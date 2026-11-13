13 listopada 2026
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Niemowlę w kojcu
Szczepienie na RSV w ciąży może uchronić niemowlę przed hospitalizacją
© Marius Muresan, Unsplash

RSV, syncytialny wirus oddechowy, to powszechny i bardzo zaraźliwy wirus, który atakuje układ oddechowy. U większości ludzi infekcja przebiega łagodnie i ustępuje samoistnie. Jednak u niemowląt może prowadzić do ciężkich infekcji wymagających hospitalizacji. W samym tylko 2019 roku z powodu infekcji RSV do szpitali na całym świecie trafiło 1,4 miliona dzieci przed szóstym miesiącem życia. Badania z kilku krajów pokazują, że szczepienie w czasie ciąży istotnie zmniejsza to ryzyko.

Szczepienie ciężarnej kobiety pobudza jej układ odpornościowy do wytworzenia przeciwciał przeciw RSV. Przechodzą one przez łożysko do organizmu dziecka i chronią je w pierwszych miesiącach życia, gdy jego własna odporność dopiero dojrzewa. W The Lancet Regional Health – Europe opublikowano przegląd 21 badań dotyczących wykorzystania szczepionki, jej skuteczności i bezpieczeństwa. W przeglądzie uwzględniono dane z USA, Argentyny, Wielkiej Brytanii i Francji.

Najważniejsze wnioski dotyczą ciężkich infekcji. W czterech badaniach obejmujących 2478 niemowląt stwierdzono, że szczepienie matki zmniejszyło ryzyko hospitalizacji dziecka z powodu zakażenia dolnych dróg oddechowych RSV o 73,6% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia. Nie oznacza to całkowitej odporności na wirusa, ale mniejsze ryzyko wystąpienia infekcji wymagającej leczenia szpitalnego.

Ważny jest też czas. Skuteczność szczepienia była niższa, gdy szczepionkę podano mniej niż 14 dni przed porodem. Organizm matki potrzebuje czasu na wytworzenie przeciwciał i przekazanie ich przez łożysko.

Istotną kwestią jest ryzyko przedwczesnego porodu. W trzech badaniach, obejmujących łącznie 16 394 ciąże, nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy szczepieniem w 32.–35. tygodniu a porodem przed 37. tygodniem. To dobra wiadomość, ale trzeba zrobić istotne zastrzeżenie. Wszystkie dane pochodziły z USA, gdzie szczepienie dopuszczone jest od 32. tygodnia ciąży. Potrzebne są badania w krajach, gdzie dopuszcza się wcześniejsze szczepienia.

Z analizy wynika więc, że zaszczepienie kobiety w ciąży znacząco zmniejsza ryzyko, że jej dziecko trafi do szpitala z powodu infekcji RSV, a samo szczepienie jest bezpieczne, gdy szczepionka zostaje podana nie wcześniej niż w 32. tygodniu ciąży. Analiza nie omawiała przypadków wcześniejszego szczepienia.

Artykuł Real-world evidence on maternal RSV vaccination uptake, effectiveness, and safety: a systematic review and meta-analysis można przeczytać na łamach The Lancet Regional Health – Europe.

Tagi: dziecko, niemowlę, infekcja, wirus RSV
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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