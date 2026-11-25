Molly Falco jest pierwszą osobą na świecie, która przeżyła ponad rok z przeszczepioną genetycznie zmodyfikowaną nerką świni, nie potrzebując w tym czasie dializ. To ważny krok w kierunku ksenotransplantacji, czyli przeszczepiania ludziom narządów pochodzących od innych zwierząt.
Dziś 58-letnia Molly cierpiała na niewydolność nerek spowodowaną chorobą rozpoznaną jeszcze w dzieciństwie. W 2024 roku rozpoczęła dializy. A 22 listopada 2025 roku w Massachusetts General Hospital przeszczepiono jej nerkę świni opracowaną przez firmę eGenesis. Zabieg przeprowadzono w ramach specjalnej procedury FDA, pozwalającej na stosowanie eksperymentalnej terapii u konkretnego pacjenta.
Rok po operacji przeszczepiony narząd nadal działa, a kobieta nie musi poddawać się dializom. To najdłuższy okres funkcjonowania genetycznie zmodyfikowanej świńskiej nerki u żywego człowieka.
Ludzki układ odpornościowy rozpoznaje i zwalcza narządy zwierzęce. Dlatego naukowcy z eGenesis zastosowali zaawansowane modyfikacje genetyczne. Wykorzystany narząd EGEN-2784 przeszedł trzy rodzaje zmian. Pierwszą z nich było unieczynnienie endogennych retrowirusów świńskich, by ograniczyć ryzyko przeniesienia ich na człowieka. Po drugie, usunięto trzy antygeny cukrowe, które mogły wywołać silną reakcję immunologiczną. Po trzecie, wprowadzono siedem ludzkich genów, których zadaniem jest między innymi regulowanie odpowiedzi immunologicznej, ograniczanie stanów zapalnych i poprawa zgodności układu krzepnięcia krwi.
Na całym świecie olbrzymia liczba ludzi cierpi na schyłkową niewydolność nerek. Najlepszą metodą leczenia jest przeszczep, jednak liczba organów od żywych i zmarłych dawców jest niewystarczająca. Większość pacjentów przez lata musi korzystać z dializ.
Dotychczas EGEN-2784 przeszczepiono sześciu osobom. Przypadek Molly Falco pokazuje, że genetycznie zmodyfikowane zwierzęce narządy mogą długo funkcjonować w ludzkim organizmie.
Jednak do uczynienia z ksenotransplantacji rutynowej metody leczenie jest jeszcze długa droga. Najpierw trzeba ocenić długoterminowe bezpieczeństwo, ryzyko odrzucenia i trwałość przeszczepionych narządów.
Firma eGenesis uzyskała od FDA zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego RESTORE, które ma objąć 33 osoby. Jego rozpoczęcie jest planowane na pierwszy kwartał 2027 roku.
Źródło: Mass General Brigham
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