W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę

Skarb Mørstad, o którego znalezieniu informowaliśmy przed kilkoma miesiącami, to największy w historii Norwegii skarb monet wikingów. Właśnie okazało się, że skrywał on niezwykły przedmiot. Monetę, wybitą przez świętego Olafa – Olafa Haraldssona – króla Norwegii w latach 1016–1028, który wprowadził do kraju chrześcijaństwo, zniósł niewolnictwo i ograniczył władzę arystokracji. Ostatnio taką monetę znaleziono w 1924 roku.
Niezwykły zabytek odkryła archeolog Anne Skogsfjord podczas katalogowania znaleziska. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak moneta anglosaska i podczas wstępnego sortowania została umieszczona w grupie monet wybitych przez Ethlereda II Bezradnego (Æthelreda II). Jednak prawdziwe pochodzenie monety ujawniła widniejąca na niej inskrypcja. Pani Skogsfjord dostrzegła na niej napis ONLAF R+ NORMANORV i jak sama mówi, był to niezwykły moment. Natychmiast poszła powiedzieć współpracownikowi o odkryciu narodowego skarbu.
Święty Olaf zajmuje szczególnie miejsce w historii Norwegii. Dotychczas znamy mniej nią 20 monet wybitych za jego czasów, z czego większość znaleziono poza Norwegią. Jeśli zaś chodzi o monety typu, jak obecnie zidentyfikowana, to wcześniej odkryto jedynie 4 takie egzemplarze. Trzy w Szwecji i jedną w Norwegii. W 1924 roku podczas renowacji ruin kościoła w Stein trafiono na skarb monet, wśród których był i numizmat Olafa Haraldssona.
Dla tych z nas, którzy interesują się najwcześniejszymi norweskimi monetami, trudno o większe odkrycie. Mamy tutaj monetę z portretem króla i krzyżem, a na rewersie widnieje kolejny krzyż. To chrześcijańska moneta wykonana na wielką skalę. Widzimy tutaj jak król Olaf wykorzystywał monety do legitymizacji chrześcijaństwa i przedstawienia siebie jako europejskiego chrześcijańskiego władcy. To budowanie marki, mówi numizmatyk profesor Svain H. Gullbekk.
Moneta została wybita a latach 1024–1028 i nosi ślady, świadczące o jej używaniu. Na obu stronach widać liczne nacięcia nożem. W ten sposób sprawdzano jakość srebra podczas transakcji. Na podstawie tych nacięć można wnioskować, że pomiędzy wybiciem a złożeniem jej w skarbie około 20–25 lat później, kilkukrotnie zmieniała właściciela.
Napis ONLAF R+ NORMANORV oznacza „Olaf, król Norwegów”. Monety to jedne z niewielu źródeł archeologicznych łączących się bezpośrednio z władcą. Wiemy, że osobiście decydował o ich wyglądzie. Być może był obecny przy ich wybijaniu. Jest też możliwe, że trzymał w ręku monetę z Mørstad, dodaje profesor Gullbekk.
Obecnie Skarb Mørstad liczy około 5500 monet, jednak Rune Sætre i Vegard Sørlie, poszukiwacze skarbów, którzy go znaleźli nadal prowadzą poszukiwania w tym samym miejscu. Niewykluczone, że wkrótce liczba monet przekroczy 6000.
Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.
Skomentuj