W Polsce oporność Escherichia coli (odpowiedzialnej m.in. za zakażenia układu pokarmowego, moczowego, ropnie, sepsę czy zapalenie opon mózgowych u noworodków) na cefalosporyny trzeciej generacji stwierdzono w 19,6% badanych izolatów. To więcej niż średnia ważona dla krajów UE (16,9%). Szacowana częstość zakażeń krwi wywoływanych przez takie szczepy wynosiła u nas 9,77 na 100 tysięcy mieszkańców. To mniej niż średnia europejska (12,04). Mamy jednak powody do zmartwień, gdyż od 2019 roku wskaźnik ten wzrósł w Polsce o 31,3%. Krajowy cel na rok 2030 zakłada zmniejszenie liczby takich zakażeń do 6,70 na 100 tysięcy.

W raporcie EARS-Net uwzględniono tzw. izolaty inwazyjne, czyli bakterie wykryte głównie we krwi i w niewielkiej części w płynie mózgowo-rdzeniowym. Autorzy przeanalizowali osiem gatunków bakterii, by pokazać zarówno odsetek szczepów opornych na leki, jak i szacunkową częstość zakażeń wywoływanych przez te drobnoustroje.

Przed dwoma dniami Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało swój najnowszy raport dotyczący antybiotykooporności w Europie . Obejmuje on dane za rok 2025 i pokazuje, że antybiotykooporność staje się poważnym problemem na Starym Kontynencie. W Polsce szczególnie niepokojące są dane dotyczące Klebsiella pneumoniae i oporności na karbapenemy.

Jeszcze poważniejszym problemem jest Klebsiella pneumoniae wywołująca m.in. zapalenie płuc, sepsę czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.. W Polsce aż 61,8% badanych izolatów było opornych na cefalosporyny trzeciej generacji (w UE jest to 32,8%). Z kolei oporność na karbapenemy stwierdzono u 24,3% izolatów wobec 12% europejskiej średniej.

Alarmujące są również statystyki dotyczące zakażeń krwi. W 2019 roku w naszym kraju zapadalność na zakażenia wywoływane przez K. pneumoniae oporne na karbapenemy wynosiła 1,38 na 100 tys. mieszkańców. W 2025 roku było to już 6,81 – niemal pięciokrotnie więcej. To znacznie powyżej średniej europejskiej (3,70) i krajowego celu na rok 2030 (1,32). W latach 2019–2025 szacowana liczba takich przypadków wzrosła o około 1961. Jako że karbapenemy należą do kluczowych leków w terapii ciężkich zakażeń bakteryjnych, rosnąca oporność na nie jest szczególnie niepokojąca.

Problem dotyczy też bytujących w wodzie i glebie Acinetobacter. Oporność na karbapenemy wykryto w 78,2% polskich izolatów, a na fluorochinolony – w 83,5 proc. Średnia dla UE to – odpowiednio – 31,5 i 33,9 procent. Acinetobacter powoduje głównie zakażenia szpitalne, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii. Jednocześnie spada częstość zakażeń krwi wywoływanych przez oporne szczepy tej bakterii.

Oporność gronkowca złocistego na metycylinę (MRSA) stwierdzono w 13,6 proc. polskich izolatów, a średnia dla UE to 14,1 procent. Gronkowiec złocisty wywołuje różnego rodzaju zakażenia ropne skóry i tkanek miękkich, zatrucia, zapalenia płuc, szpiku kostnego, kości, mięśnia sercowego, zakażenia układu moczowego i sepsę.

Tutaj ważna uwaga. Do polskich danych trzeba podchodzić ostrożnie. System EARS-Net obejmował w 2025 roku około 20% populacji Polski. Reprezentatywność geograficzna i szpitalna oceniana jest jako średnia, chociaż reprezentatywność samych izolatów uznano za wysoką.

Problem jest poważny. Gdy bakterie opierają się cefalosporynom, lekarze sięgają po karbapenemy. Gdy i one zawiodą, pozostają środki z grupy rezerwowej. To leki o ściśle chronionym, bardzo wąskim stosowaniu. Są one ostatnią deską ratunku, dlatego też na całym świecie są oszczędzane, by nie pojawiła się oporność i na nie. Do takich antybiotyków należą m.in. kolistyna, caftazydym z awibaktamem, cefiderokol czy meropen z waborbaktamem. Są to leki drogie, nie zawsze dostępne, a ich stosowanie wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi.

Zakażenia opornymi bakteriami oznaczają dłuższy pobyt w szpitalu, wyższe koszty i większe ryzyko zgonu. ECDC szacuje, że każdego roku w Unii Europejskiej ponad 35 tysięcy osób umiera bezpośrednio wskutek zakażenia opornymi drobnoustrojami.



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