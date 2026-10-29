Wymiana genetyczna między wschodem a zachodem w czasie epoki lodowej

Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół pracujący pod kierunkiem Pere Gelaberta z Uniwersytetu Wiedeńskiego wskazują, że podczas maksimum ostatniego zlodowacenia mieszkańcy zachodniej Europy nie byli tak odizolowani genetycznie, jak sądzono. Analizy DNA zarówno ze szczątków, jak i DNA środowiskowego pokazują, że dochodziło do kontaktów pomiędzy społecznościami żyjącymi na przeciwległych krańcach kontynentu.

Około 34–25 tysięcy lat temu znaczną część Europy zamieszkiwali przedstawiciele kultury graweckiej. Pomimo podobieństwa wytwarzanych narzędzi i innych przedmiotów, nie stanowili oni jednolitej genetycznie populacji. Już wcześniejsze badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch głównych linii: zachodniej (Fournol) oraz środkowo- i wschodnioeuropejskiej (Věstonice). Zespół Gelaberta dodał do tych badań informacje o materiale genetycznym trzech kolejnych przedstawicieli kultury graweckiej.

Szczególnie interesujące okazały się szczątki kobiety z jaskini Isturitz w południowo-wschodniej Francji. Z fragmentu jej kości uzyskano najstarszy obszerny zestaw danych genomicznych człowieka współczesnego z południowo-zachodniej Europy. Kobieta z Isturitz należała do linii Fournol. Jednak porównanie jej DNA z genomami ludzi z Dolní Věstonice w Czechach i ze stanowiska Sungir w Rosji pokazuje, że była spokrewniona z populacjami ze wschodu. Podobny wynik znaleziono ponownie analizując genom człowieka z francuskiego Ormesson datowany na ok. 31 800 – 30 000 lat temu. Widać w nim pokrewieństwo z genomem Kostenki14 z Rosji. Modelowanie wskazało, że do przepływu genów mogło dojść 32 500–31 500 lat temu.