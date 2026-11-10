Chomik europejski wymiera. Czy uda się go uchronić przed zagładą?

Doktor Joanna Ziomek podczas prac terenowych © Joanna Ziomek, fot. J. Jurkiewicz-Azab

Nazwa naukowa: Cricetus cricetus. W różnych regionach Polski znany jest również pod nazwami lokalnymi, takimi np. jak ziemny pies, recek, hamster czy choma polny (nazw lokalnych jest ok. 30). Jest największym przedstawicielem podrodziny chomików (Cricetinae). Osiąga długość ciała do około 30 cm i masę dochodzącą nawet do 1 kg. Wyróżnia się charakterystycznym, wielobarwnym umaszczeniem. Zamieszkuje przede wszystkim agrocenozy, szczególnie krajobraz rozdrobnionych, wstęgowych pól z różnorodnymi uprawami, poprzedzielanych miedzami. Występuje również w siedliskach podmiejskich i miejskich. Jego schronieniem jest głęboka nora o złożonej budowie. Znajdują się w niej między innymi komory: gniazdowa oraz spichlerzowe, w których chomik gromadzi zapasy pokarmu. Od wiosny do jesieni prowadzi aktywne życie, rozmnaża się i wychowuje młode. Zimę spędza w specjalnie przygotowanej komorze, zapadając w hibernację przerywaną okresowymi wybudzeniami. Jest gatunkiem wszystkożernym, jednak w jego diecie przeważa pokarm roślinny. Prowadzi samotniczy tryb życia. O krytycznie zagrożonym w Polsce chomiku europejskim rozmawiamy z doktor habilitowaną Joanną Ziomek. Pani doktor jest zoologiem, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w biologii, ekologii i ochronie ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem chomika europejskiego. Jej działalność obejmuje badania terenowe, ochronę czynną zagrożonych gatunków, a także popularyzację wiedzy przyrodniczej. Kiedy i dlaczego zainteresowała się Pani chomikiem europejskim? Małe ssaki fascynowały mnie od zawsze, jednak chomikiem europejskim zainteresowałam się dopiero w latach 90. XX wieku. Co skłoniło mnie do zwrócenia uwagi właśnie na ten niezwykły gatunek? Przede wszystkim niejasna sytuacja chomika europejskiego w Polsce oraz niepokojące informacje o jego zanikaniu w Europie Zachodniej, na które natrafiłam podczas analizy literatury naukowej.

Pierwszym pytaniem, na które poszukiwałam odpowiedzi, było: co dzieje się z chomikiem europejskim w Polsce i jaka jest kondycja jego krajowej populacji? Ocena sytuacji gatunku w naszym kraju stała się punktem wyjścia do formułowania kolejnych pytań badawczych, a następnie do podejmowania działań z zakresu jego czynnej ochrony. Równolegle rozwijanym przeze mnie kierunkiem badań było poznanie behawioru chomika europejskiego w środowisku naturalnym.

Od początku towarzyszy mi niezmienna fascynacja tym gatunkiem, jego pięknem i niezależną naturą.

Ku swojemu zaskoczeniu dowiedziałam się, że chomik europejski (Cricetus cricetus) jest największym chomikiem. Jak można scharakteryzować to krytycznie zagrożone wyginięciem zwierzę? Gdyby napisać mu CV, jakie najważniejsze punkty by się w nim znalazły?

Najbardziej zwięzłe curriculum vitae chomika europejskiego brzmiałoby, moim zdaniem, następująco:

Nazwa naukowa: Cricetus cricetus. W różnych regionach Polski znany jest również pod nazwami lokalnymi, takimi np. jak ziemny pies, recek, hamster czy choma polny (nazw lokalnych jest ok. 30).

Jest największym przedstawicielem podrodziny chomików (Cricetinae). Osiąga długość ciała do około 30 cm i masę dochodzącą nawet do 1 kg. Wyróżnia się charakterystycznym, wielobarwnym umaszczeniem.

Chomik europejski © U. Eichert

Zamieszkuje przede wszystkim agrocenozy, szczególnie krajobraz rozdrobnionych, wstęgowych pól z różnorodnymi uprawami, poprzedzielanych miedzami. Występuje również w siedliskach podmiejskich i miejskich.

Jego schronieniem jest głęboka nora o złożonej budowie. Znajdują się w niej między innymi komory: gniazdowa oraz spichlerzowe, w których chomik gromadzi zapasy pokarmu.

Od wiosny do jesieni prowadzi aktywne życie, rozmnaża się i wychowuje młode. Zimę spędza w specjalnie przygotowanej komorze, zapadając w hibernację przerywaną okresowymi wybudzeniami.

Jest gatunkiem wszystkożernym, jednak w jego diecie przeważa pokarm roślinny.

Prowadzi samotniczy tryb życia. Samce i samice nawiązują krótkotrwały kontakt w okresie rozrodu. Samica wybiera partnera, natomiast samiec może w jednym sezonie rozrodczym kopulować z wieloma samicami.

W komunikacji wewnątrzgatunkowej szczególne znaczenie ma węch. Informacje dotyczące między innymi płci, wieku, kondycji i statusu rozrodczego przekazywane są za pośrednictwem sygnałów zapachowych zawartych w moczu, kale, ślinie oraz wydzielinach gruczołu brzusznego i gruczołów bocznych.

Jego zachowanie obronne może być odbierane jako przejaw agresji. Chomik nie atakuje jednak większych przeciwników bez powodu. W sytuacji zagrożenia zwykle stara się jak najszybciej schronić w norze, a aktywnie broni się przede wszystkim wówczas, gdy ucieczka nie jest możliwa.

Obecnie walczy o przetrwanie, mierząc się z licznymi zagrożeniami, z których wiele jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością człowieka.

Gdzie w Polsce można dziś spotkać chomiki? Dlaczego właśnie tam?

Załączona mapa najlepiej obrazuje aktualny zasięg występowania chomika europejskiego w Polsce (ryc. 1). Wynika z niej, że obszar ten zmniejszył się aż o 80%. Obecnie gatunek występuje przede wszystkim w regionach charakteryzujących się żyznymi glebami, takimi jak czarnoziemy, gleby brunatne i rędziny, wykształconymi na podłożu lessowym lub lessopodobnym. Zasiedla głównie tereny o mozaikowym krajobrazie rolniczym, zróżnicowanej strukturze upraw oraz obecności miedz.

Ryc. 1. Mapa aktualnego występowania chomika w Polsce. © Ziomek J., Melosik I., Kepel A., 2016. Program ochrony chomika europejskiego Cricetus cricetus (Linnaeus 1758) w Polsce. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa:1–102.

Poświęciła Pani sporo czasu na obserwacje przy norach. Jak wygląda taki dzień pracy — i ile cierwpliwości potrzeba, żeby zobaczyć coś istotnego?

Obecnie w badaniach behawioralnych powszechnie wykorzystuje się kamery i fotopułapki. Moje badania opierały się natomiast na bezpośredniej obserwacji chomików prowadzonej z takiej odległości, aby obecność obserwatora nie zakłócała ich naturalnej aktywności. Obserwacje trwały przez losowo wybraną godzinę lub obejmowały cały okres dobowej aktywności zwierzęcia.

Badania prowadziłam przez trzy lata. Łącznie spędziłam przy norach 117 dni i 755 godzin. Zdarzały się godziny, podczas których nie obserwowałam żadnej aktywności, ale były też chwile pozwalające zobaczyć niezwykłe zachowania chomików. Opisałam 57 aktów behawioralnych i postaw prezentowanych przez nie na powierzchni ziemi. Już wtedy zastanawiałam się: co chomiki robią wewnątrz swoich nor? Obecnie w kilku europejskich ośrodkach prowadzi się również obserwacje podziemnego życia tego gatunku. Badania te wymagają jednak specjalistycznego sprzętu umożliwiającego obserwację wnętrza nor.

Brała Pani udział w badaniu stawonogów zamieszkujących nory C. cricetus. Czy wiadomo, jakie zwierzęta korzystają z tych nor — również po opuszczeniu ich przez gospodarza? Czy chroniąc chomika, chronimy też inne gatunki?

Nora jest dla chomika prawdziwą twierdzą. Zwierzę broni jej przed innymi osobnikami i oznacza zapachem. Nory chomików, a zwłaszcza znajdujące się w nich spichlerze, są odwiedzane również przez inne gatunki gryzoni, między innymi mysz domową (Mus musculus) i myszarkę polną (Apodemus agrarius). Chomik może zająć norę opuszczoną przez innego osobnika po upływie około 3–5 tygodni. Jesienią młode chomiki odwiedzają także nieużytkowane nory, aby przenosić zapasy pozostawione w spichlerzach do własnych nor zimowych.

Nory chomików tworzą złożony układ mikrosiedlisk zamieszkiwanych przez liczne grupy owadów i pajęczaków. W naszych badaniach stwierdziliśmy przedstawicieli 16 rodzin stawonogów.

Najliczniej reprezentowane były kusakowate (Staphylinidae) i skrytojadkowate (Cryptophagidae) z rzędu chrząszczy oraz drapieżne roztocze z rzędu Mesostigmata, należące między innymi do rodzin Parasitidae i Macrochelidae.

Wśród oznaczonych stawonogów stwierdziliśmy dwa gatunki, które nie były dotychczas notowane w Polsce: chrząszcza Aleochara irmgardis z rodziny kusakowatych oraz roztocza Poecilochirus sexclavatus z rodziny Parasitidae. Aleochara irmgardis jest nidikolem, czyli gatunkiem związanym z gniazdami i norami innych zwierząt. Dorosłe chrząszcze z rodzaju Aleochara polują na stadia rozwojowe muchówek, natomiast ich larwy rozwijają się jako parazytoidy bobówek muchówek. Poecilochirus sexclavatus jest niewielkim roztoczem należącym do rodzaju, którego przedstawiciele wykorzystują chrząszcze padlinożerne jako środek transportu, docierając wraz z nimi do miejsc występowania rozkładającej się materii organicznej. Zjawisko to określa się mianem forezji.

Otwór pionowy, asekuracyjny nory chomika © J. Ziomek

Chomik europejski jest uznawany za gatunek parasolowy (umbrella species) agroekosystemów. Jego ochrona, obejmująca również zachowanie i odpowiednie kształtowanie siedlisk, może sprzyjać ochronie różnorodności roślin, zwierząt i grzybów związanych z krajobrazem rolniczym. Chomik stał się także ambasadorem bioróżnorodności terenów rolniczych w działaniach edukacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ogólnopolskim plebiscycie zdobył tytuł „Zwierzęcia Roku 2026” i przez cały rok będzie bohaterem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej poświęconej bioróżnorodności.

Dlaczego ten gatunek wymiera?

Proces zanikania chomika europejskiego postępuje. Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzonego dla tego gatunku od 2013 roku, wskazują, że jego obszar występowania w Polsce nadal się kurczy. W 2024 roku, spośród 50 monitorowanych stanowisk, tylko na czterech stan populacji oceniono jako właściwy. Od rozpoczęcia monitoringu chomik ustąpił natomiast z 12 badanych stanowisk. Na wielu pozostałych jego populacje charakteryzują się niewielkim zagęszczeniem, a jakość siedlisk ulega pogorszeniu.

Lista czynników zagrażających chomikowi europejskiemu jest bardzo długa. Ich różnorodność i wzajemne powiązania w obrazowy sposób przedstawia rycina 2, opracowana przez prof. Magdalenę Hędrzak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i zilustrowana przez Wiktora Tabaka.

Jednym z historycznych czynników, które znacząco przyczyniły się do zanikania gatunku, było jego masowe tępienie. Zajmowali się tym tak zwani „chomikołapy”, czyli osoby zawodowo wyłapujące i zabijające chomiki, między innymi dla ich skór. Współczesne przyczyny spadku liczebności są znacznie bardziej złożone i obejmują przede wszystkim niekorzystne przekształcenia krajobrazu rolniczego, uproszczenie struktury upraw, niedostateczną różnorodność pokarmu, mechanizację prac polowych, stosowanie rodentycydów i innych środków ochrony roślin, presję drapieżników, fragmentację siedlisk oraz izolację populacji.

Za jedno z istotnych zagrożeń uznaje się również obniżenie potencjału rozrodczego związane z ubogą i mało zróżnicowaną dietą. Pokarm oparty głównie na roślinach dostarczających węglowodanów nie zapewnia chomikom odpowiedniej ilości białka, tłuszczów, witamin i składników mineralnych.

Na poszczególne populacje zazwyczaj oddziałuje jednocześnie kilka czynników, których wpływ może się wzajemnie nasilać. Przykładem jest współwystępowanie uproszczonej struktury upraw, niedoboru wartościowego pokarmu, presji drapieżników oraz stosowania rodentycydów. Perspektywy zachowania gatunku pozostają niekorzystne. Chomik europejski jest obecnie klasyfikowany jako gatunek krytycznie zagrożony, a jego liczebność nadal się zmniejsza. Jeżeli obecny trend nie zostanie zahamowany, gatunek może zaniknąć w znacznej części swojego euroazjatyckiego zasięgu w ciągu najbliższych dziesięcioleci.

Zagrożenia antropogeniczne i naturalne dla występowania chomika europejskiego © Hędrzak 2023. Poradnik ochrony chomika europejskiego na przykładzie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków: 1–40.

Jakie działania należy podjąć, by to zmienić? Co może zrobić dla ochrony chomika europejskiego ktoś, kto nie jest naukowcem ani rolnikiem? Czy nasze codzienne wybory mogą mu jakoś pomóc?

Opisanie wszystkich działań ograniczających wymienione zagrożenia wymagałoby szerszego omówienia, dlatego wskażę jedynie najważniejsze ich kierunki. Powinny być one podejmowane zarówno na poziomie systemowym, jak i lokalnym.

Działania systemowe obejmują przede wszystkim wdrażanie praktyk rolniczych sprzyjających różnorodności biologicznej i poprawie jakości siedlisk polnych, a także odpowiednie planowanie inwestycji, zwłaszcza liniowych, na obszarach występowania chomika europejskiego. Działania lokalne powinny natomiast wynikać z oceny stanu demograficznego i genetycznego populacji, jakości siedliska oraz występujących zagrożeń. Dopiero taka diagnoza pozwala właściwie dobrać metody ochrony.

W ochronę chomika mogą angażować się nie tylko naukowcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i rolnicy, lecz także obywatele, wspierając działania edukacyjne i lokalne inicjatywy oraz zgłaszając przypadki naruszania przepisów.

Ponieważ chomik europejski jest ściśle związany z krajobrazem rolniczym, jego przyszłość zależy w dużej mierze od sposobu gospodarowania gruntami. Dlatego potrzebne jest społeczne poparcie dla rolnictwa, które ogranicza nadmierną intensyfikację produkcji, chroni gleby i różnorodność biologiczną oraz sprzyja wytwarzaniu żywności wysokiej jakości. Korzyści z takich zmian odczuje nie tylko chomik europejski, lecz także wiele innych gatunków związanych z terenami rolniczymi.

Jak wygląda hodowla zachowawcza chomika? Jakie osobniki wybiera się do wypuszczenia na wolność i jakie wymogi powinien spełniać teren, na którym prowadzi się takie działania?

Jedną z metod ochrony izolowanych populacji chomika europejskiego o niskiej liczebności i ograniczonej zmienności genetycznej jest ich wzmacnianie poprzez wsiedlanie osobników pochodzących z innych dzikich populacji lub urodzonych w hodowlach zachowawczych prowadzonych w ogrodach zoologicznych.

Obecnie hodowle zachowawcze chomika europejskiego w Polsce prowadzone są w Zoo Poznań (linia filogeograficzna Pannonia) oraz Zoo Wrocław (linia filogeograficzna North). Na terenie Polski występują trzy linie filogeograficzne, które różnią się historią kolonizacji obszaru kraju oraz kondycją demograficzną i genetyczną (ryc. 2). W działaniach ochronnych należy pamiętać, że stanowią one odrębne jednostki ewolucyjne i nie powinny być ze sobą mieszane.

Do środowiska naturalnego wypuszcza się wyłącznie chomiki zdrowe i znajdujące się w dobrej kondycji fizycznej. Mogą to być zarówno osobniki dorosłe, jak i młode w wieku co najmniej 8 tygodni, czyli w wieku odpowiadającym okresowi opuszczania nory rozrodczej w warunkach naturalnych. Część młodych osobników wypuszczana jest również wiosną, po przebyciu pierwszej hibernacji.

Praca w terenie. Wsiedlanie chomika europejskiego © M. Michlewicz

Obecnie chomiki pochodzące z hodowli zachowawczych wsiedlane są wyłącznie do istniejących populacji. W Polsce nie prowadzi się obecnie reintrodukcji, czyli wprowadzania gatunku na obszary, z których wcześniej wyginął.

Wsiedlenia przeprowadza się przed okresem żniw, tak aby chomiki mogły zgromadzić w wykopanych przez siebie norach co najmniej 2–3 kg zapasów pokarmu niezbędnych do przetrwania zimy.

W 2019 roku w „Życiu Uniwersyteckim” mówiła Pani o marzeniu stworzenia dużego programu ochrony chomika w całej Polsce. Co od tego czasu udało się zrealizować, a co nadal czeka?

W 2016 roku, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, opracowano projekt „Programu ochrony chomika europejskiego na obszarze Polski”. Dokument ten nie został jednak poddany konsultacjom społecznym ani formalnie przyjęty, w związku z czym zawarte w nim propozycje działań z zakresu czynnej ochrony chomika europejskiego nie zostały wdrożone na poziomie krajowym.

Jedynym kompleksowym przedsięwzięciem z zakresu czynnej ochrony tego gatunku, realizowanym obecnie w Polsce, jest „Program ochrony chomika europejskiego na terenie Jaworzna”.

Możliwości podejmowania działań z zakresu czynnej ochrony chomika europejskiego w ramach różnych projektów zwiększyły się po uznaniu go przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) za gatunek krytycznie zagrożony, oznaczony kategorią CR (Critically Endangered).

Wcześniejsza klasyfikacja gatunku w kategorii najmniejszej troski, LC (Least Concern), oraz przypisanie mu w Polsce kategorii DD (Data Deficient, dane niedostateczne) utrudniały pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań ochronnych.

Obecnie w Polsce działa zespół naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z tym gatunkiem są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie i praktycznie do podjęcia działań na rzecz jego ochrony w skali kraju. Przeprowadzono już pierwsze rozmowy dotyczące wspólnego przygotowania projektu, który mógłby uzyskać wsparcie z funduszy europejskich.

Jak widzi Pani przyszłość chomika europejskiego w Polsce?

Targają mną sprzeczne uczucia, gdy myślę o obecnej sytuacji chomika europejskiego w Polsce.

Z jednej strony obserwuję wzrost społecznej empatii oraz coraz więcej pozytywnych zjawisk i inicjatyw, takich jak:

działania edukacyjne przybliżające społeczeństwu chomika europejskiego i problemy związane z jego ochroną;

akcje promujące gatunek oraz potrzebę jego zachowania;

działania z zakresu czynnej ochrony zanikających populacji;

coraz rzetelniej prowadzone inwentaryzacje przyrodnicze terenów przeznaczonych pod inwestycje;

wprowadzanie przez niektórych rolników praktyk sprzyjających zachowaniu chomika na terenach użytkowanych rolniczo;

społeczne inicjatywy przeciwdziałające likwidacji stanowisk tego gatunku, zwłaszcza na obszarach miejskich;

ratowanie osobników chorych, rannych lub potrąconych przez samochody;

decyzje organów ochrony przyrody, które przeciwdziałają działaniom inwestorów niezgodnym z prawem i wymogami ochrony gatunkowej.

Z drugiej strony przeraża mnie bezrefleksyjne i bezwzględne niszczenie tego gatunku, traktowanie go jako szkodnika oraz zabijanie zarówno na obszarach rolniczych, jak i w miastach. Chomik europejski bywa również postrzegany jako przeszkoda w przekształcaniu siedlisk na potrzeby różnych inwestycji.

Idea zrównoważonego rozwoju polega między innymi na tym, aby, korzystając z dostępnej wiedzy i doświadczenia specjalistów, tworzyć przestrzeń umożliwiającą współistnienie ludzi i dzikich zwierząt oraz ograniczać negatywny wpływ działalności człowieka na sieć życia.

Uchronienie chomika europejskiego przed wymarciem w środowisku naturalnym będzie zależało w dużej mierze od wzrostu świadomości społecznej, odpowiedzialnego i zgodnego z prawem działania organów ochrony przyrody, a także od wdrażania praktyk prośrodowiskowych w rolnictwie oraz podczas planowania i realizacji inwestycji.

Musimy skoncentrować działania na poprawie jakości ekosystemów rolniczych. Przyniesie to korzyści nie tylko chomikowi europejskiemu, lecz także wielu innym gatunkom związanym z krajobrazem rolniczym, a w dłuższej perspektywie może sprzyjać poprawie jakości żywności oraz warunków życia człowieka.

Chciałabym, aby chomik europejski pozostał częścią naszej rodzimej przyrody i mógł przetrwać dla przyszłych pokoleń. Batalia o jego zachowanie nie będzie łatwa, ale musimy ją podjąć.