Pierwszy w Polsce dzioborożec białogardły wykluł się we Wrocławiu

Po dekadach starań wrocławskie ZOO doczekało się potomstwa dzioborożców białogardłych. To pierwszy udany lęg tego gatunku w Polsce. Sukces jest tym większy, ze ptaki te mają wyjątkowo nietypowy sposób odbywania lęgów, a ich hodowla wymaga dużej wiedzy oraz cierpliwości.
Młody dzioborożec białogardły wykluł się na początku sierpnia. Przez trzy miesiące pozostawał z matką w budce lęgowej. Dopiero niedawno opuścił gniazdo i dołączył do rodziców w wolierze. Młody rozwija się prawidłowo, a samiec uczestniczy w jego karmieniu. To bardzo dobra wiadomość, gdyż samce tego gatunku nie zawsze dobrze znoszą obecność potomstwa i mogą być agresywne wobec partnerki i młodych.
Dzioborożce białogardłe mieszkają we wrocławskim ZOO od 1986 roku. Wśród pierwszych sprowadzonych ptaków znajdowały się Adam i Ewa. Mimo wieloletnich starań nie udało się jednak doczekać ich potomstwa. Kolejną próbę podjęto z udziałem Kory, która we Wrocławiu mieszka od 2011 roku. W ciągu lat łączono ją z trzema samcami, ale bezskutecznie. Rozważano nawet przeniesienie Kory do ogrodu zoologicznego w Izraelu, jednak zdecydowano się kontynuować hodowlę.
W październiku 2025 roku do Wrocławia trafił samiec z austriackiego Zoo Schmiding. Przez kilka miesięcy ptaki mogły obserwować się przez siatkę, zanim je połączono. Para szybko przystąpiła do lęgów.
Samica zamurowała się w skrzynce lęgowej w lipcu, młode wykluło się w sierpniu. Gdy trzy miesiące później opuściło gniazdo, okazało się, że samiec nie tylko je toleruje, ale aktywnie dokarmia.
Dziborożce biagłogardłe są wyjątkowo wrażliwe na nadmiar żelaza. Potrzebują więc odpowiedniej diety. We Wrocławiu jej podstawę stanowią owoce, jak papaje, melony, mango, borówki, winogrona, wiśnie i figi oraz specjalistyczny granulat. W sezonie lęgowym ptaki otrzymują więcej białka, w tym świerszcze i szarańczę.
Dzioborożce to ptaki długowieczne. Mogą żyć nawet 40 lat, zatem opieka nad nimi do dekady pracy. Gatunek ten zamieszkuje wilgotne lasy Indonezji i Półwyspu Malajskiego. Ich charakterystyczną cechą jest masywny dziób, często zwieńczony efektowną naroślą. I to właśnie te dzioby sprawiają, że ptaki padają ofiarami kłusowników. Ich dzioby i narośla wykorzystuje tzw. tradycyjna medycyna chińska. Żywe osobniki trafiają zaś do prywatnych kolekcji. Kolejnym zagrożeniem jest utrata siedlisk. Wycinka lasów pozbawia je miejsc, w których mogą zakładać gniazda. To szczególnie ważne dla gatunku, którego strategia rozrodcza wymaga dostępności odpowiednich dziupli. Gatunek jest zagrożony wyginięciem.
Źródło: ZOO Wrocław
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