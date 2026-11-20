Młode pawiany na klifach Ennedi © Catherine Hobaiter

Naukowcy przypuszczają, że na pustynnym płaskowyżu Ennedi w Czadzie orły czarne polują na zwierzęta, które dotychczas uznawano za zbyt duże, by mogły paść ofiarą ptaków drapieżnych. Badacze znaleźli szczątki dorosłych pawianów oliwkowych ze śladami przypominającymi rany zadane szponami. Największy osobnik ważył 26 kilogramów, tyle co niektórzy wymarli krewni człowieka współczesnego. Dotychczas nie potwierdzono zabicia przez ptaka drapieżnego naczelnego ważącego ponad 13 kilogramów. Tymczasem dorosłe samce pawiana oliwkowego mogą ważyć ponad 20 kilogramów. W 2025 roku Ennedi badał zespół naukowy, na czele którego stała Catherine Hobaiter z University of St Andrews. U podnóża klifów uczeni znaleźli czaszki i fragmenty szkieletów pawianów. Ich uwagę zwróciły otwory w okolicach oczodołów, a na łopatce jednego osobnika widoczne były głębokie bruzdy i nakłucia. Podobne uszkodzenia znajdują się na szczątkach małp znajdowanych pod gniazdami dużych orłów.

Masę pawianów szacowano na podstawie kości. Wśród dziewięciu osobników było dziewięć dorosłych samców o średniej masie 22,2 kg. Największy z nich mógł ważyć 26,2 kg.

Najbardziej prawdopodobnym sprawcą jest orzeł czarny (Aquila verreauxii). To duży ptak polujący w skalistym terenie. Zwykle żywi się góralkowcami, ale potrafi atakować też większe zwierzęta. Obserwowano ich ataki na młode pawiany płaszczowe, gatunek mniejszy od pawianów oliwkowych.

Orły potrafią współpracować w parach. Wtedy jeden ptak płoszy zwierzę, a drugi atakuje od dołu, próbując zepchnąć ofiarę ze zbocza. Pawiany w Ennedi spędzają dużo czasu na pionowych ścianach i wąskich półkach skalnych, które chronią je przed lwami i lampartami. Jednak są przez to wystawione na ataki z powietrza.

Tak może wyglądać polowanie orła na pawiana © Javier Lázaro, CC-BY-ND

Naukowcy zaobserwowali parę orłów lecących wśród klifu, na którym znajdowały się pawiany. Małpy zaczęły wydawać odgłosy alarmowe, a osobniki siedzące w odsłoniętych miejscach przeniosły się w miejsca bezpieczniejsze. To dowodzi, że pawiany uznają orły czarne za zagrożenie.

Odkrycie może mieć znaczenie dla badań nad ewolucją człowieka. Część wczesnych homininów osiągała masę podobną do masy dużych pawianów z Ennedi. Jeśli orły potrafiły polować na tak duże naczelne, nasi przodkowie byli narażeni na ataki z powietrza. Presja drapieżników mogła zaś sprzyjać rozwojowi zachowań obronnych: alarmowaniu, trzymaniu się razem i wspólnemu odstraszaniu. Mogła też wpływać na współpracę samców i opiekę nad młodymi.

Artykuł Signs of Eagle Predation on a 22-kg Adult Primate został opublikowany w American Journal of Biological Anthropology.