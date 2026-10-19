Kontrolowane światłem opioidy mogą znosić ból bez skutków ubocznych?

Opioidy to jedne z najskuteczniejszych środków przeciwbólowych, ale ich działanie trudno jest ograniczyć do konkretnego miejsca. Morfina czy fentanyl pobudzają receptory opioidowe μ, które są obecne m.in. w mózgu, nerwach obwodowych czy jelitach. Jednak te same receptory odpowiadają za skutki uboczne. Konsekwencjami mogą być zaparcia, rozwój tolerancji czy uzależnienie. Szczególnie niebezpieczne jest zatrzymanie oddychania. Wielkim wyzwaniem jest zachowanie siły przeciwbólowej opioidów przy jednoczesnej kontroli miejsca i czasu działania.

Naukowcy z Weill Cornell Medicine, University of Pennsylvania, University of Southern California, w tym Luca Posa i Joshua Levitz, połączyli strukturę opartą na szkielecie chemicznym pokrewnym morfinie z fragmentem azobenzenowym, który zmienia kształt pod wpływem światła. W ten sposób powstał związek AM-3, którego dwie postacie przestrzenne różnią się zdolnością do pobudzania receptora opioidowego.

Światło z zakresu bliskiego ultrafioletu przestawia cząsteczkę w formę silniej aktywującą receptor. Światło niebieskie zaś powoduje jej powrót do postaci o słabszym działaniu. Cały proces jest odwracalny i można go powtarzać. Odpowiednie światło działa więc na AM-3 jak regulator natężenia. W ten sposób naukowcy uzyskali dodatkową kontrolę nad lekiem już po jego podaniu i mogli zwiększyć działanie przeciwbólowe AM-3 w oświetlanym miejscu.