Zwykłe zakażenie, które jeszcze niedawno udawało się wyleczyć za pomocą antybiotyków, może w przyszłości stać się śmiertelnym zagrożeniem. Na całym świecie obserwuje się postępujący problem antybiotykooporności (AMR). Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2023 roku już co szóste laboratoryjnie potwierdzone zakażenie bakteryjne na świecie było oporne na co najmniej jeden z antybiotyków przeznaczonych do jego leczenia.
Problem antybiotykooporności dotyczy bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, które przestają reagować na leki przeznaczone do ich zwalczania. Leczenie infekcji staje się trudniejsze, dłuższe i droższe, a coraz częściej po prostu jest nieskuteczne. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia krwi, które mogą prowadzić do sepsy i niewydolności narządów. Antybiotykooporność utrudnia też prowadzenie rutynowych zabiegów chirurgicznych, transplantacji czy leczenia nowotworów.
Skala zagrożenia jest poważna. Z analizy „Global Burden of Disease” opublikowanej w 2024 roku wynika, że w roku 2021 bakteryjna oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe była związana z 4,71 miliona zgonów na całym świecie. Z tej liczby 1,14 miliona naukowcy przypisali bezpośrednio oporności, a pozostałe zgony wiązały się z zakażeniami, których przebieg pogarszała oporność na leki.
Jeszcze bardziej niepokojące są prognozy. Jeśli trendy nie ulegną zmianie, to do roku 2050 liczba zgonów bezpośrednio związanych z antybiotykoopornością może sięgnąć 1,91 miliona rocznie. Natomiast liczba wszystkich zgonów związanych z opornymi zakażeniami może sięgnąć 8,22 miliona rocznie. Szacunki mówią, że w latach 2025–2050 oporność może przyczynić się bezpośrednio do ponad 39 milionów zgonów, a liczba wszystkich zgonów z nią związanych może osiągnąć 169 milionów.
Z badań WHO wynika, że jeszcze w 2017 roku tylko 40% państw posiadało krajowy plan działania przeciwko antybiotykooporności. Obecnie jest to już ponad 90% państw. Problem jednak w tym, że w większości są to plany na papierze. Tylko 42 państwa finansują i wdrażają ten plan.
WHO podkreśla, że walka z antybiotykoopornością wymaga podejścia znanego jako One Health. Oznacza ono skoordynowane działania dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt, roślin i całego środowiska. To niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie i hodowli, zanieczyszczenie środowiska i niedostateczna zakażeń sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu drobnoustrojów opornych na antybiotyki.
Źródło: WHO
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