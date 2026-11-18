W 1820 roku na torfowisku Milsington niedaleko Hawick na południu Szkocji znaleziono niezwykły zabytek – pozłacaną rzeźbę przedstawiającą dolną część nogi wraz ze stopą w obutą w wysoki rzymski but. Na wykonanym z brązu przedmiocie zachowało się tyle złota, że jest to jeden z najbardziej efektownych rzymskich zabytków w zbiorach Szkockiego Muzeum Narodowego.
Wysoka jakość wykonania i kosztowne złocenia spowodowały, że przez 200 lat sądzono, iż posąg powstał gdzieś na południu – na przykład w rzymskim Eboracum (ob. York) – i trafił do Szkocji jako łup wojenny. Najnowsze analizy pokazały jednak, że nadnaturalnej wielkości posąg mógł powstać na miejscu, by upamiętniać rzymskie podboje, a naukowcy stwierdzili, że mógł on przedstawiać Antoninusa Piusa.
Szersze badania nad fragmentami rzeźb znajdowanymi wzdłuż rzymskiej granicy dowodzą, że monumentalne posągi z brązu, również takie przedstawiające cesarzy na koniach, stawiano nie tylko w dużych miastach, ale również w fortach na północnych rubieżach imperium. Nie ma więc powodu, dla którego posąg, którego fragment znaleziono w Milsington, nie miałby powstać w Szkocji.
Skąd jednak hipoteza, że przedstawiał Antoninusa Piusa, cesarza panującego w latach 138–161? Otóż to on właśnie w sposób szczególny podkreślał swoje sukcesy w Szkocji. Podbój jej południowej części, w wyniku którego granice przesunięto na północ i wybudowano Wał Antonina, był jedyną wyprawą wojenną, którą upamiętnił przyjmując tytuł Imperator. Zdaniem badaczy, fragment nogi należy do konnego posągu cesarza, podobnego do słynnego pomnika Marka Aureliusza zachowanego w Rzymie. Byłby to jedyny znany przykład takiego monumentu z terenu Szkocji.
Ważnych wskazówek dostarczył też sposób odłączenia nogi od reszty rzeźby. Nie znaleziono śladów cięcia, siłowego odrąbania. Górna krawędź fragmentu zachowała powierzchnię odlewu, co oznacza, że posąg został rozłożony, a nie rozbity. Brak złocenia w okolicy kolana wskazuje, że część nogi zasłaniała szata, co znajduje potwierdzenie w nierównościach przy górnej krawędzi, które mogą być pozostałościami po fałdach ubrania.
Gdyby posąg zniszczyli miejscowi po wycofaniu się Rzymian, należałoby się spodziewać śladów rozbijania i cięcia brązu. Tymczasem widzimy staranny demontaż. Wiemy, że Rzymianie stosowali takie praktyki podczas wycofywania się z różnych miejsc. Można więc przypuszczać, że podczas wycofywania się ze Szkocji w latach 60. lub 80. II wieku Rzymianie rozmontowali posąg cesarza. W tym czasie starannie ukrywali też inskrypcje związane z Wałem Antonina i ołtarze Mitry.
Zagadką pozostaje, co stało się z resztą posągu. Zachowany fragment wskazuje, że było to monumentalne pozłacane dzieło. Nie wiemy jednak gdzie stało, ani gdzie podziały się jego pozostałe części.
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