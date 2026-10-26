Narodowy Instytut Onkologii ma zezwolenie na wytwarzanie przeciwnowotworowej terapii TIL

Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który opracował własną technologię wytwarzania terapii opartej na limfocytach naciekających guz nowotworowy (TIL). Ośrodek poinformował, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał właśnie zezwolenie na produkcję preparatu leczniczego TILANOCELL. Pierwszym nowotworem, w leczeniu którego naukowcy chcą wykorzystać swoją technologię, jest rak jajnika. Obecnie przygotowywane jest badanie kliniczne, podczas którego oceniane będzie bezpieczeństwo nowej metody leczenia.
Terapia TIL (Tumor-Insiltrating Lymphocytes) polega na wykorzystaniu limfocytów, które samodzielnie przedostały się do wnętrza guza. Zamiast tworzyć lek, działający jednakowo u wszystkich, naukowcy wykorzystują komórki odpornościowe konkretnego pacjenta, namnażają je w laboratorium i podają choremu. Punktem wyjścia jest tutaj materiał pobrany z guza. Uczeni izolują je i namnażają. Namnożone komórki przechodzą szczegółową kontrolę jakości i są przygotowywane do ponownego podania osobie, od której pochodziły. W ten sposób wzmacniana jest naturalna odpowiedź przeciwnowotworowa organizmu. Uczeni z Warszawy nazwali swój produkt TILANOCELL.
Uzyskanie zezwolenia GIS na wytwarzania TILANOCELL oznacza, że Instytut dysponuje odpowiednią infrastrukturą i uprawnieniami umożliwiającymi przeprowadzenie całego procesu produkcji: od przetworzenia materiału pobranego z guza, przez izolację i namnażanie limfocytów, po kontrolę jakości, przygotowanie leku i certyfikację przed wykorzystaniem w badaniu klinicznym.
Wydanie zezwolenia nie oznacza, że TILANOCELL został dopuszczony do stosowania. Zezwolenie dotyczy wytworzenia produktu na potrzeby badań klinicznych. W ich trakcie zostanie ocenione bezpieczeństwo i skuteczność nowej terapii.
Pierwszym celem dla nowej technologii będzie jeden ze szczególnie agresywnych typów raka jajnika. Dotychczasowe prace badawcze objęły materiał pochodzący od 15 pacjentek z surowiczym rakiem jajnika o wysokim stopniu złośliwości. Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii opracowali i poddali walidacji procedury izolacji, hodowli, przechowywania oraz kontroli jakości limfocytów TIL. Teraz trwa proces rejestracji badania klinicznego, które będzie finansowane przez Agencję Badań Medycznych.
Badanie to obejmie wybraną grupę pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. Uczeni sprawdzą możliwość zastosowania TIL w połączeniu z chemioterapią pierwszej linii i ocenią bezpieczeństwo takiego postępowania.
Uczeni skupiają się obecnie na raku jajnika, jednak opracowane przez nich procedury mogą w przyszłości posłużyć do rozwijania terapii glejaków, nowotworów trzustki, jelita grubego czy piersi.
Źródło: Narodowy Instytut Onkologii
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