Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę

Trzeba było 80 lat badań od momentu, gdy naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego uczynili penicylinę pierwszym masowo produkowanym antybiotykiem, by w końcu nauka odkryła, w jaki sposób natura tworzy strukturę tego typu antybiotyków. Od końca lat 30. ubiegłego wieku antybiotyki β-laktamowe są jednymi z najważniejszych leków służących zwalczaniu zakażeń bakteryjnych.

Ich aktywność zależy od pierścienia β-laktamowego, który zakłóca syntezę ściany komórkowej bakterii, prowadząc do śmierci mikroorganizmu. Odkrycie, w jaki sposób powstaje ten pierścień może być nieocenioną pomocą przy tworzeniu nowych antybiotyków, co ma krytyczne znaczenie wobec coraz poważniejszego kryzysu antybiotykooporności.

Patrick Rabe, Rebecca Southwart i Christopher J. Schofield z Uniwersytetu Oksfordzkiego, Hiroki Makita z Lawrence Berkeley National Laboratory, Midhun George Thomas z Michigan Technological University, Mihails Kazaks z Łotewskiego Instytutu Syntezy Organicznej i ich zespół opisali na łamach Nature Catalysis, jak natura radzi sobie z trudnym zadaniem powstania penicyliny. Wytworzenie jej szkieletu to naprawdę wyczyn. Z krótkiego łańcucha trzech aminokwasów budowane są dwa połączone pierścienie. Operacja ta wykonywana jest za pomocą jednego enzymu. Autorzy najnowszego artykułu uchwycili nieznane dotychczas szczegóły tego procesu.