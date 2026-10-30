Gdy leki przeciwbólowe powodują ból głowy – wywiad z dr Martą Waliszewską-Prosół

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Liczymy dni, nie tabletki. To jest reguła, którą warto zapamiętać, bo bywa źródłem nieporozumień. Dzień, w którym pacjent przyjął lek doraźny, liczy się jako jeden dzień niezależnie od tego, czy wziął jedną tabletkę, czy trzy. Oczywiście dawka ma znaczenie dla bezpieczeństwa narządowego, zwłaszcza dla wątroby i nerek, ale dla ryzyka rozwoju bólu głowy z nadużywania leków decydująca jest liczba dni ekspozycji. O tym, jak leki przeciwbólowe mogą wywoływać ból głowy rozmawiamy z dr hab. n. med. Martą Waliszewską-Prosół, profesorem UMW. Pani doktor jest adiunktem w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz założycielką Poradni Leczenia Migreny i Innych Bólów Głowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Jest też wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Leki bierzemy często po to, by głowa nas nie bolała. Jednak w Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD) uwzględniono ból głowy związany z nadużywaniem leków (medication overuse headache, MOH). Może Pani wyjaśnić, co to jest i na ile powszechne jest to zjawisko w Polsce?

Ból głowy związany z nadużywaniem leków jest w Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy sklasyfikowany jako ból wtórny - to znaczy taki, który ma zewnętrzną, dającą się wskazać przyczynę. Rozpoznajemy go wtedy, gdy u osoby, która już wcześniej chorowała na pierwotny ból głowy, najczęściej migrenę, ból występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu od ponad trzech miesięcy i rozwinął się w następstwie regularnego, zbyt częstego przyjmowania leków doraźnych.

Chciałabym od razu wyjaśnić kwestię, która bardzo utrudnia rozmowę z pacjentami. To nie jest nadużywanie i uzależnienie w potocznym rozumieniu i nie jest to kwestia braku silnej woli. To powikłanie leczenia (lub niewłaściwego leczenia) realnej choroby i rozwija się właśnie dlatego, że ktoś próbował sobie pomóc. Pacjent, chcąc uwolnić się od bólu, sięga po leki przeciwbólowe. Zdecydowana większość pacjentów nie zdaje sobie sprawy z tego, że leki przeciwbólowe w nadmiarze mogą powodować… ból.

Jeśli chodzi o skalę zjawiska w Polsce, dysponujemy danymi z badania „Migrena w Polsce", największego ogólnopolskiego badania przekrojowego. Wśród uczestników chorujących na migrenę 22,8% stosowało leczenie doraźne z częstością odpowiadającą kryteriom nadużywania leków. Wśród mężczyzn odsetek ten był wyraźnie wyższy niż wśród kobiet — 29,5% wobec 22%. Widzimy więc, że wśród osób, które chorują na migrenę, zjawisko jest bardzo rozpowszechnione.

Jak lek, który początkowo przerywał ból głowy, może z czasem zacząć go podtrzymywać?

Mechanizm tego zjawiska nie jest w pełni poznany. To, co wydaje się dobrze udokumentowane, dotyczy zjawiska sensytyzacji. Układ bólowy nerwu trójdzielnego, który odpowiada za ból migrenowy, przy wielokrotnym pobudzaniu obniża swój próg reaktywności. Mówiąc prościej: zaczyna reagować na bodźce, które wcześniej były dla niego obojętne. Równolegle osłabieniu ulegają układy hamowania bólu, czyli własne mechanizmy mózgu, które normalnie wyciszają sygnał bólowy. Powtarzana ekspozycja na lek przeciwbólowy wydaje się ten proces nasilać, choć nadal badamy, w jaki sposób.

Z perspektywy pacjenta wygląda to tak, że napady stają się częstsze, ale jednocześnie jakby mniej wyraziste. Ból przestaje mieć wyraźny początek i koniec, staje się codziennym tłem. Charakterystyczne jest budzenie się z bólem głowy czy wybudzanie w nocy z powodu bólu. Lek przeciwbólowy działa coraz krócej, więc pacjent przyjmuje go wcześniej i częściej, co zamyka pętlę: im więcej leku, tym więcej bólu, a im więcej bólu, tym więcej leku.

U większości osób to zjawisko jest odwracalne. Po odstawieniu nadużywanego leku i wprowadzeniu właściwego leczenia profilaktycznego liczba dni z bólem spada. Przerywamy niejako to błędne koło. Niestety im dłużej trwa choroba z nadużywaniem leków doraźnych i bez właściwej profilaktyki, tym trudniej jest to błędne koło przerwać. Dodatkowo u części pacjentów wykształca się komponent uzależnienia psychicznego, który utrudnia leczenie i pogarsza rokowanie.

Kiedy częste przyjmowanie leków doraźnych zaczyna być problemem?

Formalne progi są określone w klasyfikacji i zależą od rodzaju leku. Dla prostych leków przeciwbólowych, czyli paracetamolu, niesteroidowych leków przeciwzapalnych i kwasu acetylosalicylowego, próg wynosi 15 dni w miesiącu. Dla tryptanów, pochodnych ergotaminy, opioidów oraz leków złożonych jest niższy - 10 dni w miesiącu. Warunkiem rozpoznania jest utrzymywanie się tego wzorca przez ponad trzy miesiące.

Z praktycznego punktu widzenia wolę jednak zwracać uwagę na sygnał, który pojawia się znacznie wcześniej niż przekroczenie tych progów. Jeżeli ktoś regularnie sięga po lek przeciwbólowy dwa razy w tygodniu i widzi, że ten lek coraz słabiej działa albo potrzebuje coraz wyższych dawek, to jest moment na rozmowę z lekarzem. Nie dlatego, że ma już ból z nadużywania leków, ale dlatego, że znalazł się na drodze, która tam prowadzi.

Jak pacjent powinien liczyć stosowanie leków? Według dawek, liczby tabletek, liczby dni, przez które je przyjmuje? Czy i jak zmienia się ocena ryzyka, gdy pacjent naprzemiennie przyjmuje różne leki, uważając, że w ten sposób żadnego z nich nie nadużywa?

Liczymy dni, nie tabletki. To jest reguła, którą warto zapamiętać, bo bywa źródłem nieporozumień. Dzień, w którym pacjent przyjął lek doraźny, liczy się jako jeden dzień niezależnie od tego, czy wziął jedną tabletkę, czy trzy. Oczywiście dawka ma znaczenie dla bezpieczeństwa narządowego, zwłaszcza dla wątroby i nerek, ale dla ryzyka rozwoju bólu głowy z nadużywania leków decydująca jest liczba dni ekspozycji.

Druga część pytania dotyczy przekonania bardzo rozpowszechnionego i, niestety, nieprawdziwego. Klasyfikacja przewiduje osobną kategorię właśnie dla takiej sytuacji: jeżeli pacjent stosuje leki z kilku różnych grup, żadnej z nich nie przekraczając indywidualnego progu, ale łącznie sięga po cokolwiek przez co najmniej 10 dni w miesiącu, to nadal spełnia kryteria nadużywania leków.

Innymi słowy, rotowanie preparatów nie chroni. Układ nerwowy nie rozróżnia nazw handlowych, a reaguje na częstość ekspozycji. Pacjent, który w jednym tygodniu bierze ibuprofen, w kolejnym paracetamol z kodeiną, a w następnym tryptan, może być w sumie bardziej narażony niż ten, kto konsekwentnie stosuje jeden preparat w rozsądnej częstości.

Praktyczna rada jest prozaiczna, ale skuteczna: kalendarz bólów głowy. Zwykły kalendarz, w którym zaznacza się każdy dzień z bólem i każdy dzień z przyjęciem jakiegokolwiek leku przeciwbólowego. Pacjenci systematycznie zaniżają własne szacunki, nie z nieuczciwości, tylko dlatego, że sięgnięcie po tabletkę przestaje być zdarzeniem wartym zapamiętania. Dopiero zapisana liczba robi wrażenie.

Co przeciętny człowiek sięgający po tabletki przeciwbólowe powinien wiedzieć o różnicy pomiędzy prostymi lekami przeciwbólowymi, lekami złożonymi a tryptanami stosowanymi przy napadach migreny?

Najważniejsze, co chciałabym przekazać, to że skuteczność i ryzyko to dwie różne osie. Lek może być jednocześnie bardziej skuteczny i obarczony niższym progiem bezpiecznej częstości i odwrotnie. Warto też zaznaczyć, że migrena ma u każdego pacjenta swój indywidualny charakter i różnie odpowiada na poszczególne leki.

Proste leki przeciwbólowe, czyli paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne, mają najwyższy próg, 15 dni miesięcznie, i spośród omawianych grup niosą najmniejsze ryzyko rozwoju bólu z nadużywania. W naszym badaniu stosowało je 78,5% uczestników.

Tryptany to leki opracowane specjalnie dla migreny, działają na mechanizm napadu, a nie wyłącznie na odczuwanie bólu. Ich próg wynosi 10 dni. Paradoksalnie jednak, ponieważ są skuteczniejsze w migrenie, dobrze dobrany tryptan często oznacza mniej dni z lekiem, a nie więcej. W naszej grupie stosowało je 57,1% osób.

Leki złożone wymagają osobnego komentarza, bo jest to w Polsce problem szczególny. Próg dla nich wynosi również 10 dni. Szczególnie dotyczy to preparatów zawierających kodeinę, która jest opioidem, a więc substancją o własnym potencjale uzależniającym, niezależnym od samego mechanizmu bólu z nadużywania leków. W badaniu „Migrena w Polsce" leki złożone, głównie zawierające kodeinę, stosowało aż 59% uczestników. Stawia nas to w niechlubnej światowej czołówce używania opioidów w leczeniu migreny. Te preparaty są u nas dostępne bez recepty i w mojej ocenie jest to jeden z najpoważniejszych problemów polskiego rynku farmaceutycznego w kontekście bólów głowy.

Doktor Marta Waliszewska-Prosół © Marta Waliszewska-Prosół

Czy wiadomo, dlaczego u jednych osób rozwijają się bóle głowy spowodowane przyjmowaniem leków, a u innych — biorących równie dużo tabletek — problem ten nie występuje?

To bardzo dobre pytanie, bo odpowiedź na nie mówi nam coś istotnego o naturze tego zjawiska. Kluczowa obserwacja jest taka, że ból głowy z nadużywania leków rozwija się praktycznie wyłącznie u osób, które już wcześniej chorowały na pierwotny ból głowy. Osoby przyjmujące przewlekle te same leki przeciwbólowe z innych powodów, na przykład z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów czy po zabiegu operacyjnym, nie rozwijają tego powikłania w porównywalnym stopniu.

To jest najważniejszy wniosek: sam lek nie wystarczy. Potrzebny jest układ bólowy o określonej, prawdopodobnie uwarunkowanej konstytucjonalnie podatności. Lek jest czynnikiem wyzwalającym u osoby predysponowanej, a nie przyczyną działającą na każdego.

Spośród czynników, które wiążą się z większym ryzykiem, wymieniłabym wyjściowo większą częstość napadów, stosowanie opioidów, leków złożonych zamiast prostych oraz współwystępowanie zaburzeń lękowych i depresyjnych. W naszym polskim badaniu objawy lękowe zgłaszało 20,4%, a depresyjne 21,3% uczestników. Opisywany jest również związek z niższym statusem socjoekonomicznym czy genetyczną predyspozycją do uzależnień.

Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć, że są to dane obserwacyjne - mówimy o współwystępowaniu, nie o udowodnionej przyczynowości. Nie wiemy na przykład, czy lęk sprzyja nadużywaniu leków, czy raczej przewlekły ból i częste sięganie po leki nasilają lęk. Najprawdopodobniej działa to w obie strony.

Natomiast przypuszczenie, że istnieją indywidualne różnice genetyczne w układach modulacji bólu, które decydują o podatności, pozostaje na razie hipotezą. Jest ona prawdopodobna i intensywnie badana, ale nie została ustalona.

Gdyby mogła Pani wprowadzić jedną zmianę w polskim systemie opieki, która ograniczyłaby liczbę osób z MOH, co by to było?

Wycofałabym z obrotu bez recepty leki złożone zawierające kodeinę.

Wybieram akurat tę zmianę z kilku powodów. Po pierwsze, jest to jedna decyzja regulacyjna, która działa natychmiast i nie wymaga zmiany nawyków tysięcy lekarzy ani wieloletniej kampanii edukacyjnej. Po drugie, celuje dokładnie w tę grupę leków, która łączy niski próg bezpiecznej częstości, bo 10 dni w miesiącu, z opioidowym potencjałem uzależniającym i z pełną dostępnością w każdej aptece. Po trzecie, mamy dane: w badaniu „Migrena w Polsce" preparaty złożone, głównie kodeinowe, stosowało 59% uczestników. We wnioskach z tej pracy napisaliśmy wprost, że konieczne jest podniesienie świadomości społecznej co do zagrożeń związanych z preparatami zawierającymi opioidy dostępnymi w Polsce bez recepty.

Gdybym jednak mogła dodać drugą zmianę, byłoby to systemowe domknięcie luki w leczeniu profilaktycznym. W naszym polskim badaniu jedynie 11,49% pacjentów spełniających kryteria włączenia leczenia profilaktycznego – było leczonych.

Te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Pacjent, który nie otrzymuje skutecznej profilaktyki, musi sobie radzić leczeniem doraźnym, a jeśli najłatwiej dostępnym lekiem doraźnym jest preparat kodeinowy z półki w aptece, to ból głowy z nadużywania leków jest przewidywalnym skutkiem działania systemu, a nie indywidualnym błędem chorego.



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