Zwykłe zakażenie, które jeszcze niedawno udawało się wyleczyć za pomocą antybiotyków, może w przyszłości stać się śmiertelnym zagrożeniem. Na całym świecie obserwuje się postępujący problem antybiotykooporności (AMR). Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2023 roku już co szóste laboratoryjnie potwierdzone zakażenie bakteryjne na świecie było oporne na co najmniej jeden z antybiotyków przeznaczonych do jego leczenia.

Problem antybiotykooporności dotyczy bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, które przestają reagować na leki przeznaczone do ich zwalczania. Leczenie infekcji staje się trudniejsze, dłuższe i droższe, a coraz częściej po prostu jest nieskuteczne. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia krwi, które mogą prowadzić do sepsy i niewydolności narządów. Antybiotykooporność utrudnia też prowadzenie rutynowych zabiegów chirurgicznych, transplantacji czy leczenia nowotworów.

Skala zagrożenia jest poważna. Z analizy „Global Burden of Disease” opublikowanej w 2024 roku wynika, że w roku 2021 bakteryjna oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe była związana z 4,71 miliona zgonów na całym świecie. Z tej liczby 1,14 miliona naukowcy przypisali bezpośrednio oporności, a pozostałe zgony wiązały się z zakażeniami, których przebieg pogarszała oporność na leki.