Metaanaliza szczepień przeciwko HPV pokazuje, że są skuteczne i bezpieczne

Wspomniana analiza uwzględniała 274 badania dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i immunogenności szczepionek dwu-, cztero- i dziewięciowalentnych. Obejmowała zarówno randomizowane badania kliniczne, jak i badania obserwacyjne.

HPV to grupa ponad 170 genotypów wirusów, z których 12 jest zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka onkologicznego. Zakażenia są niezwykle rozpowszechnione. Szacuje się, że w ciągu życia do zarażenia dochodzi do około 80% osób aktywnych seksualnie. W większości przypadków infekcja ustępuje samoistnie, ale przewlekłe zakażenie typem onkogennym może prowadzić do rozwoju nowotworu. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2023 roku HPV spowodował w Polsce 3386 (w tym 2366 raków szyjki macicy) i 2050 zgonów spowodowanych tymi nowotworami, w tym 1401 zgonów na raka szyjki macicy. HPV jest odpowiedzialny za niemal wszystkie przypadki raka szyjki macicy oraz dużą część nowotworów odbytu, gardła środkowego, pochwy, sromu i prącia.

Metaanaliza 274 badań naukowych, przeprowadzona przez międzynarodowy zespół kierowany przez doktor Angelę Urlich z Center for Infectious Disease Research and Policy na University of Minnesota, wykazała, że szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) znacząco zmniejszają ryzyko raka szyjki macicy, zmian przednowotworowych oraz zakażeń najbardziej niebezpiecznymi typami wirusa . Jednocześnie autorzy nie znaleźli dowodów wskazujących, by szczepienia zwiększały ryzyko poważnych działań niepożądanych.

Najważniejszym płynącym z niej wnioskiem jest potwierdzenie skuteczności szczepień w zapobieganiu rakowi szyjki macicy. Metaanaliza sześciu badań kohortowych wykazała, że u zaszczepionych kobiet ryzyko zachorowania było o 66% niższe niż u niezaszczepionych. Natomiast w grupie osób, które otrzymały szczepionkę najpóźniej w wieku 16 lat ryzyko było niższe aż o 80%.

Szczepienia znacząco ograniczały też występowanie zaawansowanych zmian przednowotworowych szyjki macicy. W badaniach obejmujących ponad pięcioletnią obserwację ich ryzyko było niższe o 63%, a wśród osób zaszczepionych przed 16. rokiem życia – o 73 procent.

Badacze potwierdzili też wysoką skuteczność ochrony przed HPV16 i HPV18. To dwa typy wirusa odpowiedzialne za większość przypadków raka szyjki macicy. Metaanaliza badań klinicznych wykazała zmniejszenie ryzyka przetrwałego zakażenia tymi typami o 84% po sześciu miesiącach i o 90% po dwunastu miesiącach.

Nie stwierdzono też zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych. Uczeni przyjrzeli się schorzeniom, których występowanie wiązano w przeszłości ze szczepieniami przeciwko HPV. Nie potwierdzono związku szczepień z niepłodnością, przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, zespołem przewlekłego zmęczenia, zespołem Guillaina-Barrégo czy kompleksowym zespołem bólowym. Szczepionka nie miała też wpływu na niekorzystny przebieg ciąży, w tym poronienia, wady wrodzone i przedwczesne porody.

Pewne rozbieżności pojawiły się przy zespole posturalnej tachykardii ortostatycznej. Dwa nowsze badania sugerują możliwy związek ze szczepieniem, jednak miały one ograniczenia metodologiczne. Natomiast wcześniejsze większe badania i przeglądy Cochrane nie potwierdziły zwiększonego ryzyka wystąpienia tej choroby. Oznacza to, że istnieją pojedyncze sygnały, które uzasadniają dalsze monitorowanie bezpieczeństwa, ale ich ograniczenia nie pozwalają uznać, że szczepienia przeciwko HPV powodują zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. Tym bardziej, że szerzej zakrojone badania tego nie potwierdzają.

Autorzy metaanalizy przyjrzeli się też skuteczności różnych schematów dawkowania. Okazało się, że w odniesieniu do niektórych elementów pojedyncza dawka może zapewnić

ochronę porównywalną z dwoma lub trzema dawkami. W jednym randomizowanych badań nie stwierdzono różnicy w ochronie przed HPV16 i HPV18 pomiędzy schematem jedno- i dwudawkowym.

Jednak nie oznacza to, że prostszy jednodawkowy schemat jest równoważny schematom bardziej złożonym. Dwie lub trzy dawki zwykle wywołują wyższe stężenie przeciwciał. Autorzy metaanalizy podkreślają, że istnieje konieczność dalszych badań nad długoterminową ochroną zapewnianą przez jedną dawkę szczepionki. Bardzo dobrą wiadomością byłoby, gdyby okazała się ona zawsze równie skuteczna co większa liczba dawek, gdyż prostszy schemat szczepień powoduje, iż więcej osób się zaszczepi i będzie chronionych.

Warto też podkreślić, że nadal brakuje mocnych dowodów, że szczepienia przeciwko HPV zapobiegają niektórym nowotworom innym niż rak szyjki macicy, szczególnie u mężczyzn.

Jednak dane gromadzone przez 20 lat potwierdzają, że szczepionki HPV są bezpieczne i pełnią ważną rolę w profilaktyce przeciwnowotworowej. Najwięcej korzyści przynosi szczepienie w młodym wieku, zanim dojdzie do kontaktu z wirusem.

Ze szczegółami można zapoznać się w dokumencie FINAL REPORT HPV Vaccine Review.