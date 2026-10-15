W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę

Skarb Mørstad, o którego znalezieniu informowaliśmy przed kilkoma miesiącami, to największy w historii Norwegii skarb monet wikingów. Właśnie okazało się, że skrywał on niezwykły przedmiot. Monetę, wybitą przez świętego Olafa – Olafa Haraldssona – króla Norwegii w latach 1016–1028, który wprowadził do kraju chrześcijaństwo, zniósł niewolnictwo i ograniczył władzę arystokracji. Ostatnio taką monetę znaleziono w 1924 roku.

Niezwykły zabytek odkryła archeolog Anne Skogsfjord podczas katalogowania znaleziska. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak moneta anglosaska i podczas wstępnego sortowania została umieszczona w grupie monet wybitych przez Ethlereda II Bezradnego (Æthelreda II). Jednak prawdziwe pochodzenie monety ujawniła widniejąca na niej inskrypcja. Pani Skogsfjord dostrzegła na niej napis ONLAF R+ NORMANORV i jak sama mówi, był to niezwykły moment. Natychmiast poszła powiedzieć współpracownikowi o odkryciu narodowego skarbu.

Święty Olaf zajmuje szczególnie miejsce w historii Norwegii. Dotychczas znamy mniej nią 20 monet wybitych za jego czasów, z czego większość znaleziono poza Norwegią. Jeśli zaś chodzi o monety typu, jak obecnie zidentyfikowana, to wcześniej odkryto jedynie 4 takie egzemplarze. Trzy w Szwecji i jedną w Norwegii. W 1924 roku podczas renowacji ruin kościoła w Stein trafiono na skarb monet, wśród których był i numizmat Olafa Haraldssona.