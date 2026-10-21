Badania dzikich ptaków zmieniają paradygmat kosztów podróży

Naukowcy porównują wydatek energii potrzebny zwierzęciu, przystosowanemu do danego sposobu poruszania się, na przemieszczenie masy 1 kilograma na odległość 1 kilometra. Przekonanie o tym, że najtańsze energetycznie jest pływanie wzięło się z pomiarów laboratoryjnych, gdzie zwierzęta pływały w akwariach, latały w tunelach aerodnamicznych i chodziły w kołowrotkach. Teraz naukowcy pokazali, że poza laboratorium ta kalsyfikacja może się zmienić.

Co najmniej od początku lat 70. XX wieku w nauce panuje przekonanie, że najtańsze energetycznie jest pływanie, później latania, a na końcu chodzenie. Opublikowana na ten temat praca, w której zebrano rozproszone pomiary z różnych dziedzin, była wielokrotnie cytowana w literaturze przedmiotu. Martina Sacco i Kamran Safi z Instytutu Zachowania Zwierząt im. Maxa Plancka oraz Emily L.C. Shepard ze Swansea University kierowali kilkudziesięcioosobowym międzynarodwym zespołem naukowym, którego praca podważa to utrwalone przekonanie. Okazuje się najtańsze może być jest latanie.

Kondor wielki i łabędź trąbiący mają taką samą masę. Jednak kondor na pokonanie 1 kilometra zużywa zaledwie 20% energii, której potrzebuje łabędź. Różnica tkwi w wykorzystywaniu zjawisk atmosferycznych. Kondor używa prądów powietrznych, dzięki czemu macha skrzydłami przez 0,1% czasu lotu, a łabędź macha przez 99% czasu. Odnotowanie i pomiary tej różnicy pozwoliły właśnie obalić paradygmat naukowy obowiązujący od wielu dziesięcioleci .

Pomiary laboratoryjne mówią nam, że kondor i łabędź muszą wydatkowywać tyle samo energii, gdyż ważą tyle samo. Jednak gdy obserwujemy unoszącego się kondora i machającego skrzydłami łabędzia, wiemy, że musi być jakaś różnica, mówi Emily Shepard. Lot kondora jest o 79% tańszy energetycznie niż lot łabędzia, jest też tańszy od pływania.

Praca zespołu Sacco, Safiego i Shepard to największe w historii badania dotyczące kosztu energetycznego długodystansowych podróży wśród dzikich zwierząt. Grupa 68 naukowców połączyła w nich dane zbierane przez 17 lat z nadajników GPS i akcelerometrów noszonych przez 850 ptaków i nietoperzy z 38 gatunkow oraz obejmujące 4 lata dane z radaru, który zarejestrował loty 12 różnej wielkości niedużych zwierząt latających. Masa ciała badanych zwierząt wahala się od 12 gramów do ponad 11 kilogramów.

To pierwsze badania, w których na globalną skalę oceniono rolę atmosfery w przemieszczaniu się zwierząt latających. Gdy zmieniają się warunki atmosferyczne, zmienia się też koszt energetyczny lotu, a za tym idzie podejmowana przez zwierzęta zmiana decyzji o migracji i gromadzeniu się, mówi Safi.

O koszcie energetycznym latania decydowała atmosfera i sposób lotu. Ptaki szybujące mogły oszczędzić sporo energii. Przedstawiciele objętych badaniem siedmu gatunków ptaków padlinożernych pokonali łącznie 4,3 miliona kilometrów. Machanie skrzydłami zajmowało im od 0,1 do 7 procent czasu lotu. Najcięższy z nich, kondor wielki, robił to najrzadziej. Wśród ptaków szybującym większa masa wiązała się z rzadszym machaniem skrzydłami i niższym kosztem lotu. Miało to jednak swoją cenę. Największe ptaki były bardziej ograniczone pod względem tego, gdzie i kiedy mogły latać. Najbardziej zależały od warunków atmosferycznych.

Z kolei zwierzęta poruszające się głównie lotem aktywnym zużywają więcej energii, ale są też bardziej elastyczne. Machanie skrzydłami pozwala radzić sobie w zmiennych warunkach. Dla nich również atmosfera ma olbrzymie znaczenie. Gdy wiatr wieje w kierunku lotu, ułatwia pokonywanie dystansu, wiatr przeciwny zwiększa koszt energetyczny.

Badaczy zaskoczyło, jak często zwierzęta aktywnie latające podróżowały w warunkach mało korzystnych energetycznie. Do wyjaśnienia pozostaje, co skłania je wówczas do lotu, jakie korzyści równoważą te wydatki oraz czy istnieją sposoby oszczędzania energii, których metoda badawcza nie przewidziała.

Trzeba jednak zrobić istotne zastrzeżenie. Uczeni szacowali zużycie energii na podstawie sposobu lotu i warunków otoczenia, nie mierzyli ich bezpośrednio i wszystkich zwierząt. W kolejnych badaniach chcą wykorzystać m.in. monitoring tętna, by dokładniej uwzględnić różnice fizjologiczne między osobnikami.

Badanie nie oznacza, że każdy lot jest tańszy od pływania. Pokazuje jednak, że podręcznikowa kolejność może się zmienić po uwzględnieniu energii dostępnej w środowisku. Dostarcza też istotnych informacji dla ochrony przyrody. Jeśli zmienią się warunki atmosferyczne, może zmienić się też mapa energetyczna dostępnych tras migracji. Uwzględnienie wiatrów czy prądów wznoszących może pomóc w przewidywaniu zmian migracji i rozmieszczenia gatunków.

Praca Airflows redefine the cost of aerial transport in the wild opublikowana została na łamach Science.