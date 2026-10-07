Nadciśnienie napędza chorobę zwyrodnieniową stawów

Ból, sztywność stawów oraz coraz większe problemy z poruszaniem się często przypisujemy zużyciu chrząstki stawowej. Przez lata znosi ona obciążenie, więc z czasem musi się zniszczyć. Okazuje się jednak, że to niepełny obraz. Badania opisane w Science przez zespół Su-Jin Kim i Hyo-Eun Kim pokazują, że do pogarszania stanu stawów może przyczyniać się też mechanizm hormonalny związany z nadciśnieniem tętniczym.
Choroba zwyrodnieniowa to jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności osób starszych. Polega ona na zaburzeniu równowagi między niszczeniem a odbudową tkanek stawu. Choć urazy i obciążenia mają znaczenie, coraz więcej danych wskazuje na niebagatelną rolę, jaką odgrywają procesy zapalne, metabolizm i inne sygnały docierające z wnętrza organizmu.
Koreańscy uczeni przyjrzeli się współwystępowaniu zwyrodnienia stawów i nadciśnienia. Przeanalizowali dane 36 820 mieszkańców Korei w wieku co najmniej 45 lat i zauważyli, że nadciśnienie wiązało się z częstszym występowaniem choroby zwyrodnieniowej także po statystycznym uwzględnieniu innych czynników. A związek taki był silniejszy przy bardziej zaawansowanych uszkodzeniach kolan widocznych na zdjęciach rentgenowskich. Aby sprawdzić, czy za statystyką kryje się konkretny mechanizm biologiczny, naukowcy przeprowadzili eksperymenty na myszach.
Uczeni przyjrzeli się wazopresynie argininowej (AVP). To wytwarzany w mózgu hormon, który uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej i ciśnienia krwi. Przy podwyższonym ciśnieniu krwi jego stężenie rośnie. Naukowcy wykazali, że dociera ona z krążeniem do płynu stawowego. Sama obecność hormonu nie wystarczała do uruchomienia niszczącego procesu. Potrzebny jest jeszcze receptor AVPR1A w komórkach. Okazało się, że w zdrowej chrząstce młodych zwierząt takich receptorów jest niewiele. Jednak pod wpływem urazu lub starzenia komórki zwiększały ilość receptorów, stając się podatne na negatywne działanie AVP. Eksperymenty pokazały, że w doświadczeniach z nadciśnieniem AVP nasilało uszkodzenia w stawach już dotkniętych urazem lub zmianami związanymi z wiekiem.
Po połączeniu hormonu z receptorem w komórkach uruchamiał się program sprzyjający rozpadowi tkanki. Zwiększała się produkcja enzymów rozkładających macierz chrząstki, a jednocześnie zmniejszało się wytwarzanie składników potrzebnych do jej naprawy, takich jak kolagen czy agrekan. Dodatkowej wskazówki dostarczyły badania ludzkich tkanek pobranych podczas operacji wymiany stawu kolanowego. Okazało się, że w uszkodzonej chrząstce występuje więcej receptorów AVPR1A.
Naukowcy stwierdzili też, że usunięcie genu receptora AVPR1A albo podanie do stawu substancji blokującej ten receptor, zapobiegało dodatkowemu niszczeniu chrząstki wywołanemu nadciśnieniem.
Badanie pokazuje, że choroby zwyrodnieniowej nie da się całkowicie wyjaśnić zużyciem. Starzejący się lub uszkodzony staw reaguje bowiem na sygnały krążące po całym organizmie.
Badania zostały opisane na łamach Science w artykule Hypertension fuels osteoarthritis through neuroendocrine signaling.
Źródło: Science
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