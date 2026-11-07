7 listopada 2026
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Wspaniale rzeźbione krzesło
Zarażony rzadką odmianą trądu mężczyzna pochodził znad Dunaju? Kim był?
Wspaniale rzeźbione krzesło, zwane „Tronem z mokradła”© Rolf Kiepe, NIhK

Około 1500 lat temu na północnym wybrzeżu dzisiejszych Niemiec w dębowej łodzi pochowano mężczyznę. W jego grobie znalazły się przedmioty ze świata rzymskiego, w tym późnorzymski pas wojskowy. Dzięki nowym technikom badawczym dowiedzieliśmy się właśnie, że mężczyzna prawdopodobnie pochodził z regionu naddunajskiego i był zarażony niezwykle rzadką bakterią trądu. Jego DNA i choroba pokazują, jak wielkie odległości pokonywali ludzie żyjący w późnej starożytności.

Cmentarzysko w Fallward funkcjonowało od końca III do końca V wieku. Tamtejsza mokra glina zachowała niezwykłe przedmioty z drewna, tkanin, skór i materiałów roślinnych. Archeolodzy odkryli tutaj około 200 pochówków ciałopalnych i 60 szkieletowych. Osada leżała na sztucznym wzniesieniu, chroniącym przed przypływami i powodziami.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kilonii i Instytutu Badań Wybrzeża Dolnej Saksonii zbadali materiał kostny 11 osób. W przypadku trzech z nich uzyskano dane pozwalające na porównanie genomów z dawnymi populacjami. Dwoje zmarłych było genetycznie związanych z północno-zachodnią Europą, a trzeci – mężczyzna z grobu 265 – z innym regionem. Jego genom wykazuje podobieństwo do ludzi żyjących w epoce żelaza i okresie wędrówek ludów na rzymskiej granicy naddunajskiej, na terenie dzisiejszych Chorwacji, Słowenii, Serbii i Węgier. Najbardziej prawdopodobne jest jego pochodzenie z regionu oddalonego o 1400 kilometrów od Fallward.

Mężczyzna miał około 50 lat. Został pochowany w dębowej łodzi o długości ponad czterech metrów, przykrytej dębowymi deskami. W jego grobie złożono bogato zdobione krzesło z pnia olszy, podnóżek z wyobrażeniem sceny łowieckiej i inskrypcją runiczną, stół do gry, misę z brązu, ceramiczne naczynie i pas wojskowy. Przedmioty noszą ślady używania i napraw, nie były więc przedmiotami ceremonialnymi. Maty trzcinowe, rybie ości i dobrze rozwinięte mięśnie ramion – na co wskazują analizy osteologiczne – sugerują, że mężczyzna był rybakiem lub przewoźnikiem.

Rysunek mężczyzny na tle mapy Europy
© Petra Horstmann, Cluster ROOTS/Uni Kiel

Z zęba i kości pięty mężczyzny naukowcy uzyskali genom Mycobacterium leprae należącej do gałęzi filogenetycznej 4. Dotychczas nie wykryto tej gałęzi w Europie Środkowej czy Północnej. Jej najstarszy znany przedstawiciel pochodzi z Egiptu, z mumii datowanej na IV-II wiek p.n.e. Co oczywiście nie przesądza, gdzie mężczyzna się zaraził. Jednak jego kości nie noszą śladów charakterystycznych dla trądu. Choroba rozwija się powoli, a objawy mogą dotyczyć tylko tkanek miękkich lub mogły się w ogóle nie ujawnić. Mężczyzna prawdopodobnie zmarł z innej przyczyny.

Na podstawie badań można więc stwierdzić, że mężczyzna prawdopodobnie pochodził z regionu naddunajskiego. Obecność wojskowego pasa może – ale nie musi – świadczyć o tym, że służył w rzymskiej armii. Przed śmiercią zaraził się rzadką odmianą trądu. Być może służył w rzymskich jednostkach w Egipcie. To jednak tylko spekulacje.

Bez wątpienia jednak jego pochówek pokazuje, że północ Europy była częścią rozległej sieci kontaktów, którą przemieszczali się i ludzie, i patogeny.

Artykuł Paleogenomics reveals leprosy at the late antique burial site of Fallward in northern Germany można przeczytać na łamach iScience.

Źródło: Uniwersytet Chrystiana Albrechta w Kilonii

Tagi: Rzym, pochówek, pochówek na łodzi, Fallward
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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