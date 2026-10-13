Dzięki wyjątkowym kręgom głuptak uderza w wodę z prędkością 110 km/h

Gdy głuptak z powietrza dostrzeże rybę, składa skrzydła i spada dziobem w dół. W wodę uderza z prędkością dochodzącą do 110 km/h. To poważne wyzwanie dla organizmu. Gwałtowne hamowanie obciąża głowę i szyję, której grozi niebezpieczne wygięcie. Jak ptak radzi sobie z takimi obciążeniami? Wyjaśniają to naukowcy z University of Washington i University of California, Riverside pracujący pod kierunkiem Megan L. Vandenberg.
U ptaków szyja jest bardzo wszechstronnym narzędziem. Bierze udział w sięganiu po pokarm, czyszczeniu piór i śledzeniu otoczenia. Liczy się więc jej ruchomość. Jednak podczas polowania na ryby, lotu nurkowego i uderzenia w wodę, kości muszą przenieść siły działające wzdłuż ciała i oprzeć się zginaniu.
Zespół Vandenberg zbadał muzealne okazy 15 szkieletów dorosłych ptaków należących do 7 gatunków. Były wśród nich 3 gatunki głuptaków i 2 gatunki zimorodkowatych, które również rzucają się w wodę za zdobyczą, choć nie tak gwałtownie. Grupę porównawczą stanowiły kormoran i wężówka. To ptaki polujące pod wodą, ale w inny sposób. Uczeni wykorzystali mikrotomografię do stworzenia trójwymiarowych obrazów kręgów i porównali ich kształty oraz proporcje.
Badania pokazały, że u gatunków nurkujących z powietrza kręgi są bardziej zwarte. Są dość krótkie, szerokie i masywne. Mają też rozbudowane powierzchnie stawowe. Szerszy element pozwala bardziej rozłożyć obciążenia, a większa powierzchnia kontaktu zmniejsza miejscowe naprężenia. Krótki segment jest też mniej podatny na nagłe wygięcie pod wpływem ściskania. Z kolei smuklejsze kręgi kormorana i wężówki odpowiadają ich sposobowi polowania.
U głuptaka naukowcy znaleźli coś szczególnie interesującego. Między drugim a szóstym kręgiem występują u niego dodatkowe powierzchnie stawowe w łukach kręgów. Mogą działać jak ograniczniki, powstrzymując nadmierne wygięcie szyi ku górze. Autorzy badań sądzą, że ograniczniki takie pozwalają rozprowadzać obciążenia przez pogrubione łuki kręgów, odciążając okolice kanału, w którym biegnie rdzeń kręgowy. U zimorodkowatych, kormorana i wężówki takie rozwiązanie nie występuje. Szyja głuptaków radzi sobie ze ściskaniem i próbami wytrącenia jej z osi. Jednocześnie jej esowaty kształt pozwala działać podobnie do sprężyny, wydłuża czas hamowania i zmniejsza szczytowe obciążenia.
Przeprowadzone obliczenia wykazały też, że początkowa faza uderzenia dzioba o taflę wody trwa około 5 milisekund. To zbyt krótko, by dopiero w jej trakcie korygować napięcie mięśni. Kluczowe znaczenie ma tutaj więc budowa szyi i przygotowanie jej jeszcze przed kontaktem z wodą. Musimy jednak pamiętać, że badano kości, a nie żywe ptaki podczas nurkowania. Można więc przypuszczać, że naukowcy nie poznali wszystkich tajemnic nurkujących głuptaków.
Szczegóły badań zostały opisane w artykule Morphological adaptations of cervical vertebrae in plunge-diving sulids.
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