Narodowy Instytut Onkologii ma zezwolenie na wytwarzanie przeciwnowotworowej terapii TIL

Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który opracował własną technologię wytwarzania terapii opartej na limfocytach naciekających guz nowotworowy (TIL). Ośrodek poinformował, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał właśnie zezwolenie na produkcję preparatu leczniczego TILANOCELL. Pierwszym nowotworem, w leczeniu którego naukowcy chcą wykorzystać swoją technologię, jest rak jajnika. Obecnie przygotowywane jest badanie kliniczne, podczas którego oceniane będzie bezpieczeństwo nowej metody leczenia.

Terapia TIL (Tumor-Insiltrating Lymphocytes) polega na wykorzystaniu limfocytów, które samodzielnie przedostały się do wnętrza guza. Zamiast tworzyć lek, działający jednakowo u wszystkich, naukowcy wykorzystują komórki odpornościowe konkretnego pacjenta, namnażają je w laboratorium i podają choremu. Punktem wyjścia jest tutaj materiał pobrany z guza. Uczeni izolują je i namnażają. Namnożone komórki przechodzą szczegółową kontrolę jakości i są przygotowywane do ponownego podania osobie, od której pochodziły. W ten sposób wzmacniana jest naturalna odpowiedź przeciwnowotworowa organizmu. Uczeni z Warszawy nazwali swój produkt TILANOCELL.

Uzyskanie zezwolenia GIS na wytwarzania TILANOCELL oznacza, że Instytut dysponuje odpowiednią infrastrukturą i uprawnieniami umożliwiającymi przeprowadzenie całego procesu produkcji: od przetworzenia materiału pobranego z guza, przez izolację i namnażanie limfocytów, po kontrolę jakości, przygotowanie leku i certyfikację przed wykorzystaniem w badaniu klinicznym.