Czy słonie z Mount Elgon samodzielnie się leczą?

Lokalni mieszkańcy wskazują słonia na Mount Elgon © Stephen Powles

Na zboczach wygasłego wulkanu Mount Elgon na granicy Kenii i Ugandy mieszkańcy od lat obserwują zachowania słoni, które trudno uzasadnić głodem. Mówią o chorych zwierzętach, które wybierają konkretne rośliny i o samicach, podających je młodym. To rodzi oczywiste pytanie o rolę tych roślin oraz każe postawić hipotezę o samoleczeniu się słoni z Mount Elgon. Hipotezę, którą postanowił sprawdzić Fabien Schultz z Instytutu Medycyny Tropikalnej im. Bernharda Nochta w Hamburgu i jego zespół z Wielkiej Brytanii, Kenii i USA.

© Kevin Maima, Mount Elgon Foundation © Kevin Maima, Mount Elgon Foundation © Fabien Schultz © Mount Elgon Foundation © Kevin Maima, Mount Elgon Foundation © JRG Ethnopharmakologie und Zoopharmakognosy am BNITM - NMK © Kevin Maima, Mount Elgon Foundation

W latach 2023–2024 naukowcy przeprowadzili wywiady z 8 przedstawicielami ludu Sabaot, który zamieszkuje okolice Mount Elgon. Byli wśród nich przewodnicy, strażnicy przyrody i starsi mieszkańcy. Każdy z nich miał ponad 20 lat doświadczenia w obserwowaniu miejscowych słoni. Rozmówcy opisywali zachowanie zwierząt, jak i tradycyjne stosowanie roślin przez człowieka. Wskazane przez nich gatunki zostały zweryfikowane przez botaników i trafiły do zielnika w Nairobi.

Dzięki wywiadom powstał wykaz 35 gatunków roślin i 4 rodzajów gleby, gliny i materiałów mineralnych. Okoliczni mieszkańcy wykorzystywali w tradycyjnym lecznictwie 34 z 39 wskazanych zasobów. Natomiast słonie używały 25 z nich, wyłącznie roślin.

Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, że samice podawały cielętom aloes drzewiasty, co obserwatorzy uznawali za podanie środka na pobudzenie apetytu. Mówili też o łączeniu innych roślin, w tym Ficus natalensis i Coleus barbatus z własnym mlekiem, w celu zwiększenia odporności młodych. To jednak ich interpretacja, badania nie potwierdziły wpływu takich mieszanek na odporność słoni. Z relacji wynika też, że na kłopoty trawienne mają słoniom pomagać trzy gatunki z rodzaju Dombeya. Naukowcy udokumentowali korzystanie z tej rośliny przez słonie. Jednak nie rozstrzygnęli, czy to pokarm, czy lekarstwo.