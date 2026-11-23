Czaszka Yotzina © Melitón Tapia, INAH

Przed pięcioma laty podczas budowy lotniska pod Mexico City, archeolog Israel Pena odsłonił kości, które początkowo wziął za kości wielbłąda. Dopiero poszerzenie wykopu ujawniło, że to ludzki szkielet. Przeprowadzone właśnie w Belgii datowanie wskazuje, że Yotzin (w języku nahuatl imię to znaczy „wyjątkowy”) może należeć do pierwszych mieszkańców Kotliny Meksykańskiej. Szczątki leżały w osadach z późnego plejstocenu, w warstwie Solonchak. To muliste osady typowe dla środowisk bagiennych. Znajdowano tam kości ówczesnej fauny, przede wszystkim mamutów i wielbłądów. Miały one ciemną barwę, podobnie jak kości Yotzina. Gdy podczas wykopalisk odsłonięto pierwsze kości, Pena sądził, że należą do wielbłąda. Po poszerzeniu wykopu kontrolnego okazało się, że spoczywa tam ludzki szkielet. Nie znaleziono przy nim żadnych przedmiotów.

Niedawno belgijskie laboratorium zbadało pozyskany ze szczątków kolagen i stwierdziło, że Yotzin zmarł 13 087–12 987 lat temu. Z kolei badania bioapatytu przeprowadzone na Uniwersytecie Georgii w USA wskazują na wiek 12 050–11 700 lat temu. Wyniki nie pokrywają się, dlatego meksykański Narodowy Instytut Antropologii i Historii (INAH) podaje zakres dat na 13 087–11 700. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę, że datowanie kolagenu daje bardziej pewne wyniki, ponadto kolagen jest bardziej odporny na zanieczyszczenia. Tak czy inaczej Yotizn żył albo u schyłku plejstocenu, albo na początku holocenu.

© Arturo Talavera, INAH © Melitón Tapia, INAH

Mężczyzna miał około 175 cm wzrostu i masywne kości. Zęby noszą ślady silnego starcia, ale bez próchnicy. Może to świadczyć o tym, że Yotizn gryzł twarde korzenie, korę, zęby mogły mu służyć też do obróbki skór i włókien roślinnych.

Naukowców bardzo interesuje pochodzenie Yotzina. Jego czaszka jest wydłużona, różni się od czaszek innych dawnych mieszkańców Kotliny Meksykańskiej. Można w niej dostrzec pewne podobieństwo do czaszek populacji z północy Meksyku. W pierwszym kwartale przyszłego roku Uniwersytet w Burgos w Hiszpanii ma ogłosić wyniki prowadzonej właśnie analizy genomu Yotzina. Być może dowiemy się, skąd pochodził, co rzuci nieco światła na migracje pierwszych mieszkańców obu Ameryk.