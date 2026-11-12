Niezwykłe zaburzenie – prosopometamorfopsja

© Wygenerowane za pomocą ChataGPT

Przed 40 laty na łamach pisma Cortex opisano niezwykły przypadek palinopsji (perseweracji wzrokowej) – zaburzenia polegającego na przetrwałym widzeniu lub wielokrotnym pojawianiu się obrazu, pomimo tego, że wywołujący go obraz ustał. Wtedy, w 1986 roku, opisano Pacjentkę 2, która 9 miesięcy po przebytym udarze w regionie prawej tylnej tętnicy mózgu, jechała autobusem i popatrzyła na pudla trzymanego na kolanach przez jedną z pasażerek. Gdy zaś przeniosła wzrok na innych pasażerów, wszyscy oni mieli pysk pudla w miejsce twarzy. Nawet gdy kobieta wysiadła za autobusu, mijani przez nią ludzie mieli zamiast twarzy pyski pudla. Wrażenie ustąpiło dopiero po około 30 minutach. Był to rodzaj palinopsji zwany prozometamorfopsją, w którym dochodzi do zniekształconego postrzegania twarzy. Kobieta była jedną z trzech osób opisanych w pracy naukowej w 1991 roku dotyczącej prosopometamorfopsji (PMO).

W ciągu ostatnich pięciu lat na witrynie dotyczącej PMO zgłosiło się około 275 osób z tym zaburzeniem. Przypadki takie, jak u Pacjentki 2, są rzadkie. Częściej zdarzają się zniekształcenia kształtu i pozycji poszczególnych elementów twarzy lub koloru czy tekstury skóry. Niedawno na łamach Cortex opisano przykład Karla.

© Wygenerowane za pomocą ChataGPT

Karl to 28-letni mężczyzna, u którego PMO rozwinęło się w wyniku usunięcia malformacji tętniczo-żylnej w tylnej części prawego płata skroniowego. Zaburzenia trwały u niego przez dwa lata i były nietypowe. A jednym z najbardziej niezwykłych było powracające przenoszenie cech wyglądu pomiędzy gatunkami. Karl widział na przykład znajomą osobę z oczami swojego kota.

W innych przypadkach ludzie mieli niektóre cechy okolic oczu podobne do oczu kocich – kocie oczodoły, kocie źrenice czy typowe dla kotów ubarwienie i cieniowanie okolic oczu. Takie widoki prześladowały Karla niejednokrotnie przez kilkanaście godzin bez przerwy. Co więcej, twarze były spójne. Kocie cechy nakładały się na ludzkie twarze w sposób naturalny. Karl nie miał wrażenia, że zostały sztucznie nałożone, zmieniały się też naturalnie wraz ze zmianą punktu widzenia czy oświetleniem.

Przed rokiem opisaliśmy zaburzenie, w wyniku którego pacjent widział demoniczne twarze.



Oryginalny artykuł Forty years after poodle-face palinopsia: Human-to-cat and cat-to-human facial feature transfer znajdziecie na łamach Cortex.