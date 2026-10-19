Kontrolowane światłem opioidy mogą znosić ból bez skutków ubocznych?

Opioidy to jedne z najskuteczniejszych środków przeciwbólowych, ale ich działanie trudno jest ograniczyć do konkretnego miejsca. Morfina czy fentanyl pobudzają receptory opioidowe μ, które są obecne m.in. w mózgu, nerwach obwodowych czy jelitach. Jednak te same receptory odpowiadają za skutki uboczne. Konsekwencjami mogą być zaparcia, rozwój tolerancji czy uzależnienie. Szczególnie niebezpieczne jest zatrzymanie oddychania. Wielkim wyzwaniem jest zachowanie siły przeciwbólowej opioidów przy jednoczesnej kontroli miejsca i czasu działania.
Naukowcy z Weill Cornell Medicine, University of Pennsylvania, University of Southern California, w tym Luca Posa i Joshua Levitz, połączyli strukturę opartą na szkielecie chemicznym pokrewnym morfinie z fragmentem azobenzenowym, który zmienia kształt pod wpływem światła. W ten sposób powstał związek AM-3, którego dwie postacie przestrzenne różnią się zdolnością do pobudzania receptora opioidowego.
Światło z zakresu bliskiego ultrafioletu przestawia cząsteczkę w formę silniej aktywującą receptor. Światło niebieskie zaś powoduje jej powrót do postaci o słabszym działaniu. Cały proces jest odwracalny i można go powtarzać. Odpowiednie światło działa więc na AM-3 jak regulator natężenia. W ten sposób naukowcy uzyskali dodatkową kontrolę nad lekiem już po jego podaniu i mogli zwiększyć działanie przeciwbólowe AM-3 w oświetlanym miejscu.
Istotne znaczenie ma też fakt, że AM-3 słabo przenika do mózgu. Połączenie ograniczonego dostępu do ośrodkowego układu nerwowego z możliwością miejscowego zwiększenia aktywności może pomóc w oddzieleniu właściwości przeciwbólowych od części zagrożeń związanych ze stosowaniem opioidów.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że na razie związek testowany był na myszach. Nie wiemy, jak AM-3 będzie działało na ludzi, szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Problematyczne jest też światło. Do silniejszego pobudzenia związku konieczny jest obecnie bliski ultrafiolet, który może uszkadzać skórę i oczy. Dlatego też uczeni pracują nad cząsteczkami, które można by aktywować światłem widzialnym. Szczególnie interesuje ich światło czerwone, które może docierać głębiej w tkanki. W tej chwili AM-3 to narzędzie eksperymentalne, które służy dalszym badaniom nad możliwościami precyzyjnego kontrolowania aktywności środków przeciwbólowych za pomocą zewnętrznego bodźca.
Nowy środek został opisany na łamach Cell w artykule An opioid efficacy switch for reversible optical control of analgesia.
Źródło: Weill Cornell Medicine
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