10 listopada 2026
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Mapa pokazująca nagromadzenia śmieci
Mikroplastik Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci zmienia kolor oceanu?
Miejsca gromadzenia się odpadów na północy Pacyfiku© NOAA Ocean Exploration

Wody Pacyfiku w pobliżu Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci – znajdującej się między Hawajami a Kalifornią – stają się coraz jaśniejsze, a ich barwa przesuwa się w kierunku turkusu. Naukowcy podejrzewają, że jednym z powodów tego zjawiska może być gromadzący się w oceanie mikroplastik. Nowe badania pokazują, że kolor wody może stać się narzędziem do monitorowania zanieczyszczeń oceanów plastikiem.

Barwa oceanu nie jest stała. Zależy ona od ilości i rodzaju zawieszonych w wodzie cząsteczek, mikroskopijnych organizmów i rozpuszczonych substancji. Jak możemy dowiedzieć się z artykułu opublikowanego właśnie na łamach Communications Earth & Environment, którego autorami są Shea Cheatham, Daniel Koestner i Børge Hamre z Uniwersytetu w Bergen, na ten proces wpływają też drobiny plastiku.

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to wielki obszar akumulacji odpadów transportowanych przez prądy oceaniczne. Takich obszarów koncentracji plastiku na północnym Pacyfiku jest więcej, co widać na grafice ilustrującej nasz tekst. Najbardziej niepokojące jest nagromadzenie mikro- i nanoplastiku, na który bez przerwy rozpadają się większe plastikowe odpadki. Tradycyjne metody obserwacji satelitarnej, które są skuteczne w lokalizowaniu większych pływających odpadów, nie sprawdzają się w przypadku tak małych cząstek.

Autorzy badań postanowili więc podejść do zagadnienia inaczej i wykorzystali oddziaływanie plastiku ze światłem. Drobiny plastiku pochłaniają bowiem i rozpraszają światło w sposób odmienny od wielu naturalnych składników wody morskiej. W ten sposób mogą zmieniać właściwości światła rejestrowanego przez satelity.

Naukowcy przeanalizowali trzy niezależne zestawy danych obejmujące lata 2002–2020. We wszystkich znaleźli takie obszary w pobliżu Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci, w których jednocześnie wzrastała jasność w niebieskim i zielonym zakresie widma. W efekcie woda przybierała bardziej turkusowy odcień.

Aby oddzielić zmiany koloru wody powodowane przez mikroplastik od zmian wywoływanych czynnikami naturalnymi, naukowcy przeprowadzili symulacje komputerowe opisujące transport i oddziaływanie światła w atmosferze oraz wodzie. Wyniki pokazały, że mikroplastik może powodować szczególnie duże rozjaśnienie przy długości fali około 490 nanometrów. Ten zakres jest dobrze rejestrowany przez czujniki satelitów.

Co więcej, symulacje pokazały, że jednoczesne rozjaśnianie widma niebieskiego i zielonego jest rzadkie, jeśli uwzględnimy wyłącznie czynniki naturalne. W symulacji udział takiego rozjaśnienia wzrastał z 3 do 13 procent po uwzględnieniu mikroplastiku. To ponadczterokrotny wzrost prawdopodobieństwa uzyskania charakterystycznego sygnału.

Badacze podkreślają, że nie wykazali bezpośrednio, iż to mikroplastik jest jedyną czy główną przyczyną zaobserwowanej zmiany. Poważnym ograniczeniem jest brak bezpośrednich kompleksowych pomiarów stężenia mikroplastiku w toni wodnej badanego obszaru. Dlatego konieczne są badania terenowe, które pozwolą porównać wyniki obserwacji satelitarnych z rzeczywistym składem wody.

Mimo to odkrycie może mieć duże znaczenie dla ochrony środowiska. Drobiny plastiku są szczególnie trudne do usunięcia. Mogą też trafiać na dół łańcucha pokarmowego i przemieszczać się w nim, docierając do kolejnych organizmów, a w końcu i do ludzi, którzy będą zjadali ryby i inne organizmy morskie pełne mikroplastiku.

Szczegóły: The ocean’s color is changing near the Great Pacific Garbage Patch.

Źródło: Nature Communications Earth & Environment

Tagi: plastik, mikroplastik, odpady, śmieci, Pacyfik, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, Ocean Spokojny
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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