Doświadczenie epidemii wywołuje u makaków potrzebę unikania zanieczyszczeń

Ludzie dysponują nie tylko biologicznym układem odpornościowym, ale też tzw. behawioralnym układem odpornościowym. To zestaw mechanizmów psychologicznych i zachowań, które pomagają nam unikać kontaktu z patogenami. Ważną rolę odgrywa tutaj obrzydzenie, a jego nasilenie nie zależy tylko od wrodzonych predyspozycji, ale również od doświadczeń związanych np. z epidemią. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy podobny mechanizm występuje u innych naczelnych i odkryli, że makaki, które doświadczyły śmiertelnej epidemii, znacznie ostrożniej podchodzą do potencjalnie zanieczyszczonego pokarmu.

Stephan P. Kaufhold, Amanda Goguen i Federico Rossana z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (UC San Diego) oraz Kyliegh Viano z Born Free przeprowadzili dwa eksperymenty w Born Free USA Primate Sanctuary w Teksasie.

W pierwszym uczestniczyły 54 makaki reprezentujące siedem gatunków oraz mieszańce. Zwierzęta miały wybór między dwoma kawałkami pokarmu. Pierwszy leżał na czystej powierzchni, drugi na odchodach makaków pokrytych przezroczystą żywicą epoksydową. Dzięki temu odchody wyglądały na świeże, ale nie stanowiły zagrożenia. Naukowcy mogli sprawdzać reakcje na sam widok potencjalnego zagrożenia. W tym eksperymencie liczył się pierwszy wybór.