Badacze skupili się na receptorze CaSR (calcium-sensing receptor), którego zadaniem jest wykrywanie zmian stężenia wapnia w środowisku zewnętrznym komórek. Okazało się jednak, że może on reagować również na inne dodatnio naładowane jony, w tym jony metali w zanieczyszczeniach powietrza.

Aktywują one receptor znajdujący się na powierzchni komórek dróg oddechowych, uruchamiając reakcje zapalne. Zablokowanie tego receptora pozwoliło ograniczyć niekorzystne zmiany w badaniach laboratoryjnych oraz podczas doświadczeń na zwierzętach.

Zanieczyszczenia powietrza mogą nasilać astmę nie tylko przez drażnienie dróg oddechowych. Międzynarodowy zespół naukowy pracujący pod kierunkiem Bethana Mansfielda z Cardiff University oraz Chrisa J. Corrigana z King's College London odkrył mechanizm, w którym istotną rolę odgrywają jony metali obecne w pyłach zawieszonych .

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 71 620 dorosłych mieszkańców wschodniego Londynu chorujących na astmę. Zestawili informacje o zaostrzeniach choroby, których wskaźnikiem były przypisywane pacjentom doustne kortykosteroidy, z pomiarami składu pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Analizą objęto okres od października 2019 do marca 2023. W tym czasie przepisano 88 732 recepty związane z zaostrzeniem astmy.

Okazało się, że większa zawartość jonów wapnia w pyłach zawieszonych w tygodniu poprzedzającym wystawienie recepty wiązała się z większym ryzykiem zaostrzenia choroby. Badania składu pyłów ujawniły, że zawierały one też stront, kadm, nikiel i mangan.

Następnym etapem było sprawdzenie, czy rzeczywiście pobudzają one receptor. Badane w laboratorium komórki reagowały aktywacją receptora CaSR. Efekt znikał po zastosowaniu substancji, która blokowała receptor. Naukowcy potwierdzili też obecność CaSR w ludzkich komórkach nabłonka dróg oddechowych i komórkach układu odpornościowego. Wystawienie komórek nabłonkowych na pył zwiększało ekspresję genów związanych z produkcją mediatorów stanu zapalnego, w tym IL-33, TSLP i IL-6. Wzrastała też aktywność komórek dendrytycznych, które uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej.

Wyniki wskazują, że jony metali zawarte w zanieczyszczeniach aktywują CaSR, co pobudza komórki nabłonka i układu odpornościowego do uruchomienia reakcji zapalnej. Może ona prowadzić do nadreaktywności oskrzeli, ich zwężania i zmian strukturalnych w drogach oddechowych.

Naukowcy stwierdzili również, że CaSR można zablokować, a działanie takie ogranicza stan zapalny płuc, nadreaktywność dróg oddechowych i odkładanie kolagenu, który przyczynia się do przebudowy ich ścian. Podczas eksperymentów na myszach odpowiednią substancję (negatywne modulatory allosteryczne) podawano donosowo, dzięki czemu działała miejscowo. Nie zauważono jej wpływu na stężenie wapnia we krwi.

Badania mają bardzo istotne znaczenie. Leki działające na CaSR są już rozwijane i testowane klinicznie w związku z innymi schorzeniami. Być może w przyszłości na ich bazie powstaną substancje wziewne, które chroniłyby osoby cierpiące na astmę przed skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Artykuł Targeting the calcium-sensing receptor, CaSR, for prophylaxis of pollution-driven obstructive airways disease: a proof-of-concept study ukazał się w eBioMedicine.