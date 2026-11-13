Szczepienie na RSV w ciąży może uchronić niemowlę przed hospitalizacją

RSV, syncytialny wirus oddechowy, to powszechny i bardzo zaraźliwy wirus, który atakuje układ oddechowy. U większości ludzi infekcja przebiega łagodnie i ustępuje samoistnie. Jednak u niemowląt może prowadzić do ciężkich infekcji wymagających hospitalizacji. W samym tylko 2019 roku z powodu infekcji RSV do szpitali na całym świecie trafiło 1,4 miliona dzieci przed szóstym miesiącem życia. Badania z kilku krajów pokazują, że szczepienie w czasie ciąży istotnie zmniejsza to ryzyko.

Szczepienie ciężarnej kobiety pobudza jej układ odpornościowy do wytworzenia przeciwciał przeciw RSV. Przechodzą one przez łożysko do organizmu dziecka i chronią je w pierwszych miesiącach życia, gdy jego własna odporność dopiero dojrzewa. W The Lancet Regional Health – Europe opublikowano przegląd 21 badań dotyczących wykorzystania szczepionki, jej skuteczności i bezpieczeństwa. W przeglądzie uwzględniono dane z USA, Argentyny, Wielkiej Brytanii i Francji.

Najważniejsze wnioski dotyczą ciężkich infekcji. W czterech badaniach obejmujących 2478 niemowląt stwierdzono, że szczepienie matki zmniejszyło ryzyko hospitalizacji dziecka z powodu zakażenia dolnych dróg oddechowych RSV o 73,6% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia. Nie oznacza to całkowitej odporności na wirusa, ale mniejsze ryzyko wystąpienia infekcji wymagającej leczenia szpitalnego.