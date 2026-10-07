12 października 2026
Wiadomości
Nadciśnienie napędza chorobę zwyrodnieniową stawów
Nadciśnienie napędza chorobę zwyrodnieniową stawów
© Özge Karzan, Unsplash

Ból, sztywność stawów oraz coraz większe problemy z poruszaniem się często przypisujemy zużyciu chrząstki stawowej. Przez lata znosi ona obciążenie, więc z czasem musi się zniszczyć. Okazuje się jednak, że to niepełny obraz. Badania opisane w Science przez zespół Su-Jin Kim i Hyo-Eun Kim pokazują, że do pogarszania stanu stawów może przyczyniać się też mechanizm hormonalny związany z nadciśnieniem tętniczym.

Choroba zwyrodnieniowa to jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności osób starszych. Polega ona na zaburzeniu równowagi między niszczeniem a odbudową tkanek stawu. Choć urazy i obciążenia mają znaczenie, coraz więcej danych wskazuje na niebagatelną rolę, jaką odgrywają procesy zapalne, metabolizm i inne sygnały docierające z wnętrza organizmu.

Koreańscy uczeni przyjrzeli się współwystępowaniu zwyrodnienia stawów i nadciśnienia. Przeanalizowali dane 36 820 mieszkańców Korei w wieku co najmniej 45 lat i zauważyli, że nadciśnienie wiązało się z częstszym występowaniem choroby zwyrodnieniowej także po statystycznym uwzględnieniu innych czynników. A związek taki był silniejszy przy bardziej zaawansowanych uszkodzeniach kolan widocznych na zdjęciach rentgenowskich. Aby sprawdzić, czy za statystyką kryje się konkretny mechanizm biologiczny, naukowcy przeprowadzili eksperymenty na myszach.

Uczeni przyjrzeli się wazopresynie argininowej (AVP). To wytwarzany w mózgu hormon, który uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej i ciśnienia krwi. Przy podwyższonym ciśnieniu krwi jego stężenie rośnie. Naukowcy wykazali, że dociera ona z krążeniem do płynu stawowego. Sama obecność hormonu nie wystarczała do uruchomienia niszczącego procesu. Potrzebny jest jeszcze receptor AVPR1A w komórkach. Okazało się, że w zdrowej chrząstce młodych zwierząt takich receptorów jest niewiele. Jednak pod wpływem urazu lub starzenia komórki zwiększały ilość receptorów, stając się podatne na negatywne działanie AVP. Eksperymenty pokazały, że w doświadczeniach z nadciśnieniem AVP nasilało uszkodzenia w stawach już dotkniętych urazem lub zmianami związanymi z wiekiem.

Po połączeniu hormonu z receptorem w komórkach uruchamiał się program sprzyjający rozpadowi tkanki. Zwiększała się produkcja enzymów rozkładających macierz chrząstki, a jednocześnie zmniejszało się wytwarzanie składników potrzebnych do jej naprawy, takich jak kolagen czy agrekan. Dodatkowej wskazówki dostarczyły badania ludzkich tkanek pobranych podczas operacji wymiany stawu kolanowego. Okazało się, że w uszkodzonej chrząstce występuje więcej receptorów AVPR1A.
Naukowcy stwierdzili też, że usunięcie genu receptora AVPR1A albo podanie do stawu substancji blokującej ten receptor, zapobiegało dodatkowemu niszczeniu chrząstki wywołanemu nadciśnieniem.

Badanie pokazuje, że choroby zwyrodnieniowej nie da się całkowicie wyjaśnić zużyciem. Starzejący się lub uszkodzony staw reaguje bowiem na sygnały krążące po całym organizmie.

Badania zostały opisane na łamach Science w artykule Hypertension fuels osteoarthritis through neuroendocrine signaling.

Źródło: Science

Tagi: choroba zwyrodnieniowa stawów, chrząstka stawowa, nadciśnienie
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę

10/9/2026, 11:58:00 AM

Czytaj więcej
Wirusy, pasożyty i bakteria odpowiadają za 12% nowotworów na świecie

10/6/2026, 1:02:08 PM

Czytaj więcej
Stabilne szczepionki mRNA. Można je będzie przechowywać w temperaturze pokojowej

9/28/2026, 12:17:00 PM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
  • 7.10.2026
Jak ludzie kontrolują AI? Pojawiają się problemy znane z wcześniej stosowanych systemów
  • 8.10.2026
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe
  • 9.10.2026
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz
Ostatnie
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
  • 9.10.2026
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz
  • 8.10.2026
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe
  • 8.10.2026
Już po roku nauki studenci szkoły policyjnej stali się mniej ufni i bardziej popierali hierarchię
O NAS

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

TAGI
Chang'eBiałe MiastoCieśnina Ormuzkarlik większySDSS1133odkurzaczMegachile campanulaeGortnacrannaghStephen J. LippardTeksty PiramidPoyang
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.