Dlaczego naleśniki u babci smakują najlepiej? Być może tajemnica tkwi nie tylko w przepisie, lecz również w miłych chwilach spędzonych przy stole. Taki przykład podaje Erica Cartmill z Indiana University, by przybliżyć wyniki badań nad orangutanami. Okazuje się bowiem, że u tych małp pozytywny kontekst doświadczenia może wpływać na późniejsze wybory. Daan W. Laméris z Indiana University i kierowany przez niego zespół sprawdzali, czy odgłosy zabawy innych orangutanów wpływają na sposób, w jaki zwierzęta zapamiętują wartość nagrody.
W eksperymentach uczestniczyło sześć orangutanów w wieku od 8 do 51 lat. Zwierzęta wybierały między dwoma pojemnikami wypełnionymi różnym materiałem, np. kawałkami papieru lub kawałkami włóczki. Pod jednym materiałem ukryty był smakołyk. W pierwszym i trzecim dniu nagroda znajdowała się pod materiałem A, w drugim i czwartym – pod materiałem B. Materiał, pod którym nie było nagrody, zawsze był ten sam. Zatem orangutany mogły nauczyć się dwóch korzystnych skojarzeń z dwoma różnymi materiałami.
Różnica polegała na tym, że przed sesjami, w których wykorzystano jeden z nagradzanych materiałów, przez pięć minut odtwarzano nagrania odgłosów zabawy orangutanów nieznanych uczestnikowi eksperymentu. Przed pozostałymi sesjami odtwarzano szum wiatru. Nagrody zawsze były jednakowe.
Piątego dnia naukowcy dali małpom do wyboru oba materiały kojarzone wcześniej z nagrodą. Orangutany częściej wybierały ten materiał, którego znaczenia nauczyły się po wysłuchaniu odgłosów zabawy. Robiły to średnio w 67% prób. U wszystkich sześciu zwierząt preferencja miała taki sam kierunek, chociaż istotna statystycznie była u czterech z nich. Wynik sugeruje, że pozytywne sygnały społeczne dodatkowo wpływały na wartość zapamiętanego doświadczenia.
Odkrycie jest szczególnie interesujące, gdyż orangutany prowadzą mniej towarzyski tryb życia niż inne małpy człekokształtne. A nawet u nich odgłos bawiącego się pobratymca pozostawiał ślad w późniejszych decyzjach.
Artykuł Play vocalizations induce affective bias in reward learning and memory in orangutans opublikowano na łamach Biology Letters.
Źródło: Biology Letters
Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.
Skomentuj