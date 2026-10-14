Jajniki zmieniają się przez dekady po menopauzie

Menopauza to koniec rozrodczego okresu życia jajników. Jednak nie oznacza ona, że narządy te przechodzą w stan uśpienia. Mark A. Watson, Francesca E. Duncan i Birgit Schilling z Buck Institute for Research on Aging i ich zespół przeprowadzili badania, które pokazują, że jajniki zmieniają się przez kolejne dekady po menopauzie. Z wiekiem przybywa w nich białek związanych z odpowiedzią zapalną.

Uczeni przeanalizowali tkanki jajników 28 kobiet w wieku 50–75 lat. Wszystkie były po menopauzie, a analizowane fragmenty nie wykazywały zmian chorobowych. Materiał pochodził z operacji wykonywanych z różnych wskazań ginekologicznych. Uczestniczki badań podzielono na trzy grupy: pięćdziesięciolatki, sześćdziesięciolatki i siedemdziesięciolatki.

Naukowcy rozpoznawali białka i porównywali ich ilość w próbkach. Łacznie oznaczono 5812 grup białek, a porównanie najstarszych i najmłodszych uczestniczek pokazało, że w przypadku 117 białek doszło do istotnej zmiany ich ilości.