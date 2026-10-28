Jak buty zmieniają nasze kości i co z tego wynika

Kość skokowa znajduje się w obrębie stawu skokowego. To ona przenosi całą masę ciała na stopę, bierze udział w ruchach stawu i pomaga dostosowywać stopę do podłoża. Jej budowa może więc dostarczyć informacji o sposobie chodzenia.

Uczeni porównali 56 kości skokowych, z czego 40 pochodziło od osób noszących obuwie, których szczątki znajdowały się w nowoczesnych amerykańskich kolekcjach szkieletów. Pozostałych 16 należało do osób tradycyjnie chodzących boso lub niekorzystających z obuwia na co dzień. W grupie tej znajdowało się 13 osób z Andamanów, 2 z ludów Khoisan z południa Afryki i 1 z ludu Aka z centrum Afryki.

Codziennie wykonujemy tysiące kroków. Ciężar ciała przenosi się przez stawy, a siły powstające w wyniku kontaktu stóp z podłożem rozchodzą się po kościach. Tkanka kostna przez całe życie reaguje na obciążenia mechaniczne, a jej budowa może odzwierciedlać sposób naszego poruszania się. Fakt ten postanowili wykorzystać Hannah N. Farrell i Zewdi J. Tsegai z University of Chicago oraz ich zespół z Niemiec, Czech i Austrii. Uczeni sprawdzili, czy noszenie butów wiąże się ze zmianami w mikrostrukturze kości skokowej, uznając, że ewentualne zmiany mogłyby pomóc w badaniach nad ewolucją człowieka i więcej powiedzieć o naszych przodkach, którzy nie nosili obuwia.

Najbardziej interesująca była jej struktura beleczkowa, czyli przestrzenna sieć cienkich elementów kostnych, która przypomina konstrukcję nośną. Beleczki nie są umieszczone przypadkowo. Ich grubość, zagęszczenie i orientacja wiążą się między innymi z siłami działającymi na kość. Jeśli zatem dwa sposoby poruszania się – w butach i na boso – powodują odmienne rozkłady sił w stawie, powinno być to widoczne w wewnętrznej strukturze kości skokowej. Podczas badań wykorzystano mikrotomografię komputerową, która pozwoliła zbadać wnętrze kości bez jej przecinania.

Naukowcy spodziewali się, że osoby chodzące boso będą miały większy udział tkanki beleczkowej, co mogłoby świadczyć o bardziej intensywnym obciążaniu stopy. Jednak wyniki były inne od spodziewanych. Średni udział objętości kości w badanej strukturze wynosił 28,4% u osób chodzących w butach i 25,9% u osób chodzących boso. To niewielka, ale statystycznie istotna różnica. W tym aspekcie badanie pokazuje, że na budowę kości skokowej wpływają bardziej złożone zależności, niż można by przypuszczać na podstawie samej aktywności fizycznej.

Istotne różnice dotyczyły też rozmieszczenia tkanki. U osób noszących obuwie większy udział beleczek zaobserwowano w przyśrodkowej i tylnej części kości skokowej. U ludzi chodzących boso wyraźniejsze zagęszczenie występowało w obrębie głowy i szyjki kości. Być może różnice wynikają z ustawienia stawu podczas chodzenia oraz z takimi czynnościami jak kucanie czy wspinanie się. To jednak interpretacja, a nie bezpośrednia obserwacja.

Kolejną różnicę wykryto w anizotropii, czyli stopniu układania się beleczek w określonych kierunkach. Jej średnia wartość była wyższa u osób noszących buty. Może to wskazywać, że ich kości doświadczały bardziej ukierunkowanych obciążeń. Obuwie, ograniczając niektóre ruchy stopy i zmieniając kontakt z podłożem, mogło wpływać na siły działające na staw skokowy.

Przeprowadzone badania mogą pomóc w pracy paleontologom i paleoantropologom, którzy próbują na podstawie skamieniałości odtworzyć sposób poruszania się dawnych homininów. Kości mogą zdradzić, jak rozkładały się obciążenia podczas chodzenia. Dotychczas w wielu analizach wykorzystywano współczesnych ludzi z krajów uprzemysłowionych, którzy noszą obuwie i są mniej aktywni niż społeczności tradycyjne.

W przyszłości podobne analizy, prowadzone na większej grupie ludzi, mogą pomóc w lepszym zrozumieniu, jak chodzili dawni ludzie i w jaki sposób ewoluowała dwunożność.

Artykuł The impact of footwear on human talar trabecular architecture został opublikowany w Journal of Anatomy.