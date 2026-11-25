Molly Falco jest pierwszą osobą na świecie, która przeżyła ponad rok z przeszczepioną genetycznie zmodyfikowaną nerką świni, nie potrzebując w tym czasie dializ. To ważny krok w kierunku ksenotransplantacji, czyli przeszczepiania ludziom narządów pochodzących od innych zwierząt.

Dziś 58-letnia Molly cierpiała na niewydolność nerek spowodowaną chorobą rozpoznaną jeszcze w dzieciństwie. W 2024 roku rozpoczęła dializy. A 22 listopada 2025 roku w Massachusetts General Hospital przeszczepiono jej nerkę świni opracowaną przez firmę eGenesis. Zabieg przeprowadzono w ramach specjalnej procedury FDA, pozwalającej na stosowanie eksperymentalnej terapii u konkretnego pacjenta.

Rok po operacji przeszczepiony narząd nadal działa, a kobieta nie musi poddawać się dializom. To najdłuższy okres funkcjonowania genetycznie zmodyfikowanej świńskiej nerki u żywego człowieka.