolejny krzyż. To chrześcijańska moneta wykonana na wielką skalę. Widzimy tutaj jak król Olaf wykorzystywał monety do legitymizacji chrześcijaństwa i przedstawienia siebie jako europejskiego chrześcijańskiego władcy. To budowanie marki, mówi numizmatyk profesor Svain H. Gullbekk.

Moneta została wybita a latach 1024–1028 i nosi ślady, świadczące o jej używaniu. Na obu stronach widać liczne nacięcia nożem. W ten sposób sprawdzano jakość srebra podczas transakcji. Na podstawie tych nacięć można wnioskować, że pomiędzy wybiciem a złożeniem jej w skarbie około 20–25 lat później, kilkukrotnie zmieniała właściciela.

Napis ONLAF R+ NORMANORV oznacza „Olaf, król Norwegów”. Monety to jedne z niewielu źródeł archeologicznych łączących się bezpośrednio z władcą. Wiemy, że osobiście decydował o ich wyglądzie. Być może był obecny przy ich wybijaniu. Jest też możliwe, że trzymał w ręku monetę z Mørstad, dodaje profesor Gullbekk.

Obecnie Skarb Mørstad liczy około 5500 monet, jednak Rune Sætre i Vegard Sørlie, poszukiwacze skarbów, którzy go znaleźli nadal prowadzą poszukiwania w tym samym miejscu. Niewykluczone, że wkrótce liczba monet przekroczy 6000.

Źródło: Muzeum Historii Kultury Uniwersytetu w Oslo

Tagi: Norwegia, wikingowie, monety, skarb wikingów, skarb monet, epoka wikingów, monety wikingów, Mørstad
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

10/11/2026, 5:03:00 PM

Czytaj więcej
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz

10/9/2026, 9:37:31 AM

Czytaj więcej
W Austrii znaleziono nieznane rzymskie miasto. Wspominał o nim Klaudiusz Ptolemeusz?

10/6/2026, 8:20:09 AM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 12.10.2026
„The Lancet” o zagrożeniach stojących przed ludzkością
  • 13.10.2026
Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
Ostatnie
  • 15.10.2026
W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę
  • 14.10.2026
Ważne metale mogą zachować plastyczność nawet w -250 stopni Celsjusza
  • 14.10.2026
Jajniki zmieniają się przez dekady po menopauzie
  • 14.10.2026
Słoń wywiera wpływ na sawannę przez wiele lat po śmierci
  • 13.10.2026
Dzięki wyjątkowym kręgom głuptak uderza w wodę z prędkością 110 km/h
O NAS

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

TAGI
heliosferaMadame RoyaleMichał Parniakhuragansztyletrzymska świątyniaI turn myself inside outsajmiri boliwijskaTrzy tłumaczkikilogramstegozaur
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.