Dlaczego naleśniki u babci smakują najlepiej? Być może tajemnica tkwi nie tylko w przepisie, lecz również w miłych chwilach spędzonych przy stole. Taki przykład podaje Erica Cartmill z Indiana University, by przybliżyć wyniki badań nad orangutanami. Okazuje się bowiem, że u tych małp pozytywny kontekst doświadczenia może wpływać na późniejsze wybory. Daan W. Laméris z Indiana University i kierowany przez niego zespół sprawdzali, czy odgłosy zabawy innych orangutanów wpływają na sposób, w jaki zwierzęta zapamiętują wartość nagrody.

W eksperymentach uczestniczyło sześć orangutanów w wieku od 8 do 51 lat. Zwierzęta wybierały między dwoma pojemnikami wypełnionymi różnym materiałem, np. kawałkami papieru lub kawałkami włóczki. Pod jednym materiałem ukryty był smakołyk. W pierwszym i trzecim dniu nagroda znajdowała się pod materiałem A, w drugim i czwartym – pod materiałem B. Materiał, pod którym nie było nagrody, zawsze był ten sam. Zatem orangutany mogły nauczyć się dwóch korzystnych skojarzeń z dwoma różnymi materiałami.

Różnica polegała na tym, że przed sesjami, w których wykorzystano jeden z nagradzanych materiałów, przez pięć minut odtwarzano nagrania odgłosów zabawy orangutanów nieznanych uczestnikowi eksperymentu. Przed pozostałymi sesjami odtwarzano szum wiatru. Nagrody zawsze były jednakowe.