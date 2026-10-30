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Samica makaka japońskiego siedzi na skale obok młodego
Doświadczenie epidemii wywołuje u makaków potrzebę unikania zanieczyszczeń
Samica makaka japońskiego z młodym© David Bygott, iNaturalist. org, creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Ludzie dysponują nie tylko biologicznym układem odpornościowym, ale też tzw. behawioralnym układem odpornościowym. To zestaw mechanizmów psychologicznych i zachowań, które pomagają nam unikać kontaktu z patogenami. Ważną rolę odgrywa tutaj obrzydzenie, a jego nasilenie nie zależy tylko od wrodzonych predyspozycji, ale również od doświadczeń związanych np. z epidemią. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy podobny mechanizm występuje u innych naczelnych i odkryli, że makaki, które doświadczyły śmiertelnej epidemii, znacznie ostrożniej podchodzą do potencjalnie zanieczyszczonego pokarmu.

Stephan P. Kaufhold, Amanda Goguen i Federico Rossana z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (UC San Diego) oraz Kyliegh Viano z Born Free przeprowadzili dwa eksperymenty w Born Free USA Primate Sanctuary w Teksasie.

W pierwszym uczestniczyły 54 makaki reprezentujące siedem gatunków oraz mieszańce. Zwierzęta miały wybór między dwoma kawałkami pokarmu. Pierwszy leżał na czystej powierzchni, drugi na odchodach makaków pokrytych przezroczystą żywicą epoksydową. Dzięki temu odchody wyglądały na świeże, ale nie stanowiły zagrożenia. Naukowcy mogli sprawdzać reakcje na sam widok potencjalnego zagrożenia. W tym eksperymencie liczył się pierwszy wybór.

Małpy zdecydowanie preferowały czystą powierzchnię. Pokarm leżący na odchodach wybierały jedynie w 32% prób. Co ciekawe, osobniki urodzone w sanktuarium i wychowane przez własne matki unikały go wyraźniej niż makaki, które były trzymane przez ludzi jako zwierzęta domowe. To wskazuje, że dorastanie w naturalnym środowisku społecznym może odgrywać ważną rolę w kształtowaniu zachowań chroniących przed zakażeniem.

Jeszcze ciekawszy był wynik drugiego eksperymentu, w którym wzięły udział cztery grupy makaków. Trzy z nich doświadczyły wcześniej epidemii małpiego retrowirusa SRV-II, który doprowadził do śmierci wielu zwierząt. Podczas tego eksperymentu małpy mogły zjeść pokarm z obu lokalizacji, a naukowcy badali, jak często w ogóle rezygnowały z podłoża zanieczyszczonego. Okazało się, że zwierzęta, które doświadczyły epidemii, zjadały pokarm z zanieczyszczonego podłoża w 47% prób, a te, które jej nie doświadczyły – w 79% prób. Doświadczenie epidemii powodowało więc, że małpy częściej w ogóle rezygnowały z pokarmu z podłoża zanieczyszczonego.

Co interesujące, zwiększoną ostrożność zaobserwowano zarówno wśród osobników, które zaraziły się podczas epidemii, jak i u tych, które pozostały zdrowe. Co więcej, SRV-II przenosi się przede wszystkim przez krew i ślinę, a nie drogą pokarmową. To sugeruje, że samo doświadczenie epidemii mogło zwiększyć ogólną wrażliwość zwierząt na potencjalne źródła zakażenia, a nie tylko na zagrożenie konkretnym wirusem.

Makaki i ludzie mieli ostatniego wspólnego przodka około 25–30 milionów la temu. Być może zatem ewolucyjne korzenie naszego obrzydzenia sięgają bardzo głęboko w przeszłość.

Artykuł Early-life experience and disease exposure affect pathogen avoidance behaviour in macaques został opublikowany w Royal Society Open Science.

Źródło: Royal Society Open Science

Tagi: małpa, epidemia, makak, obrzydzenie
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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