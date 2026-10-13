Dzięki wyjątkowym kręgom głuptak uderza w wodę z prędkością 110 km/h

Gdy głuptak z powietrza dostrzeże rybę, składa skrzydła i spada dziobem w dół. W wodę uderza z prędkością dochodzącą do 110 km/h. To poważne wyzwanie dla organizmu. Gwałtowne hamowanie obciąża głowę i szyję, której grozi niebezpieczne wygięcie. Jak ptak radzi sobie z takimi obciążeniami? Wyjaśniają to naukowcy z University of Washington i University of California, Riverside pracujący pod kierunkiem Megan L. Vandenberg.

U ptaków szyja jest bardzo wszechstronnym narzędziem. Bierze udział w sięganiu po pokarm, czyszczeniu piór i śledzeniu otoczenia. Liczy się więc jej ruchomość. Jednak podczas polowania na ryby, lotu nurkowego i uderzenia w wodę, kości muszą przenieść siły działające wzdłuż ciała i oprzeć się zginaniu.

Zespół Vandenberg zbadał muzealne okazy 15 szkieletów dorosłych ptaków należących do 7 gatunków. Były wśród nich 3 gatunki głuptaków i 2 gatunki zimorodkowatych, które również rzucają się w wodę za zdobyczą, choć nie tak gwałtownie. Grupę porównawczą stanowiły kormoran i wężówka. To ptaki polujące pod wodą, ale w inny sposób. Uczeni wykorzystali mikrotomografię do stworzenia trójwymiarowych obrazów kręgów i porównali ich kształty oraz proporcje.