Pierwszy w Polsce dzioborożec białogardły wykluł się we Wrocławiu

Młody dzioborożec białogardły © Zoo Wrocław

Po dekadach starań wrocławskie ZOO doczekało się potomstwa dzioborożców białogardłych. To pierwszy udany lęg tego gatunku w Polsce. Sukces jest tym większy, ze ptaki te mają wyjątkowo nietypowy sposób odbywania lęgów, a ich hodowla wymaga dużej wiedzy oraz cierpliwości.

Młody dzioborożec białogardły wykluł się na początku sierpnia. Przez trzy miesiące pozostawał z matką w budce lęgowej. Dopiero niedawno opuścił gniazdo i dołączył do rodziców w wolierze. Młody rozwija się prawidłowo, a samiec uczestniczy w jego karmieniu. To bardzo dobra wiadomość, gdyż samce tego gatunku nie zawsze dobrze znoszą obecność potomstwa i mogą być agresywne wobec partnerki i młodych.

Młody dzioborożec białogardły © Zoo Wrocław

Dzioborożce białogardłe mieszkają we wrocławskim ZOO od 1986 roku. Wśród pierwszych sprowadzonych ptaków znajdowały się Adam i Ewa. Mimo wieloletnich starań nie udało się jednak doczekać ich potomstwa. Kolejną próbę podjęto z udziałem Kory, która we Wrocławiu mieszka od 2011 roku. W ciągu lat łączono ją z trzema samcami, ale bezskutecznie. Rozważano nawet przeniesienie Kory do ogrodu zoologicznego w Izraelu, jednak zdecydowano się kontynuować hodowlę.