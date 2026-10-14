14 października 2026
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Jajniki zmieniają się przez dekady po menopauzie
Jajniki zmieniają się przez dekady po menopauzie
Jajniki zmieniają się przez dekady po menopauzie© Priscilla Cesar, Pexels

Menopauza to koniec rozrodczego okresu życia jajników. Jednak nie oznacza ona, że narządy te przechodzą w stan uśpienia. Mark A. Watson, Francesca E. Duncan i Birgit Schilling z Buck Institute for Research on Aging i ich zespół przeprowadzili badania, które pokazują, że jajniki zmieniają się przez kolejne dekady po menopauzie. Z wiekiem przybywa w nich białek związanych z odpowiedzią zapalną.

Uczeni przeanalizowali tkanki jajników 28 kobiet w wieku 50–75 lat. Wszystkie były po menopauzie, a analizowane fragmenty nie wykazywały zmian chorobowych. Materiał pochodził z operacji wykonywanych z różnych wskazań ginekologicznych. Uczestniczki badań podzielono na trzy grupy: pięćdziesięciolatki, sześćdziesięciolatki i siedemdziesięciolatki.

Naukowcy rozpoznawali białka i porównywali ich ilość w próbkach. Łacznie oznaczono 5812 grup białek, a porównanie najstarszych i najmłodszych uczestniczek pokazało, że w przypadku 117 białek doszło do istotnej zmiany ich ilości.

W jajnikach młodszych kobiet silniej zaznaczały się funkcje związane z regulacją genów i przetwarzaniem RNA. U starszych kobiet większego znaczenia nabierały białka związane z metabolizmem, transportem wewnątrz komórek i odpornością. Były wśród nich składniki układu dopełniacza, czyli białek wspomagających obronę organizmu i reakcje zapalne.

Zmiany zaszły też w macierzy zewnątrzkomórkowej. W starzejących się jajnikach zmienia się jej kształt oraz skład białek. Staje się ona coraz silniej związana z procesami zapalnymi i włóknieniem. Rośnie w niej na przykład ilość białka WNT4, które odpowiada za komunikację między komórkami, a spada ilość fibromoduliny, która organizuje macierz.

Autorzy badań połączyli kilka metod analizy i opracowali zestaw 26 białek, który nazwali BuckPOMS. To proponowana przez nich sygnatura starzenia się jajnika po menopauzie – charakterystyczny wzór zmian, na które składają się przebudowa macierzy i sygnalizacja zapalna. W przyszłości może on pomóc w badaniach nad starzeniem się jajników. Być może na jego podstawie stworzony zostanie kiedyś test diagnostyczny.

Z przeprowadzonych badań nie można jednak wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Badano niewielką grupę kobiet, nie śledzono tych samych osób przez lata, naukowcy nie znali dokładnego wieku wystąpienia menopauzy ani historii stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

Artykuł The Human Ovary Exhibits Dynamic Molecular Remodeling in the Decades Post-Menopause został opublikowany w Aging Cell.

Źródło: Aging Cell

Tagi: kobieta, jajniki, menopauza
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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