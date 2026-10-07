Nadciśnienie napędza chorobę zwyrodnieniową stawów

Ból, sztywność stawów oraz coraz większe problemy z poruszaniem się często przypisujemy zużyciu chrząstki stawowej. Przez lata znosi ona obciążenie, więc z czasem musi się zniszczyć. Okazuje się jednak, że to niepełny obraz. Badania opisane w Science przez zespół Su-Jin Kim i Hyo-Eun Kim pokazują, że do pogarszania stanu stawów może przyczyniać się też mechanizm hormonalny związany z nadciśnieniem tętniczym.

Choroba zwyrodnieniowa to jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności osób starszych. Polega ona na zaburzeniu równowagi między niszczeniem a odbudową tkanek stawu. Choć urazy i obciążenia mają znaczenie, coraz więcej danych wskazuje na niebagatelną rolę, jaką odgrywają procesy zapalne, metabolizm i inne sygnały docierające z wnętrza organizmu.

Koreańscy uczeni przyjrzeli się współwystępowaniu zwyrodnienia stawów i nadciśnienia. Przeanalizowali dane 36 820 mieszkańców Korei w wieku co najmniej 45 lat i zauważyli, że nadciśnienie wiązało się z częstszym występowaniem choroby zwyrodnieniowej także po statystycznym uwzględnieniu innych czynników. A związek taki był silniejszy przy bardziej zaawansowanych uszkodzeniach kolan widocznych na zdjęciach rentgenowskich. Aby sprawdzić, czy za statystyką kryje się konkretny mechanizm biologiczny, naukowcy przeprowadzili eksperymenty na myszach.