Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?

Laura Leppänen oraz Johanna Krüger z Uniwersytetu w Oulu i ich zespół postanowili sprawdzić, co się działo ze zdrowiem pacjentów na lata przed rozpoznaniem. Przeanalizowali dane 407 osób, u których wczesną postać alzheimera rozpoznano w latach 2010–2021 w dwóch fińskich szpitalach. Grupą odniesienia było 4035 osób dobranych pod względem wieku i płci, bez rozpoznanej choroby neurodegeneracyjnej. Przejrzeli dane pacjentów 15 lat wstecz.

Wczesna postać alzheimera, dotycząca osób przed 65. rokiem życia, stanowi do około 10 procent przypadków. Rozpoznanie bywa tutaj trudniejsze niż u starszych pacjentów, gdyż częściej choroba ma nietypowy obraz. Dlatego też w przypadku wczesnej postaci diagnoza trwa średnio 42 miesiące, podczas gdy w chorobie Alzheimera o późnym początku pacjenci są diagnozowani średnio po 31 miesiącach.

Zawroty głowy, depresja czy bóle głowy zwykle nie kojarzą się z chorobą Alzheimera . Jednak fińscy naukowcy wykazali właśnie, że częściej pojawiają się one w historii chorób osób, u których kilka lat później zdiagnozowano wczesną postać alzheimera. Badania, opublikowane w „Alzheimer & Dementia” dostarczają ważnych wskazówek, które mogą wskazywać, że historia wizyt lekarskich może pozwolić na dostrzeżenie rozwijającej się choroby.

Najwięcej różnic widać było w czasie od 1 do 5 lat przed rozpoznaniem. W tym czasie zawroty głowy odnotowano u 5,9 procenta przyszłych pacjentów z alzheimerem i u 2,1% z grupy kontrolnej. Dla depresji odpowiednie wartości wynosiły 5,7% i 2,3%, a dla bólów głowy – 4,9% i 1,6%. Częściej rejestrowano też urazy mózgu, padaczkę, udary, choroby tarczycy i zaburzenia związane z alkoholem. Różnice widać było też w występowaniu majaczenia, ostrego stanu zaburzeń uwagi i świadomości.

Jednak im dalej w przeszłość, tym mniej wyraźny był obraz. W czasie od 5 do 10 lat przed diagnozą istotna statystycznie różnica dotyczyła jedynie chorób laryngologicznych. Szumy uszne i obustronny niedosłuch odbiorczy występowały u 4,7% przyszłych chorych i u 2,1% osób z grupy kontrolnej. Natomiast 11-15 lat przed rozpoznaniem pomiędzy grupami nie występowały istotne różnice.

Dodatkową wskazówką była częstotliwość korzystania z opieki zdrowotnej. W roku poprzedzającym rozpoznanie średnia liczba wizyt wyniosła 3,3 w grupie przyszłych chorych i 1,9 w grupie kontrolnej. W roku rozpoznania było to 6,3 i 2,0.

Największym zaskoczeniem był zaś brak częstszego występowania nadciśnienia i zaburzeń lipidowych, które kojarzą się z ryzykiem późnej postaci alzheimera. To może sugerować, że u młodszych pacjentów układ czynników decydujących o chorobie może wyglądać inaczej.

Badania nie pozwoliły rozstrzygnąć, czy te widoczne dolegliwości przyczyniają się do choroby czy są jej objawem. Na przykład depresja może być zarówno czynnikiem ryzyka, jak i objawem rozwijającej się choroby. Częstsze wizyty u lekarza zwiększają też szanse na wykrycie innych schorzeń. Dlatego też potrzebne byłyby podobne badania, które zweryfikują spostrzeżenia fińskiego zespołu.



Szczegóły badań znajdziemy w artykule Comorbidities and health-care use prior to early-onset Alzheimer's disease: A population-based case–control study opublikowanym na łamach Alzheimer's & Dementia.