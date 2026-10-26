Mózgi ptaków dwukrotnie szybsze niż mózgi naczelnych

Pod względem zdolności do szybkiego podejmowania decyzji na podstawie bodźców wizualnych, ptaki podlegają wyjątkowo silnej presji selekcyjnej, gdyż muszą błyskawicznie reagować na sygnały wzrokowe podczas szybkiego lotu.

Im lepiej nauka poznaje zwierzęta, tym częściej okazuje się, jak nieprawdziwy i krzywdzący ich obraz posiadamy. Jednym z przejawów takich nieprawdziwych pojęć jest określenie ptasi móżdżek. Dzięki nauce wiemy bowiem, że – mimo odmiennej od ssaków budowy strukturalnej – ptasi mózg pełni podobne zaawansowane funkcje poznawcze.

Czarnowrony reagują na sygnały wizualne dwukrotnie szybciej niż naczelne . Podczas eksperymentów, prowadzonych na Uniwersytecie w Tybindze, zadaniem dwóch czarnowronów było określenie, w jakim kierunku – w lewo czy prawo – porusza się na ekranie wzór złożony z kropek i wskazanie tego kierunku. Ptaki potrzebowały średnio zaledwie 225 milisekund na podjęcie decyzji.

Philipp Schmidbaure i Andreas Nieder z Instytutu Neurobiologii Uniwersytetu w Tybindze badali czarnowrony za pomocą ekranu dotykowego. Zwierzęta widziały wzór z przemieszczających się kropek i musiały dotknąć tę stronę ekranu (prawą lub lewą) w którą kropki się przemieszczały. Nawet tam, gdzie wzór z kropek był trudny do rozpoznania, wynik uzyskany przez czarnowrony był lepszy niż miałoby to miejsce gdyby po prostu zgadywały. Gdy zaś wzór był wyraźny, osiągały niemal 100-procentową dokładność, mówi Schmidbauer. A wszystko z imponującą prędkością.

Naukowcy, chcąc poznać tajemnice tak szybkiego podejmowania decyzji, rejestrowali aktywność ptasich neuronów w obszarze mózgu zwanym nidopallium caudolaterale. Pełni on u ptaków podobną funkcję, co kora przedczołowa u ludzi. Nota bene, jeszcze dwie dekady temu nidopallium zwane było neostriatum. Dopiero w 2002 roku Konsorcjum Nazewnictwa Ptasiego Mózgu zmieniło nazwę na nidopallium, gdyż neostratium sugerowało, że obszar ten pełni role bardziej prymitywne, podobnie jak neostriatum w mózgu ssaków.

Badania pokazały, że już 70 milisekund po pojawienia się bodźca wzrokowego w mózgach ptaków zaczynały różnicować się sygnały odpowiadające różnym kierunkom ruchu. Ich aktywność stopniowo wzrastała aż do osiągnięcia progu decyzyjnego.

Andreas Nieder zauważył, że uzyskane wyniki pokazują, iż dynamika neuronalna w mózgach ptaków jest zgodna z uznanymi modelami podejmowania decyzji u ludzi i innych naczelnych.

Ptaki nie posiadają warstwowej kory mózgowej, a mimo to ich inaczej zbudowane mózgi wydają się stosować podobne zasady podejmowania decyzji, robiąc to dwukrotnie szybciej niż mózgi naczelnych.

Szczegóły badań w artykule Ultrarapid decision-making in an avian brain.