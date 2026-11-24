Dylan G. E. Gomes z Oregon State University i jego zespół zbadali zależności pomiędzy organizmami w ekosystemie morskim u wybrzeży stanów Waszyngton, Oregon oraz północnej Kalifornii. Wykorzystali model uwzględniający 102 grupy organizmów, od planktonu przez ryby i ptaki po ssaki morskie. Model pozwolił im śledzić bezpośrednie oddziaływanie drapieżników na łososie oraz dalsze konsekwencje zmian w całym łańcuchu pokarmowym.

W Kanadzie pojawiają się postulaty zabicia dziesiątek tysięcy zwierząt, w USA trwają starania o rozszerzenie programu ich eliminacji. Tymczasem opublikowane właśnie w Science badanie wskazuje, że masowe zabijanie ssaków morskich nie tylko może nie przynieść oczekiwanych korzyści, ale w niektórych warunkach może pogorszyć sytuację łososi.

Ludzie przez wieki masowo zabijali foki i lwy morskie na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. W końcu zwierzęta objęto ochroną i ich populacja zaczęła się odradzać. To jednak stało się źródłem coraz poważniejszego konfliktu . Konfliktu o łososie, których populacja – również z winy człowieka – od dziesięcioleci jest w złej kondycji. Rybacy i niektórzy przedstawiciele rdzennej ludności domagają się zwiększenia odstrzału ssaków morskich, gdyż drapieżniki te polują na łososie.

Uczeni przeprowadzili serię symulacji, w których o połowę zmniejszali presję żerowania wybranych grup zwierząt. Następnie sprawdzali, jak na taką zmianę reagują pozostałe organizmy, a szczególnie dwa gatunki łososia pacyficznego – czawycza i kiżucz. Każdy scenariusz obejmował 75 lat i był sprawdzany w stu powtórzeniach.

Wyniki były zaskakujące. Ograniczenie żerowania lwów morskich przyniosło bardzo niewielką poprawę sytuacji łososi. Biomasa czawyczy wzrastała w symulacjach o około 2%, a kiżuczy o około 3%. Co więcej, w wielu wariantach biomasa łososi spadała, a nie rosła. Natomiast zmniejszenie presji ze strony fok nie przyniosło praktycznie żadnej zmiany.

Skąd takie wyniki? Otóż foki i lwy morskie nie żywią się wyłącznie łososiami. Polują również na inne ryby, w tym morszczuki czy ostroboki. Niektóre z tych gatunków konkurują z łososiem o pokarm, inne pożerają młode łososie. Gdy ssaków morskich jest mniej, może wzrosnąć liczba ryb, które są konkurencją dla łososi. W konsekwencji rośnie presja ze strony innych drapieżników oraz konkurentów łososi. Zatem korzyści wynikające ze zmniejszonego polowania przez ssaki na łososie zostają zniwelowane przez zmiany w pozostałych częściach sieci troficznej.

Największe znaczenie dla łososi miał morszczuk. Jego biomasa w badanym ekosystemie jest setki razy większa niż biomasa lwów morskich. Ograniczenie presji żerowania morszczuków o połowę wiązało się ze wzrostem biomasy czawyczy o 25%, kiżuczy o 32 procent. Jednak zwiększenie połowów morszczuka nie jest proste, a w czasie ich łowienia przypadkowo chwytane są też łososie, a ocieplanie się wód oceanów zwiększa ryzyko takiego przyłowu.

Wyniki pokazują, że problemy z odbudową populacji łososi nie są powodowane przez pojedynczy czynnik. Oprócz drapieżnictwa ssaków morskich istotne znaczenie ma konkurencja między poszczególnymi gatunkami, dostępność pokarmu czy globalne ocieplenie.

Z artykułem zespołu Gomesa Widespread marine mammal and seabird reductions are unlikely to benefit salmon due to indirect ecosystem effects można zapoznać się na łamach Science.