Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?

Zawroty głowy, depresja czy bóle głowy zwykle nie kojarzą się z chorobą Alzheimera. Jednak fińscy naukowcy wykazali właśnie, że częściej pojawiają się one w historii chorób osób, u których kilka lat później zdiagnozowano wczesną postać alzheimera. Badania, opublikowane w „Alzheimer & Dementia” dostarczają ważnych wskazówek, które mogą wskazywać, że historia wizyt lekarskich może pozwolić na dostrzeżenie rozwijającej się choroby.
Wczesna postać alzheimera, dotycząca osób przed 65. rokiem życia, stanowi do około 10 procent przypadków. Rozpoznanie bywa tutaj trudniejsze niż u starszych pacjentów, gdyż częściej choroba ma nietypowy obraz. Dlatego też w przypadku wczesnej postaci diagnoza trwa średnio 42 miesiące, podczas gdy w chorobie Alzheimera o późnym początku pacjenci są diagnozowani średnio po 31 miesiącach.
Laura Leppänen oraz Johanna Krüger z Uniwersytetu w Oulu i ich zespół postanowili sprawdzić, co się działo ze zdrowiem pacjentów na lata przed rozpoznaniem. Przeanalizowali dane 407 osób, u których wczesną postać alzheimera rozpoznano w latach 2010–2021 w dwóch fińskich szpitalach. Grupą odniesienia było 4035 osób dobranych pod względem wieku i płci, bez rozpoznanej choroby neurodegeneracyjnej. Przejrzeli dane pacjentów 15 lat wstecz.
Najwięcej różnic widać było w czasie od 1 do 5 lat przed rozpoznaniem. W tym czasie zawroty głowy odnotowano u 5,9 procenta przyszłych pacjentów z alzheimerem i u 2,1% z grupy kontrolnej. Dla depresji odpowiednie wartości wynosiły 5,7% i 2,3%, a dla bólów głowy – 4,9% i 1,6%. Częściej rejestrowano też urazy mózgu, padaczkę, udary, choroby tarczycy i zaburzenia związane z alkoholem. Różnice widać było też w występowaniu majaczenia, ostrego stanu zaburzeń uwagi i świadomości.
Jednak im dalej w przeszłość, tym mniej wyraźny był obraz. W czasie od 5 do 10 lat przed diagnozą istotna statystycznie różnica dotyczyła jedynie chorób laryngologicznych. Szumy uszne i obustronny niedosłuch odbiorczy występowały u 4,7% przyszłych chorych i u 2,1% osób z grupy kontrolnej. Natomiast 11-15 lat przed rozpoznaniem pomiędzy grupami nie występowały istotne różnice.
Dodatkową wskazówką była częstotliwość korzystania z opieki zdrowotnej. W roku poprzedzającym rozpoznanie średnia liczba wizyt wyniosła 3,3 w grupie przyszłych chorych i 1,9 w grupie kontrolnej. W roku rozpoznania było to 6,3 i 2,0.
Największym zaskoczeniem był zaś brak częstszego występowania nadciśnienia i zaburzeń lipidowych, które kojarzą się z ryzykiem późnej postaci alzheimera. To może sugerować, że u młodszych pacjentów układ czynników decydujących o chorobie może wyglądać inaczej.
Badania nie pozwoliły rozstrzygnąć, czy te widoczne dolegliwości przyczyniają się do choroby czy są jej objawem. Na przykład depresja może być zarówno czynnikiem ryzyka, jak i objawem rozwijającej się choroby. Częstsze wizyty u lekarza zwiększają też szanse na wykrycie innych schorzeń. Dlatego też potrzebne byłyby podobne badania, które zweryfikują spostrzeżenia fińskiego zespołu.
Szczegóły badań znajdziemy w artykule Comorbidities and health-care use prior to early-onset Alzheimer's disease: A population-based case–control study opublikowanym na łamach Alzheimer's & Dementia.
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